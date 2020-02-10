Шоу-бизнес
Вечерняя МоскваЭнрике Иглесиас и Анна Курникова вновь стали родителями
Испанский певец Энрике Иглесиас и российская теннисистка Анна Курникова стали родителями в третий раз. Об этом пишет издание Daily Mail со ссылкой на интервью чилийской радиостанции ADN, в котором счастливую весть сообщил младший брат исполнителя — Хулио Иглесиас.
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Политика
В Госдуму внесли поправки о расширении маткапитала
"Единая Россия" внесла на рассмотрение Госдумы поправки об использовании материнского капитала, об этом говорится в сообщении на официальном сайте партии.
Кино
Фильм «Паразиты» завоевал «Оскар» как лучший иностранный фильм
Фильм южнокорейского режиссера Пона Чжун-хо «Паразиты» завоевал «Оскар» в номинации «Лучший иностранный фильм».
Космос
Земля вступит на 30 лет в «мини-ледниковый период»
Планета вскоре вступит в период снижения солнечной активности, когда светило будет давать Земле меньше тепла чем обычно.
Происшествия
В Москве кинотеатр «Октябрь» эвакуировали во время премьеры «Лед 2»
Короткое замыкание произошло в электрооборудовании кинотеатра "Октябрь" на Новом Арбате в центре Москвы, людей эвакуировали в целях безопасности, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.
Гаджеты
Новый водоблок Raijintek предназначен для видеокарт Radeon RX 5700
Бренд Raijintek презентовал водоблок Samos AD5700 RBW, предназначенный для видеокарт AMD серии Radeon RX 5700 XT и RX 5700 референсного дизайна.
Общество
Кынев назвал бесстыдством факты из расследования «Чита.Ру» о предвыборном проекте Осипова
Забайкалье отличается тем, что там размах финансирования кампании вне избирательных фондов просто колоссальный и в разы превышал официальную.
Общество
Суд вынес приговор семерым фигурантам дела «Сети»
В понедельник, 10 февраля, Приволжский окружной военный суд приговорил семерых фигурантов дела «Сети»* к лишению свободы на сроки от шести до 18 лет, передаёт ТАСС.
Гаджеты
Xiaomi Mi 10 впервые засняли в рабочем состоянии
Ранее компания Xiaomi опубликовала официальное рекламное видео и постеры, делающие акцент на производительности смартфона Xiaomi Mi 10, оснащенного однокристальной системой Snapdragon 865, оперативной памятью LPDDR5 и флэш-памятью UFS 3.0.
Авто
Назвали лучшие подержанные пикапы до 1 млн рублей
Как сообщает ToDay News Ufa, и мы приводим рейтинг подержанных пикапов, стоимостью до 1 миллиона рублей.
Экономика
Кудрин оценил влияние коронавируса на российскую экономику
Распространение смертельного корона вируса скажется на российской экономике, однако влияние на ВВП будет незначительным.
Шоу-бизнес
Любовь Успенская после скандала с дочерью пожаловалась на травлю
Певица Любовь Успенская пожаловалась на травлю и попытки "разрушить ее жизнь" после скандала со своей дочерью Татьяной Плаксиной, после которого та покинула Россию.
Здоровье
Минздрав связал ошибки врачей с кадровой текучкой
В числе основных проблем российской медицины, Министр назвал низкую квалификацию специалистов, большую текучку кадров и недостатки в образовательной системе.
Происшествия
Посольство РФ: Погибшие в Таиланде дети оказались братом и сестрой
Общество
В Приморье ожидают прибытие платформы Sea Launch в начале марта
Славянский судоремонтный завод (СРЗ) в Приморье ожидает прибытие плавучей платформы "Морской старт" из США в начале марта, сообщил РИА Новости гендиректор СРЗ Андрей Якимчук.
Происшествия
В Москве арестовали пранкера, имитировавшего приступ от «коронавируса»
Черемушкинский суд Москвы арестовал на месяц за хулиганство пранкера Кароматулло Джаборова, который имитировал в метро приступ, якобы вызванный вирусной инфекцией, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирэна Козаева.
Футбол
«Тинькофф Банк» станет титульным спонсором РПЛ
Банк станет новым титульным спонсором чемпионата России по футболу, какими до этого были «Росгосстрах» и «СОГАЗ».
Экономика
ЦБ назвал долю микрозаймов самым закредитованным заемщикам
Более трети (36,9%) займов микрофинансовые организации выдают клиентам, которые тратят на обслуживание долгов свыше 80% своего дохода.
Здоровье
Число погибших от коронавируса в Китае выросло до 722 человек
В Китае выросло число погибших от нового коронавируса. По последним данным, погибли уже 722 человека.
Общество
Мать живущей в роддоме девочки пожаловалась в прокуратуру на медцентр
Девочка, которую суд постановил передать столичным органам опеки, продолжает находиться в медцентре.
Общество
В ВОЗ назвали текущую ситуацию с коронавирусом «верхушкой айсберга»
Распространение нового типа коронавируса может ускориться, а текущая ситуация с заболеванием - лишь "верхушка айсберга".
Общество
Звезды на Красной дорожке «Оскара»: кто пришел на церемонию 2020 года
В 2020 году церемония вручения "Оскара" стала 92-й по счету. Как и в 2019-м в этот раз церемония "Оскара" прошла без ведущих.
Общество
В Петербурге задержали участницу Pussy Riot Надежду Толоконникову
В Петербурге во время фотосессии была задержана участница группы Pussy Riot Надежда Толоконникова и еще 12 человек.
Происшествия
МВД Казахстана назвало дорожный конфликт причиной беспорядков
Причиной массовых беспорядков на юге Казахстана стал дорожный конфликт, сообщил замминистра внутренних дел страны Алексей Калайчиди.
Авто
Hyundai показала обновленный Hyundai Solaris для России
Hyundai показала обновленный Hyundai Solaris в модификации для рынка России.
Общество
Мошенники придумали новый способ кражи денег со счетов россиян
Мошенники придумали новую уловку хищения средств со счетов россиян.
Шоу-бизнес
Поклонники уверены, что у Кристины Орбакайте очень красивая семья
Многие отметили, что очень любят семьи Кристины Орбакайте и считают, что сейчас звезда выглядит очень счастливой рядом с мужем и дочерью.
Общество
Боец Смоляков отказался от своих слов в адрес Александра Емельяненко
Российский боец смешанного стиля (MMA) Дмитрий Смоляков объяснил слова в адрес соотечественника Александра Емельяненко.
Происшествия