Шоу-бизнес

Газета.RuГазета.RuКурникова и Иглесиас стали родителями в третий раз

Брат испанского певца Энрике Иглесиаса Хулио Иглесиас-младший заявил, что у музыкального исполнителя и бывшей теннисистки Анны Курниковой родился третий ребенок, передает Daily Mail со ссылкой на чилийскую радиостанцию ADN. Иглесиас-младший не стал называть пол ребенка, заявил, что это секрет.
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У Энрике Иглесиаса и Анны Курниковой родился третий ребенок

StarHit.ru14:40

Курникова и Иглесиас стали родителями в третий раз

Газета.Ru15:42

В семье Курниковой и Иглесиаса родился третий ребёнок

Чемпионат15:25

Официально: Анна Курникова родила Энрике Иглесиасу третьего ребёнка

7Дней.ру15:00

«Он очень счастлив»: Энрике Иглесиас обзавелся третьим ребенком от Курниковой

Телепрограмма16:30

Анна Курникова родила Энрике Иглесиасу третьего ребенка

Комсомольская правда14:37

У Курниковой и Иглесиаса родился третий ребенок

Спорт-Экспресс15:29
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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 21:17, Ашберн
Экономика

РБК: Минфин предложил перевести расчеты авиаотрасли в рубли

Минфин предложил отказаться от долларов и перевести в рубли расчеты для гражданской авиации, в том числе и в рамках выплат по лизингу самолетов, сообщает РБК со ссылкой на источники.
Коммерсантъ 11:20
Политика

СМИ сообщили об отставке главы офиса президента Украины

Заявление об своей отставке подал глава офиса украинского президента Андрей Богдан, 10 февраля сообщает издание «Украинская правда», ссылаясь на источники во власти.
REGNUM 18:13
Происшествия

Число заразившихся коронавирусом на лайнере в Японии выросло до 130

Число заразившихся коронавирусом 2019-nCoV пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, который стоит на карантине у берегов Японии, увеличилось на 60 человек и достигло 130.
РБК 02:06
Общество

Суд вынес приговор семерым фигурантам дела «Сети»

В понедельник, 10 февраля, Приволжский окружной военный суд приговорил семерых фигурантов дела «Сети»* к лишению свободы на сроки от шести до 18 лет, передаёт ТАСС.
RT на русском 11:04
Армия и оружие

Турция нанесла массированный удар по армии Сирии

РИА Новости 12:20
Экономика

СМИ узнали об участии экс-главы ПФР в вопросах пенсий в Минфине

Экс-глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов, который занял пост замминистра финансов в конце января, займется в ведомстве вопросами пенсионного обеспечения.
РБК 04:30
Здоровье

Число жертв коронавируса в Китае выросло до 1016 человек

В Китае число жертв заболевания, вызванного коронавирусом нового типа, выросло до 1016 человек, сообщает госкомитет здравоохранения КНР.
Росбалт 19:55
Армия и оружие

Названо российское оружие, которое «завершит Третью мировую войну»

Китайское издание Sohu опубликовало материал, в котором назвало российское оружие, способное «завершить Третью мировую войну».
Ferra вчера в 08:17
Энергетика

В Белоруссии планируют покупать нефть у России по мировым ценам

В Белоруссии объявили, что местные нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) будут закупать нефть у предприятий из России по ценам, свойственным мировому рынку.
Piter.tv вчера в 08:25
Авто

Названы лучшие двигатели в кроссоверах с пробегом в России

Устанавливаемый в Mitsubishi Outlander и ASX мотор 4B11 также признан лучшим. Его ресурс может составит 430 тыс. километров.
Tvoe-avto.com вчера в 08:00
Общество

Минтруд подготовил проект о выплатах ветеранам к 75-летию Победы

Минтруд России подготовил законопроект, который определяет правила единовременных выплат ветеранам к 75-летию Победы.
RT на русском 18:42
Кино

Пон Чжун Хо получил «Оскар» за «Паразитов» как лучший режиссер

Пон Чжун Хо стал лауреатом «Оскара» за лучшую режиссуру, сообщается на сайте премии.
РБК вчера в 22:59
Политика

Путин назвал обстановку в мире турбулентной

Президент России Владимир Путин заявил, что обстановка в мире становится все более турбулентной.
Московский Комсомолец 03:28
Экономика

Экономист Делягин назвал катастрофой возможную приватизацию Сбербанка

Правительство РФ стремится к приватизации Сбербанка, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин.
REGNUM 04:13
Происшествия

Погибшие в Таиланде российские дети были братом и сестрой

RT на русском 03:05
Армия и оружие

США обеспокоены маневрами двух российских спутников

Коммерсантъ 19:59
Космос

Создатели «Федора» разрабатывают робота с приводами нового типа

Речь идет о системе на основе т.н. "нежестких шарниров", которая позволит новому роботу от создателей "Федора" двигаться более плавным и естественным образом.
Planet Today 07:43
Общество

Водонаеву вызвали в полицию из-за публикации про демографию

Газета.Ru 12:22
Хоккей

Омский «Авангард» и казанский «Ак Барс» выяснят, чья подготовка лучше

11 февраля состоится третий по счёту матч между омским «Авангардом» и казанским «Ак Барсом». Обе команды лидируют в Восточной конференции.
АиФ Омск 21:00
Футбол

Васильев выяснит, дошли ли выплаты «Монако» за Головина его школе

Бывший вице-президент и генеральный директор "Монако" Вадим Васильев заявил, что намерен прояснить вопрос солидарных выплат футбольной школе города Калтан, воспитанником которой является полузащитник "Монако" Александр Головин.
РИА Новости 13:22
Футбол

Смолов выйдет в основе «Сельты» на матч с «Севильей»

Нападающий «Сельты» Фёдор Смолов выйдет в стартовом составе на матч 23-го тура Примеры с «Севильей».
Metaratings вчера в 11:31
Общество

На Камчатке ведущая местной ГТРК расхохоталась, рассказывая о пособиях

REGNUM 12:24
Политика

Преемница Меркель ушла в отставку

BFM.ru 08:56
Экономика

Мусорный вопрос на Сахалине решат до 25 февраля

Затягивать дальше, подчеркнул Валерий Лимаренко, решение мусорных проблем нельзя.
АСТВ вчера в 19:51
Политика

Песков оценил итоги работы правительства Медведева

Сам Медведев объяснил отставку всего правительства тем, что во время послания Федеральному собранию Путин отметил приоритеты работы в РФ на ближайший год, а также обозначил некоторые фундаментальные изменения в Конституции страны.
Вечерняя Москва 07:54
Хоккей

Шестеркин выйдет в основе на матч «Рейнджерс» против «Лос-Анджелеса»

Голкипер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" Игорь Шестеркин выйдет в основе на матч регулярного чемпионата против "Лос-Анджелеса".
Газета.Ru 08 февраля в 19:51
Авто

Hyundai показала обновленный Hyundai Solaris для России

Hyundai показала обновленный Hyundai Solaris в модификации для рынка России.
ToDay News Ufa 14:01
Происшествия

Поезд «Сапсан» сломался по пути из Москвы в Петербург

РБК 20:58
Общество

Украинская волонтерка рассказала о мародерстве ВСУ в Донбассе

Солдаты 56-й бригады ВСУ перед своей отправкой домой занимались мародерством в селе Пески на линии соприкосновения в пригороде Донецка.
Известия 20:21
Наука

Аномалия Эль-Ниньо убивает жуков навозников Амазонии

Было обнаружено, что интенсивные засухи и лесные пожары во время последнего проявления Эль-Ниньо в сочетании с человеческим фактором привели к тому, что численность этих жуков сократилась более чем вдвое за последние два года.
ГЛАС.RU 05:53
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Анна Курникова
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Российская теннисистка и фотомодель, бывшая первая ракетка мира в парном разряде, также гражданка США. Двукратная победительница Открытого чемпионата Австралии в парном разряде.
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Энрике Иглесиас
Испанский певец
Испанский певец, автор песен, продюсер и актёр. Иглесиас начинал свою карьеру под псевдонимом «Энрике Мартинес» и работал на неприметный мексиканский лейбл «FonoMusic». Сейчас Энрике Иглесиас - самый известный из представителей латиноамериканской музыки в мире, а в его коллекции много статуэток «Грэмми» и «American Music Awards». За свою карьеру Энрике выпустил более 40 синглов и 10 студийных альбомов, которые 116 раз становились платиновыми, 227 золотыми, а общий объём продаж составляет 100 млн пластинок.
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