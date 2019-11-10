Экономика

РИА НовостиРИА НовостиКурить придется меньше. На что будет жить Украина в 2020 году

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На этой неделе украинское правительство представило проект бюджета на 2020 год. По идее — он должен стать основой реализации "волшебной" Программы действий правительства.
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Происшествия

Подозреваемый в убийстве доцент СПбГУ раскаялся в содеянном

Радио Sputnik 02:04
Единоборства

Макгрегор высмеял задушенного на турнире UFC брата Нурмагомедова

Ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор в Twitter высмеял россиянина Абубакара Нурмагомедова за поражение на турнире UFC Fight Night 163 в Москве.
Lenta.ru 02:34
Шоу-бизнес

Юлия Барановская примерила свадебное платье

В социальной сети Instagram Юлия Барановская показала фанатам кадры, на которых она примерила свадебное платье.
Дни24 вчера в 06:00
Общество

Синоптик рассказал о переносе климатической зимы в Москве на месяц

8 ноября специалисты центра погоды «Фобос» предупредили, что предстоящая зима в Москве будет более чем на 4 градуса теплее климатической нормы и станет одной из самых мягких за всю историю метеонаблюдений.
Известия 02:49
Экономика

Аналитики увидели первое за пять лет сокращение состояния миллиардеров

Совокупное состояние миллиардеров в Китае сократилось на 12,3% в долларовом выражении на фоне падающих фондовых рынков и слабой валюты, а также в связи с тем, что рост второй по величине экономики мира замедлился до самого низкого уровня почти за три десятилетия.
РБК 08 ноября в 03:50
Армия и оружие

Украинские моряки испытали возле Одессы американские катера

Военнослужащие ВМС Украины около Одессы провели испытания катеров типа Island, предоставленных Соединёнными Штатами.
RT на русском вчера в 22:45
Футбол

Головин прокомментировал победу «Монако» над «Дижоном»

Российский полузащитник "Монако" Александр Головин поделился впечатлениями от прошедшего матча 13-го туре чемпионата Франции с "Дижоном", передает "Чемпионат.com".
Газета.Ru вчера в 17:24
Общество

Леониду Якубовичу провели операцию

По данным журналистов, хирургическое вмешательство прошло успешно и уже через день Якубовича отпустили домой.
Известия 02:35
Общество

Названы способы списать долги за услуги ЖКХ

Российским законодательством не предусмотрена возможность списания задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) по желанию потребителя, однако способы избавления от долга все же существуют, пишет «Российская газета».
Lenta.ru 03:17
Здоровье

Онколог перечислила главные признаки рака легкого

Заместитель главного врача по химиотерапии в «Республиканском клиническом онкологическом диспансере Министерства Здравоохранения Республики Башкортостан» Дина Сакаева в интервью уфимскому изданию UfacityNews.ru перечислила первые признаки рака легкого.
Вечерний курьер 07 ноября в 03:24
Происшествия

Разыскиваемый за убийство в Австралии россиянин найден мертвым

Lenta.ru 02:15
Спорт

«Спартак» откажется от турнира в США из-за проблем с визами

Владелец «Спартака» Леонид Федун заявил, что команда собирается отказаться от участия в турнире Florida Cup, который пройдет в январе 2020 года в Орландо.
РБК 03:51
Политика

В Польше по запросу России задержали лидера украинских националистов

Зампредседателя украинской националистической организации УНА-УНСО* Игоря Мазура задержали в Польше.
РИА Новости вчера в 10:42
Гаджеты

Samsung продолжает снижать цены на свои смартфоны

По словам экспертов, снижение цены на смартфоны от Samsung в Индии только начало.
RuNews24.ru вчера в 03:39
Политика

Международный суд ООН отклонил возражения России по иску Украины

Международный суд ООН отклонил все предварительные возражения российской стороны и признал свою юрисдикцию в разбирательстве между Украиной и Россией.
RT на русском 08 ноября в 10:34
Авто

«Русский Прадо» приобретет абсолютно новый двигатель

Автоновости дня вчера в 07:28
Общество

Минюст предложил госрегулирование звонков от роботов-коллекторов

Звонки должникам, которые совершаются с помощью роботов-коллекторов, могут попасть под госрегулирование.
Известия 04:19
Происшествия

Впервые опубликовано видео начала перестрелки на Рочдельской улице

РБК публикует запись камеры видеонаблюдения, на которую попало начало перестрелки на Рочдельской, которая произошла еще в конце 2015 года, связанные с ней судебные разбирательства продолжаются до сих пор.
РБК 01:00
Армия и оружие

Израиль потерял секретную ракету

Экспресс газета 08 ноября в 08:27
Культура

Гагарина расплакалась и покинула студию «Голоса»

Полина Гагарина, комментируя выступление певца, не смогла сдержать слез – она призналась, что пережить смерть ребенка не каждому хватит сил.
Gazeta.SPb вчера в 14:23
Происшествия

Появилось видео загоревшегося украинского самолета в аэропорту Египта

Шасси самолета из Украины загорелось при посадке в аэропорту Шарм-эш-Шейха.
Известия вчера в 15:11
Происшествия

Под Анапой при пожаре в бытовке погибли три человека

Интерфакс 02:13
Хоккей

Юниорская сборная России победила США и выиграла Мировой кубок вызова

Спорт-Экспресс вчера в 23:32
Общество

Отца Мары Багдасарян лишили гражданства России

RT на русском вчера в 09:44
Экономика

Эстонский Danske Bank предлагал богатым россиянам спрятать состояние в золоте

Эстонский филиал Danske Bank в середине 2012 года предлагал богатым клиентам из России спрятать их состояние в золоте, пишет Bloomberg со ссылкой на попавшие в его распоряжение документы.
Forbes 02:35
Общество

Осуждённый пожизненно из США требует освобождения после клинической смерти

Американец Бенджамин Шрайбер, который отбывает в колонии пожизненный срок без права досрочного освобождения, потребовал от властей выпустить его на свободу.
News.ru 02:48
Единоборства

Магомедшарипов победил Каттара решением судей на UFC в Москве

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Забит Магомедшарипов встретился с американцем Келвином Каттаром в главном поединке турнира Fight Night 163.
Газета.Ru вчера в 17:39
Политика

The Times узнала о включении девяти россиян в доклад об угрозах Великобритании

Девять российских бизнесменов попали в доклад о незаконном российском участии в политике Великобритании, подготовленный межпартийным комитетом по разведке и безопасности, сообщает The Times со ссылкой на пока еще не опубликованный документ.
Ведомости 03:04
Космос

Телескоп NASА зафиксировал мощный всплеск энергии в космосе

REGNUM вчера в 13:20
Наука

Определен напиток, который вдвое снижает риск развития рака

Ученые выяснили, что кофеманы на 50% меньше обычных людей заболевают распространенным раком печени.
Новости Рязани вчера в 09:56
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