Общество

REGNUMREGNUMКурганский священник отказался крестить девочку с родимым пятном

Девочка родилась с диагнозом «обширный меланоформный невус». Родимое пятно занимает значительную часть тела ребёнка. Мать заявила, что якобы священник отказался крестить девочку вместе с остальными детьми, предложив ей индивидуальный обряд крещения за четыре тысячи рублей.
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Отказать в крещении из-за родинки. Когда обряд — под запретом

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Lenta.ru05:19

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РИА Новости11:41
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