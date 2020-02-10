Шоу-бизнес
Газета.RuКурникова и Иглесиас стали родителями в третий раз
Брат испанского певца Энрике Иглесиаса Хулио Иглесиас-младший заявил, что у музыкального исполнителя и бывшей теннисистки Анны Курниковой родился третий ребенок, передает Daily Mail со ссылкой на чилийскую радиостанцию ADN. Иглесиас-младший не стал называть пол ребенка, заявил, что это секрет.
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Экономика
РБК: Минфин предложил перевести расчеты авиаотрасли в рубли
Минфин предложил отказаться от долларов и перевести в рубли расчеты для гражданской авиации, в том числе и в рамках выплат по лизингу самолетов, сообщает РБК со ссылкой на источники.
Политика
СМИ сообщили об отставке главы офиса президента Украины
Заявление об своей отставке подал глава офиса украинского президента Андрей Богдан, 10 февраля сообщает издание «Украинская правда», ссылаясь на источники во власти.
Происшествия
Число заразившихся коронавирусом на лайнере в Японии выросло до 130
Число заразившихся коронавирусом 2019-nCoV пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, который стоит на карантине у берегов Японии, увеличилось на 60 человек и достигло 130.
Общество
Суд вынес приговор семерым фигурантам дела «Сети»
В понедельник, 10 февраля, Приволжский окружной военный суд приговорил семерых фигурантов дела «Сети»* к лишению свободы на сроки от шести до 18 лет, передаёт ТАСС.
Армия и оружие
Турция нанесла массированный удар по армии Сирии
Экономика
СМИ узнали об участии экс-главы ПФР в вопросах пенсий в Минфине
Экс-глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов, который занял пост замминистра финансов в конце января, займется в ведомстве вопросами пенсионного обеспечения.
Здоровье
Число жертв коронавируса в Китае выросло до 1016 человек
В Китае число жертв заболевания, вызванного коронавирусом нового типа, выросло до 1016 человек, сообщает госкомитет здравоохранения КНР.
Армия и оружие
Названо российское оружие, которое «завершит Третью мировую войну»
Китайское издание Sohu опубликовало материал, в котором назвало российское оружие, способное «завершить Третью мировую войну».
Энергетика
В Белоруссии планируют покупать нефть у России по мировым ценам
В Белоруссии объявили, что местные нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) будут закупать нефть у предприятий из России по ценам, свойственным мировому рынку.
Авто
Названы лучшие двигатели в кроссоверах с пробегом в России
Устанавливаемый в Mitsubishi Outlander и ASX мотор 4B11 также признан лучшим. Его ресурс может составит 430 тыс. километров.
Общество
Минтруд подготовил проект о выплатах ветеранам к 75-летию Победы
Минтруд России подготовил законопроект, который определяет правила единовременных выплат ветеранам к 75-летию Победы.
Кино
Пон Чжун Хо получил «Оскар» за «Паразитов» как лучший режиссер
Пон Чжун Хо стал лауреатом «Оскара» за лучшую режиссуру, сообщается на сайте премии.
Политика
Путин назвал обстановку в мире турбулентной
Президент России Владимир Путин заявил, что обстановка в мире становится все более турбулентной.
Экономика
Экономист Делягин назвал катастрофой возможную приватизацию Сбербанка
Правительство РФ стремится к приватизации Сбербанка, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин.
Происшествия
Погибшие в Таиланде российские дети были братом и сестрой
Армия и оружие
США обеспокоены маневрами двух российских спутников
Космос
Создатели «Федора» разрабатывают робота с приводами нового типа
Речь идет о системе на основе т.н. "нежестких шарниров", которая позволит новому роботу от создателей "Федора" двигаться более плавным и естественным образом.
Хоккей
Омский «Авангард» и казанский «Ак Барс» выяснят, чья подготовка лучше
11 февраля состоится третий по счёту матч между омским «Авангардом» и казанским «Ак Барсом». Обе команды лидируют в Восточной конференции.
Футбол
Васильев выяснит, дошли ли выплаты «Монако» за Головина его школе
Бывший вице-президент и генеральный директор "Монако" Вадим Васильев заявил, что намерен прояснить вопрос солидарных выплат футбольной школе города Калтан, воспитанником которой является полузащитник "Монако" Александр Головин.
Футбол
Смолов выйдет в основе «Сельты» на матч с «Севильей»
Нападающий «Сельты» Фёдор Смолов выйдет в стартовом составе на матч 23-го тура Примеры с «Севильей».
Политика
Преемница Меркель ушла в отставку
Экономика
Мусорный вопрос на Сахалине решат до 25 февраля
Затягивать дальше, подчеркнул Валерий Лимаренко, решение мусорных проблем нельзя.
Политика
Песков оценил итоги работы правительства Медведева
Сам Медведев объяснил отставку всего правительства тем, что во время послания Федеральному собранию Путин отметил приоритеты работы в РФ на ближайший год, а также обозначил некоторые фундаментальные изменения в Конституции страны.
Хоккей
Шестеркин выйдет в основе на матч «Рейнджерс» против «Лос-Анджелеса»
Голкипер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" Игорь Шестеркин выйдет в основе на матч регулярного чемпионата против "Лос-Анджелеса".
Авто
Hyundai показала обновленный Hyundai Solaris для России
Hyundai показала обновленный Hyundai Solaris в модификации для рынка России.
Общество
Украинская волонтерка рассказала о мародерстве ВСУ в Донбассе
Солдаты 56-й бригады ВСУ перед своей отправкой домой занимались мародерством в селе Пески на линии соприкосновения в пригороде Донецка.
Наука
Аномалия Эль-Ниньо убивает жуков навозников Амазонии
Было обнаружено, что интенсивные засухи и лесные пожары во время последнего проявления Эль-Ниньо в сочетании с человеческим фактором привели к тому, что численность этих жуков сократилась более чем вдвое за последние два года.