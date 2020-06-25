Экономика

Znak.comZnak.comТариф на воду в Кургане изменят: «Водный Союз» победил в суде

Решение апелляционного суда вступило в силу. У департамента есть полгода на обжалование. Ранее, 21 февраля 2020 года, Курганский областной суд отказал в иске Водного Союза к департаменту по оспариванию базового тарифа на воду, на основе которого утверждены тарифы на пять лет.
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Суд удовлетворил иск «Водного Союза» по отмене заниженного тарифа на воду

ФедералПрессвчера в 13:49

В Кургане изменится тариф на водоснабжение

REGNUM00:02

Тариф на воду в Кургане изменят: «Водный Союз» победил в суде

Znak.comвчера в 14:21

«Водный Союз» выиграл у правительства Зауралья апелляцию по делу о тарифах

45.ru00:59

Суд обязал правительство Шумкова выделить средства на водоснабжение Кургана

Правда УрФОвчера в 12:38

«Водный Союз» доказал в суде необоснованность курганских тарифов

Уральский меридианвчера в 11:59

Суд отменил скандальное решение властей Курганской области. Это спасет регион от коммунального ЧП

URA.Ruвчера в 11:33
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Происшествия

В Амурской области после нападения на фермера задержали двух силовиков

6 июня в селе Новоспасск Архаринского района силовики напали на местного фермера и похитили сельскохозяйственную технику.
REGNUM вчера в 20:36
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Политика

Кремль прокомментировал протест Японии по геологоразведке у Курил

Напомним, что японское правительство заявило протест в связи с геологоразведочными работами в Охотском море, в том числе в районе островов Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи.
Российская газета 06:37
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Политика

Саакашвили рассказал о превосходстве России над Украиной

Россия сильно опережает Украину в вопросах дерегуляции, налоговой системе и развитии бизнеса, заявил глава исполнительного комитета украинского нацсовета по реформам Михаил Саакашвили.
Известия вчера в 22:32
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Энергетика

Цены на бензин в Волгограде продолжают расти

Если усреднить цены, картина получится следующей: в сравнении с апрельскими ценами, бензин марки АИ-98 вырос 15 копеек за литр, АИ-95 – на 70 копеек за литр, АИ-92 – на 35 копеек за литр.
Волгоград Онлайн 00:15
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Армия и оружие

Боевой вертолет Ми-24 модернизируют до уровня машин нового поколения

Боевой вертолет Ми-24 будет модернизирован, его испытания завершатся в 2021 году, сообщил журналистам генеральный директор АО "Рычаг" (входит в КРЭТ Ростеха) Алексей Панин.
РИА Новости 07:03
Происшествия

Опубликовано видео инцидента с солдатом перед парадом Победы

В Сети появилось видео инцидента с солдатом перед парадом Победы.
Рамблер 02:14
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Политика

В Минске заявили о возможности встречи Лукашенко и Путина 30 июня

RT на русском 06:35
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Общество

Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде наградили

Участнице парада в Калининграде Ксении Кальчинской, потерявшей туфлю, но не сбившей строй, вручили памятную медаль, заявил РИА Новости представитель Балтийского флота Роман Мартов.
РИА Новости вчера в 17:54
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Общество

Гидрометцентр предупредил о надвигающемся похолодании

Некоторые регионы на следующей неделе ждет похолодание, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости вчера в 20:33
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Общество

Серебренникова признали виновным в хищениях

Режиссера театра и кино, художественного руководителя театра «Гоголь-центр» Кирилла Серебренникова признали виновным в рамках уголовного дела о хищениях бюджетных средств, выделенных на реализацию проекта «Платформа».
Lenta.ru 04:26
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Политика

В Кремле не исключили обращения Путина к россиянам перед голосованием

Президент РФ Владимир Путин перед важными голосованиями обращается к россиянам, не исключено, что он сделает это и перед 1 июля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:56
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Общество

Вирусолог оценил вероятность второй волны коронавируса в России

Вирусолог Михаил Щелканов прокомментировал вероятность второй волны коронавируса в России вслед за подъёмом заболеваемости в Европе.
RT на русском 05:12
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Шоу-бизнес

Ксения Собчак перенесла операцию после сотрясения и перелома носа

Телеведущая Ксения Собчак рассказала на своей странице в Instagram, что сломала нос и попала в больницу.
Вечерний курьер 01:24
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Общество

В Омске председатель УИК выиграла квартиру в лотерее на голосовании

Жительница села Лузино и председатель УИК №1352 Анна Ганева выиграла квартиру в лотерее, организованной на избирательных участках в Омске.
Sota.vision 02:39
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Общество

ЦИК сообщила о DDoS-атаке на свой сайт

«На сайт ЦИК России идет DDoS атака», — сообщили журналистам в Центризбиркоме.
РБК 06:50
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Политика

Порошенко рассказал о шансе Украины «вернуть» Крым

Как сообщает РИА Новости, по мнению Порошенко, «уникальный шанс» Украины заключается в том, что на фоне падения цен на нефть и «глубокого кризиса» в России якобы не смогут финансировать полуостров.
RT на русском вчера в 23:20
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Общество

Минтранс надеется на возобновление международного авиасообщения в июле

Глава Минтранса России Евгений Дитрих надеется, что международное авиасообщение возобновится в июле.
Коммерсантъ 06:48
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Технологии

Apple презентовала новую версию операционной системы iOS 14

Infonex.ru 23 июня в 06:51
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Происшествия

Ребенок на заказ. Как работает суррогатное материнство в России

Телеканал 360° 00:00
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Политика

Особое мнение: Виктор Шендерович

На грустной ноте сегодня заканчивается "Особое мнение" Виктора Шендеровича.
Эхо Москвы вчера в 13:16
Общество

Собянин пообещал «бить по рукам» за принуждение к голосованию

Власти Москвы будут «бить по рукам» за попытки принудить избирателей принять участие в голосовании о внесении поправок в Конституцию России, заявил в эфире телеканала «Россия 24» мэр столицы Сергей Собянин.
РБК 06:42
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Политика

Песков прокомментировал попытку двойного голосования по Конституции

Москва, 26 июня 2020, 13:26 — REGNUM Кремль не планирует разбираться с фактами, которые подтверждают возможность неоднократного голосования по поправкам к Конституции России.
REGNUM 06:26
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Происшествия

В «Динамо» высказались об уголовном деле в отношении Сергеева

Газета.Ru 04:42
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Наука

Разработана искусственная кожа для заживления ран

Live24 03:57
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Общество

Сын Хрущева умер от огнестрельного ранения в голову

Сергей Хрущев, сын бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева, погиб от ранения в голову.
iReactor вчера в 08:15
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Футбол

Федун обратился в МВД после задержания фанатов «Спартака»

20 июня московская полиция сообщила о задержании фанатов «Спартака», провожавших команду на матч 23-го тура РПЛ против тульского «Арсенала».
РБК 04:54
Игры

Вышел новый трейлер игры Cyberpunk 2077

Газета.Ru вчера в 22:50
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Шоу-бизнес

Актриса Эмма Робертс станет матерью

Телеканал E! ссылается на мать 29-летней актрисы Келли Канингхэм - она поделилась радостной новостью в соцсетях после того, как её засыпали поздравлениями поклонники дочери.
Inc-news.ru 05:15
Общество

В России могут отложить новые правила медосвидетельствования водителей

Москва, 26 июня 2020, 12:33 — REGNUM Министерство здравоохранения России планирует отложить до 1 января 2021 года вступление в силу новых правил медицинского освидетельствования для водителей.
REGNUM 05:33
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Происшествия

В Индии от ударов молний умерли более ста человек за двое суток

Сто десять человек погибли в индийских штатах Бихар и Уттар-Прадеш за последние два дня от ударов молний, сообщил департамент по борьбе со стихийными бедствиями.
РИА Новости 01:43
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