Шоу-бизнес

Вечерняя МоскваВечерняя МоскваЭнрике Иглесиас и Анна Курникова вновь стали родителями

Испанский певец Энрике Иглесиас и российская теннисистка Анна Курникова стали родителями в третий раз. Об этом пишет издание Daily Mail со ссылкой на интервью чилийской радиостанции ADN, в котором счастливую весть сообщил младший брат исполнителя — Хулио Иглесиас.
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Энрике Иглесиас
Испанский певец
Испанский певец, автор песен, продюсер и актёр. Иглесиас начинал свою карьеру под псевдонимом «Энрике Мартинес» и работал на неприметный мексиканский лейбл «FonoMusic». Сейчас Энрике Иглесиас - самый известный из представителей латиноамериканской музыки в мире, а в его коллекции много статуэток «Грэмми» и «American Music Awards». За свою карьеру Энрике выпустил более 40 синглов и 10 студийных альбомов, которые 116 раз становились платиновыми, 227 золотыми, а общий объём продаж составляет 100 млн пластинок.
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