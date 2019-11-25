Девочка родилась с диагнозом «обширный меланоформный невус». Родимое пятно занимает значительную часть тела ребёнка. Мать заявила, что якобы священник отказался крестить девочку вместе с остальными детьми, предложив ей индивидуальный обряд крещения за четыре тысячи рублей.

Политика Медведев заявил, что Россия первой не будет отменять контрсанкции Россия не будет первой отменять ограничительные меры, введенные в ответ на санкции против Москвы, а некоторые российские компании и вовсе хотели бы сохранения контрсанкций навсегда.

Энергетика «Нафтогаз» допустил заключение договора по транзиту газа из России Российская сторона всегда говорила, что готова продолжить транспортировку газа в Европу через Украину в 2020 году, но "Газпром" намерен бронировать мощности по мере их необходимости и не хочет заключать многолетний контракт.

Авто Новый кроссовер Jetta VS7 представлен в Китае Совместное предприятие FAW-Volkswagen уже вывело на местный рынок компактный кроссовер Jetta VS5 и седан VA3, теперь к ним присоединился паркетник Jetta VS7, презентация которого состоялась на автосалоне в Гуанчжоу.

Транспорт Трассу Москва-Казань могут продлить до Владивостока Платную скоростную трассу Москва - Казань планируется открыть в 2027 году, ее могут продлить до Екатеринбурга, а затем и до Владивостока.

Происшествия Появилось видео аварии с детским омбудсменом Украины Появилось видео страшной аварии, в которую попал детский омбудсмен Украины Николай Кулеба и два его сына.

Экономика Медведев одобрил критерии Минфина по инвестированию ФНБ Глава российского кабмина Дмитрий Медведев одобрил условия инвестирования средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), которые ранее подготовил Минфин.

Политика МИД РФ оценил решение суда в Гааге по керченскому инциденту По мнению представителей МИД, решение суда учитывает все принципиальные предложения российской стороны по определению порядка работы и правил процедур разбирательства по инциденту в Керченском проливе.

Общество Росконтроль провел исследование краковской колбасы Экспертный центр Союза потребителей Росконтроль провел исследование нескольких марок колбасы «Краковская» по более чем 50 параметрам качества и безопасности.

Экономика Зарплаты руководителей крупных строительных компаний выросли на 40% Средняя годовая зарплата топ-менеджеров строительных и девелоперских компаний в России за год выросла на 39%, достигнув отметки 710 тысяч долларов, сообщил Forbes.

Экономика Итальянский банк представил самый пессимистичный прогноз по ВВП России Банк опубликовал глобальный макропрогноз, из которого следует, что ВВП России вырастет только на 1,1% в 2020 году (после столь же низкого роста в 2019 году) и на 1,4% в 2021 году.

Политика Жириновский предложил расширить пределы допустимой самообороны Глава ЛДПР Владимир Жириновский собрался внести в Госдуму законопроект, который расширяет для россиян пределы допустимой самообороны.

Экономика Украина втридорога закупит российский уголь в Европе Филиал «Украинских железных дорог» собирается купить 2,9 тысячи тонн угля из России, причем сделать это через фирму-прокладку и венгерскую компанию.

Единоборства Емельяненко и Кокляев дали пресс-конференцию перед боем Здоровый трэшток История нестандартного поединка профессионального бойца MMA Александра Емельяненко и одного из самых узнаваемых стронгменов России Михаиля Кокляева берет свое начало еще в апреле.

Политика Песков ответил на вопрос о встрече Путина и Зеленского в Париже Президент РФ Владимир Путин не планирует отдельной встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским на полях саммита "нормандского формата" в Париже, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.