Решение апелляционного суда вступило в силу. У департамента есть полгода на обжалование. Ранее, 21 февраля 2020 года, Курганский областной суд отказал в иске Водного Союза к департаменту по оспариванию базового тарифа на воду, на основе которого утверждены тарифы на пять лет.

Тариф на воду в Кургане изменят: «Водный Союз» победил в суде

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