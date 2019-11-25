Общество

REGNUMREGNUMКурганский священник отказался крестить девочку с родимым пятном

Девочка родилась с диагнозом «обширный меланоформный невус». Родимое пятно занимает значительную часть тела ребёнка. Мать заявила, что якобы священник отказался крестить девочку вместе с остальными детьми, предложив ей индивидуальный обряд крещения за четыре тысячи рублей.
Читать в источнике
Комментировать457

Подробнее о событии

Отказать в крещении из-за родинки. Когда обряд — под запретом

Телеканал 360°11:47

В РПЦ нашли неожиданное объяснение отказу священника крестить ребенка с родимым пятном

URA.Ru08:17

В Курганской епархии назвали недопустимым отказ в крещении ребенка из-за родимого пятна

ТАСС08:30

Курганская епархия — об истории девочки, которой отказали в крещении из-за большой родинки

Znak.com07:21

Кубанские врачи проконсультируют девочку с Урала с родимым пятном

РИА Новости11:41

Российский батюшка испугался крестить малыша с родимым пятном из-за «заразности»

Lenta.ru05:19

Курганская епархия пообещала помочь семье девочки с большим родимым пятном после отказа священника её крестить

Подъём06:17
Показать все источники
Автоматически обработано 7066 источников, обновлено в 14:16, Ашберн
Спорт

Комитета WADA рекомендовал отстранить РФ от соревнований на 4 года

Комитет Всемирного антидопингового агентства (World Anti-Doping Agency, WADA) по соответствию рекомендовал отстранить Россию от международных соревнований на четыре года, пишет 25 ноября ТАСС со ссылкой на The New York Times.
Известия 14:09
Энергетика

«Нафтогаз» допустил заключение договора по транзиту газа из России

"Нафтогаз", долго отвергавший любые предложения "Газпрома" о транзите газа через территорию Украины в Европу, сегодня, 25 ноября, пошел на частичный компромисс в переговорах.
Газета.Ru 09:06
Общество

Суд изъял имущество экс-главы Марий-Эл на 2,2 млрд рублей

Нижегородский суд принял решение обратить в доход государства имущество бывшего главы Марий-Эл Леонида Маркелова, который обвиняется в получении взятки.
Газета.Ru 11:25
Экономика

ЦБ предложил новый способ борьбы с «зарплатным рабством»

Что предлагает ЦБ для борьбы с «зарплатным рабством»
РБК 11:42
Кино

Минкульт частично отказал в прокате фильму «Дау» Ильи Хржановского

Минкульт отказал в выдаче прокатных удостоверений четырем фильмам из проекта российского режиссера Ильи Хржановского «Дау», сообщает пресс-служба ведомства.
Ведомости 13:29
Происшествия

Дело историка Соколова передали в центральный аппарат СК

RT на русском 12:59
Армия и оружие

Военный спутник отошёл от ракеты «Союз-2.1в», запущенной с Плесецка

Блок выведения «Волга» вместе со спутником ВКС штатно отделился от стартовавшей с космодрома Плесецк ракеты-носителя «Союз-2.1в», сообщает 25 ноября департамент информации и массовых коммуникаций ведомства.
REGNUM 14:10
Политика

Зеленский сообщил о готовности к встрече в нормандском формате

Украинский президент Владимир Зеленский заявил о готовности к саммиту лидеров стран нормандского формата, который пройдёт 9 декабря.
RT на русском 12:15
Общество

На Украине избили чиновника за требование выключить песню Газманова

На заместителя мэра Славянска Андрея Рубана напали посетители ночного клуба из-за требования выключить песни Олега Газманова.
РИА Новости 11:11
Происшествия

МВД проверит данные об изнасиловании следователя в Сочи перед суицидом

РИА Новости 12:41
Происшествия

В Дрездене ограбили сокровищницу «Зеленый свод»

Российская газета 05:52
Общество

Разведчица-нелегал Гоар Вартанян скончалась в возрасте 93 лет

Знаменитая советская разведчица-нелегал Гоар Вартанян скончалась на 94-м году жизни, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР).
Газета.Ru 13:01
Общество

Умер писатель и диссидент Михаил Хейфец

Как сообщила журналистам дочь Хейфеца Наталья, 85-летний писатель умер в Иерусалиме в ночь на понедельник.
Культуромания 13:29
Политика

Лукашенко назвал Калининград «нашей областью»

25 ноября президент Белоруссии Александр Лукашенко встретился в Минске с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым в рамках XVI заседания Российско-белорусского совета по сотрудничеству.
Газета.Ru 10:43
Происшествия

Завернутого в плед младенца оставили на морозе в кустах в Подмосковье

В поселке Дружба городского округа Раменское Московской области в кустах нашли плачущего новорожденного ребенка, завернутого в плед.
Lenta.ru 10:59
Политика

МИД РФ одобрил решение суда в Гааге по инциденту в Керченском проливе

Россия «полностью удовлетворена» первым решением арбитражного трибунала в Гааге по инциденту в Керченском проливе в 2018 году, сообщается на сайте МИД России.
Коммерсантъ 12:53
Фигурное катание

Фанаты требуют отстранения Ягудина от спортивного комментирования

ИнфоСМИ 13:02
Общество

Елена Голухова назначена врио директора центра имени Бакулева

Ранее глава Минздрава России Вероника Скворцова сообщила, что Бокерия перешёл с поста директора на должность почётного президента центра Бакулева.
RT на русском 11:04
Происшествия

Почти 30 детей отравились газом в школе в Нижегородской области

Известия 05:04
Происшествия

Задержан подозреваемый в нападении на детского врача в Пскове

В Пскове полиция задержала подозреваемого в нападении с ножом на детского врача. Об этом сообщается на сайте регионального СК.
Газета.Ru 13:09
Общество

В Госдуме поддержали идею сделать 31 декабря выходным днем

В Госдуме одобрили идею губернатора Томской области Сергея Жвачкина, который решил сделать 31 декабря выходным днем по просьбе женщин.
Газета.Ru 06:57
Происшествия

В доме обвиняемого в убийстве главы ЦПЭ Ингушетии прошли обыски

Правоохранители провели обыски по делу об убийстве главы Центра по противодействию экстремизму (ЦПЭ) Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата.
Известия 12:59
Хоккей

СКА одержал шестую победу подряд, обыграв «Куньлунь»

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги СКА принимал в Санк-Петербурге «Куньлунь Ред Стар».
Чемпионат 13:50
Авто

В России с 2020 года вырастут цены на автомобили из-за утильсбора

Больше всего ставки вырастут в сегменте легковых автомобилей — в среднем на 110,7%. При этом машины с двигателем до 1 л пострадают меньше (рост на 46,1%), машины с двигателем от 3,5 л — больше (рост на 145%).
Коммерсантъ 02:23
Политика

Медведев заявил, что Россия не намерена первой отменять контрсанкции

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что Россия не будет первой отменять контрсанкции, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 09:53
Общество

VR-очки для коров протестировали в Подмосковье

Газета.Ru 08:50
Политика

Пушкина попросила проверить движение против закона о домашнем насилии

Депутат Госдумы Оксана Пушкина попросила МВД РФ и его начальника Владимира Колокольцева провести проверку движения "Сорок сороков", выступающего против закона о домашнем насилии, рассказал РИА Новости её адвокат Константин Добрынин.
РИА Новости 13:02
Политика

На Украине оценили возможность военной агрессии со стороны России

Глава украинского Генштаба Руслан Хомчак прокомментировал возможность военной агрессии со стороны России.
RT на русском 10:36
Общество

Отсидевший за изнасилование Шурыгиной стал правозащитником

БИЗНЕС Online 07:57
Политика

В Кремле прокомментировали идею расширения пределов самообороны

По данным издания, статью 37 УК РФ предлагается дополнить пунктом о том, что действия лица, направленные на защиту себя и своей семьи от насилия или угрозы применения насилия либо на защиту своего имущества, не являются превышением пределов необходимой самообороны.
РИА Новости 04:35
Как работают Яндекс.Новости?
Главное