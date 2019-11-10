На этой неделе украинское правительство представило проект бюджета на 2020 год. По идее — он должен стать основой реализации "волшебной" Программы действий правительства.

Курить придется меньше. На что будет жить Украина в 2020 году

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