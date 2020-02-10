Брат испанского певца Энрике Иглесиаса Хулио Иглесиас-младший заявил, что у музыкального исполнителя и бывшей теннисистки Анны Курниковой родился третий ребенок, передает Daily Mail со ссылкой на чилийскую радиостанцию ADN. Иглесиас-младший не стал называть пол ребенка, заявил, что это секрет.

Курникова и Иглесиас стали родителями в третий раз

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