Коронавирус
ТАССКурганские власти раздадут пострадавшим от пандемии картошку и телят
Правительство Курганской области поддержит малообеспеченных и оставшихся без работы жителей, предоставив им семенной картофель, поросят или теленка с запасом кормов. Об этом сообщил в понедельник на своей странице в Instagram глава региона Вадим Шумков в понедельник.
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Вашингтон, 4 мая 2020, 23:49 — REGNUM Белый дом прогнозирует резкое увеличение в США смертности от COVID-19 к началу июня, сообщает 4 мая издание The New York Times со ссылкой на некие внутренние документы администрации США.
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Американский бренд J.Crew сообщил о банкротстве на фоне пандемии
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В Краснодаре в ночь на 4 мая произошла массовая потасовка со стрельбой.
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Как сообщает Reuters, со ссылкой на собственные источники, японская марка планирует значительно сократить свое присутствие в Европе и направить основные усилия на США, Китай и Японию.
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Сбежавшего из военной части российского солдата нашли спустя 15 лет
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В России с 5 мая вступил в силу закон о запрете продажи алкогольной продукции в небольших объектах общепита, которые расположены в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях.
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Российский грузчик разгромил продуктовый магазин после увольнения
В Кемеровской области в городе Таштагол грузчик разгромил продуктовый магазин после того, как узнал о своем увольнении, передает Telegram-канал Baza На видео, снятом его коллегой, видно как мужчина скидывает со стеллажей стеклянные бутылки из алкогольного отдела.
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