На этой неделе украинское правительство представило проект бюджета на 2020 год. По идее — он должен стать основой реализации "волшебной" Программы действий правительства.

Курить придется меньше. На что будет жить Украина в 2020 году

Единоборства Макгрегор высмеял задушенного на турнире UFC брата Нурмагомедова Ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор в Twitter высмеял россиянина Абубакара Нурмагомедова за поражение на турнире UFC Fight Night 163 в Москве.

Шоу-бизнес Юлия Барановская примерила свадебное платье В социальной сети Instagram Юлия Барановская показала фанатам кадры, на которых она примерила свадебное платье.

Общество Синоптик рассказал о переносе климатической зимы в Москве на месяц 8 ноября специалисты центра погоды «Фобос» предупредили, что предстоящая зима в Москве будет более чем на 4 градуса теплее климатической нормы и станет одной из самых мягких за всю историю метеонаблюдений.

Экономика Аналитики увидели первое за пять лет сокращение состояния миллиардеров Совокупное состояние миллиардеров в Китае сократилось на 12,3% в долларовом выражении на фоне падающих фондовых рынков и слабой валюты, а также в связи с тем, что рост второй по величине экономики мира замедлился до самого низкого уровня почти за три десятилетия.

Армия и оружие Украинские моряки испытали возле Одессы американские катера Военнослужащие ВМС Украины около Одессы провели испытания катеров типа Island, предоставленных Соединёнными Штатами.

Футбол Головин прокомментировал победу «Монако» над «Дижоном» Российский полузащитник "Монако" Александр Головин поделился впечатлениями от прошедшего матча 13-го туре чемпионата Франции с "Дижоном", передает "Чемпионат.com".

Общество Леониду Якубовичу провели операцию По данным журналистов, хирургическое вмешательство прошло успешно и уже через день Якубовича отпустили домой.

Общество Названы способы списать долги за услуги ЖКХ Российским законодательством не предусмотрена возможность списания задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) по желанию потребителя, однако способы избавления от долга все же существуют, пишет «Российская газета».

Здоровье Онколог перечислила главные признаки рака легкого Заместитель главного врача по химиотерапии в «Республиканском клиническом онкологическом диспансере Министерства Здравоохранения Республики Башкортостан» Дина Сакаева в интервью уфимскому изданию UfacityNews.ru перечислила первые признаки рака легкого.

Спорт «Спартак» откажется от турнира в США из-за проблем с визами Владелец «Спартака» Леонид Федун заявил, что команда собирается отказаться от участия в турнире Florida Cup, который пройдет в январе 2020 года в Орландо.

Гаджеты Samsung продолжает снижать цены на свои смартфоны По словам экспертов, снижение цены на смартфоны от Samsung в Индии только начало.

Политика Международный суд ООН отклонил возражения России по иску Украины Международный суд ООН отклонил все предварительные возражения российской стороны и признал свою юрисдикцию в разбирательстве между Украиной и Россией.

Общество Минюст предложил госрегулирование звонков от роботов-коллекторов Звонки должникам, которые совершаются с помощью роботов-коллекторов, могут попасть под госрегулирование.

Происшествия Впервые опубликовано видео начала перестрелки на Рочдельской улице РБК публикует запись камеры видеонаблюдения, на которую попало начало перестрелки на Рочдельской, которая произошла еще в конце 2015 года, связанные с ней судебные разбирательства продолжаются до сих пор.

Культура Гагарина расплакалась и покинула студию «Голоса» Полина Гагарина, комментируя выступление певца, не смогла сдержать слез – она призналась, что пережить смерть ребенка не каждому хватит сил.

Происшествия Появилось видео загоревшегося украинского самолета в аэропорту Египта Шасси самолета из Украины загорелось при посадке в аэропорту Шарм-эш-Шейха.

Экономика Эстонский Danske Bank предлагал богатым россиянам спрятать состояние в золоте Эстонский филиал Danske Bank в середине 2012 года предлагал богатым клиентам из России спрятать их состояние в золоте, пишет Bloomberg со ссылкой на попавшие в его распоряжение документы.

Общество Осуждённый пожизненно из США требует освобождения после клинической смерти Американец Бенджамин Шрайбер, который отбывает в колонии пожизненный срок без права досрочного освобождения, потребовал от властей выпустить его на свободу.

Единоборства Магомедшарипов победил Каттара решением судей на UFC в Москве Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Забит Магомедшарипов встретился с американцем Келвином Каттаром в главном поединке турнира Fight Night 163.

Политика The Times узнала о включении девяти россиян в доклад об угрозах Великобритании Девять российских бизнесменов попали в доклад о незаконном российском участии в политике Великобритании, подготовленный межпартийным комитетом по разведке и безопасности, сообщает The Times со ссылкой на пока еще не опубликованный документ.