Общество
REGNUMКурганский священник отказался крестить девочку с родимым пятном
Девочка родилась с диагнозом «обширный меланоформный невус». Родимое пятно занимает значительную часть тела ребёнка. Мать заявила, что якобы священник отказался крестить девочку вместе с остальными детьми, предложив ей индивидуальный обряд крещения за четыре тысячи рублей.
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Спорт
Комитета WADA рекомендовал отстранить РФ от соревнований на 4 года
Комитет Всемирного антидопингового агентства (World Anti-Doping Agency, WADA) по соответствию рекомендовал отстранить Россию от международных соревнований на четыре года, пишет 25 ноября ТАСС со ссылкой на The New York Times.
Энергетика
«Нафтогаз» допустил заключение договора по транзиту газа из России
"Нафтогаз", долго отвергавший любые предложения "Газпрома" о транзите газа через территорию Украины в Европу, сегодня, 25 ноября, пошел на частичный компромисс в переговорах.
Общество
Суд изъял имущество экс-главы Марий-Эл на 2,2 млрд рублей
Нижегородский суд принял решение обратить в доход государства имущество бывшего главы Марий-Эл Леонида Маркелова, который обвиняется в получении взятки.
Экономика
ЦБ предложил новый способ борьбы с «зарплатным рабством»
Что предлагает ЦБ для борьбы с «зарплатным рабством»
Кино
Минкульт частично отказал в прокате фильму «Дау» Ильи Хржановского
Минкульт отказал в выдаче прокатных удостоверений четырем фильмам из проекта российского режиссера Ильи Хржановского «Дау», сообщает пресс-служба ведомства.
Происшествия
Дело историка Соколова передали в центральный аппарат СК
Армия и оружие
Военный спутник отошёл от ракеты «Союз-2.1в», запущенной с Плесецка
Блок выведения «Волга» вместе со спутником ВКС штатно отделился от стартовавшей с космодрома Плесецк ракеты-носителя «Союз-2.1в», сообщает 25 ноября департамент информации и массовых коммуникаций ведомства.
Политика
Зеленский сообщил о готовности к встрече в нормандском формате
Украинский президент Владимир Зеленский заявил о готовности к саммиту лидеров стран нормандского формата, который пройдёт 9 декабря.
Общество
На Украине избили чиновника за требование выключить песню Газманова
На заместителя мэра Славянска Андрея Рубана напали посетители ночного клуба из-за требования выключить песни Олега Газманова.
Происшествия
В Дрездене ограбили сокровищницу «Зеленый свод»
Общество
Разведчица-нелегал Гоар Вартанян скончалась в возрасте 93 лет
Знаменитая советская разведчица-нелегал Гоар Вартанян скончалась на 94-м году жизни, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР).
Общество
Умер писатель и диссидент Михаил Хейфец
Как сообщила журналистам дочь Хейфеца Наталья, 85-летний писатель умер в Иерусалиме в ночь на понедельник.
Политика
Лукашенко назвал Калининград «нашей областью»
25 ноября президент Белоруссии Александр Лукашенко встретился в Минске с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым в рамках XVI заседания Российско-белорусского совета по сотрудничеству.
Происшествия
Завернутого в плед младенца оставили на морозе в кустах в Подмосковье
В поселке Дружба городского округа Раменское Московской области в кустах нашли плачущего новорожденного ребенка, завернутого в плед.
Политика
МИД РФ одобрил решение суда в Гааге по инциденту в Керченском проливе
Россия «полностью удовлетворена» первым решением арбитражного трибунала в Гааге по инциденту в Керченском проливе в 2018 году, сообщается на сайте МИД России.
Общество
Елена Голухова назначена врио директора центра имени Бакулева
Ранее глава Минздрава России Вероника Скворцова сообщила, что Бокерия перешёл с поста директора на должность почётного президента центра Бакулева.
Происшествия
Задержан подозреваемый в нападении на детского врача в Пскове
В Пскове полиция задержала подозреваемого в нападении с ножом на детского врача. Об этом сообщается на сайте регионального СК.
Общество
В Госдуме поддержали идею сделать 31 декабря выходным днем
В Госдуме одобрили идею губернатора Томской области Сергея Жвачкина, который решил сделать 31 декабря выходным днем по просьбе женщин.
Происшествия
В доме обвиняемого в убийстве главы ЦПЭ Ингушетии прошли обыски
Правоохранители провели обыски по делу об убийстве главы Центра по противодействию экстремизму (ЦПЭ) Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата.
Хоккей
СКА одержал шестую победу подряд, обыграв «Куньлунь»
В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги СКА принимал в Санк-Петербурге «Куньлунь Ред Стар».
Авто
В России с 2020 года вырастут цены на автомобили из-за утильсбора
Больше всего ставки вырастут в сегменте легковых автомобилей — в среднем на 110,7%. При этом машины с двигателем до 1 л пострадают меньше (рост на 46,1%), машины с двигателем от 3,5 л — больше (рост на 145%).
Политика
Медведев заявил, что Россия не намерена первой отменять контрсанкции
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что Россия не будет первой отменять контрсанкции, сообщает ТАСС.
Общество
VR-очки для коров протестировали в Подмосковье
Политика
Пушкина попросила проверить движение против закона о домашнем насилии
Депутат Госдумы Оксана Пушкина попросила МВД РФ и его начальника Владимира Колокольцева провести проверку движения "Сорок сороков", выступающего против закона о домашнем насилии, рассказал РИА Новости её адвокат Константин Добрынин.
Политика
На Украине оценили возможность военной агрессии со стороны России
Глава украинского Генштаба Руслан Хомчак прокомментировал возможность военной агрессии со стороны России.
Общество
Отсидевший за изнасилование Шурыгиной стал правозащитником
Политика
В Кремле прокомментировали идею расширения пределов самообороны
По данным издания, статью 37 УК РФ предлагается дополнить пунктом о том, что действия лица, направленные на защиту себя и своей семьи от насилия или угрозы применения насилия либо на защиту своего имущества, не являются превышением пределов необходимой самообороны.