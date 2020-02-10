Шоу-бизнес
Газета.RuКурникова и Иглесиас стали родителями в третий раз
Брат испанского певца Энрике Иглесиаса Хулио Иглесиас-младший заявил, что у музыкального исполнителя и бывшей теннисистки Анны Курниковой родился третий ребенок, передает Daily Mail со ссылкой на чилийскую радиостанцию ADN. Иглесиас-младший не стал называть пол ребенка, заявил, что это секрет.
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Технологии
Профессор СВФУ выиграла грант РФФИ в размере двухсот тысяч евро
Как сообщила Инга Никулкина, выигранный грант обеспечит проведение исследований в течение пяти лет.
Общество
Посол Китая в США опроверг слухи об искусственной природе коронавируса
Посол Китая в США Цуй Тянькай назвал абсолютным бредом слухи о том, что новый тип коронавируса был искусственно выведен в военных лабораториях КНР или США.
Здоровье
В Челябинске врачей поликлиники предупредили о снижении зарплат
Как передает корреспондент РИА «Новый День», о возможном снижении выплат предупредили медиков поликлиники ГКБ №5, обслуживающей жителей Курчатовского района Челябинска.
Хоккей
Омский «Авангард» и казанский «Ак Барс» выяснят, чья подготовка лучше
11 февраля состоится третий по счёту матч между омским «Авангардом» и казанским «Ак Барсом». Обе команды лидируют в Восточной конференции.
Армия и оружие
Разработчик рассказал о возможностях С-500
Перспективная зенитная ракетная система С-500 сможет перехватывать цели за сотни километров от Земли, заявил генеральный конструктор концерна "Алмаз-Антей" Павел Созинов.
Гаджеты
Какие смартфоны Huawei и Honor получили стабильную версию Android 10
Ранее обновляться начали устройства Honor 10 и Honor View 10.
Армия и оружие
Российскую РЭБ «Красуха» обвинили в поломке истребителей F-35 и F-22
Согласно докладам, опубликованным американскими военными, российские средства радиоэлектронной борьбы, размещённые на территории Сирии, стали причиной серьёзных поломок двух самых дорогостоящих американских истребителей – F-35 и F-22.
Культура
Ток-шоу с Собчак на Первом дебютировало выпуском о сестрах Хачатурян
Гаджеты
«Газпром» массово внедрит компьютеры на процессорах «Байкал»
Техника на «Байкалах» для «Газпрома» Как выяснил CNews, «Газпром» собирается массово использовать на своих объектах модульные компьютеры российской компании Fastwel, изначально разработанные на чипах AMD, но позже модифицированные под отечественные процессоры Baikal-T1.
Хоккей
Сборная России по хоккею проиграла Чехии в матче Шведских игр
Сборная России по хоккею проиграла сборной Чехии в серии буллитов в матче Шведских игр. Об этом сообщается на сайте Федерации хоккея России.
Армия и оружие
Турция нанесла массированный удар по армии Сирии
Общество
На Камчатке ведущая местной ГТРК расхохоталась, рассказывая о пособиях
Ведущая рассказывает: в состав этой выплаты входит набор социальных услуг, стоимость которого с 1 февраля составит чуть более 1,5 тыс. рублей.
Футбол
Понсе: мы созванивались с Шуниным, я извинился перед ним
Нападающий «Спартака» Эсекьель Понсе рассказал, что лично принёс извинения голкиперу «Динамо» Антону Шунину, которому он попал в грудь ногой в матче чемпионата России.
Армия и оружие
Минобороны РФ знает о проблемах НАТО в Восточной Европе
Общество
На выплаты ветеранам к юбилею Победы выделят более 71 млрд рублей
Происшествия
Посольство РФ: Погибшие в Таиланде дети оказались братом и сестрой
Получившие смертельные травмы при столкновении двух катеров у острова Пхукет в Таиланде оказались братом и сестрой из Челябинской области.
Политика
Способное достроить «Северный поток – 2» судно вышло из порта Находки
Футбол
«Интер» может заставить клуб Бекхэма сменить название
Клуб MLS «Интер Майами», основателем и совладельцем которого является бывший футболист сборной Англии Дэвид Бекхэм, может сменить название, сообщает Football Italia.
Общество
В Госдуму внесли поправки о расширении маткапитала
"Единая Россия" внесла на рассмотрение Госдумы поправки об использовании материнского капитала, об этом говорится в сообщении на официальном сайте партии.
Финансы
Реальный эффективный курс рубля в январе вырос на 1,7%
Реальный эффективный курс рубля (по отношению к валютам основных торговых партнёров России с учётом инфляции) в январе 2020 года вырос на 1,7%. Такие данные приводит пресс-служба Банка России.
Здоровье
Болевший коронавирусом китаец в Чите готовится к выписке
Гражданин КНР Ван Юньбин, который с конца января находился в инфекционной больнице на КСК в Чите с подтверждённым заражением новым видом коронавируса, готовится к выписке.
Хоккей
Клуб НХЛ «Питтсбург» обменял Гальченюка в «Миннесоту» на Закера
"Питтсбург" совершил обмен форварда Алекса Гальченюка на нападающего "Миннесоты" Джейсона Закера.
Армия и оружие
Весной Индия испытает новую крылатую ракету Nirbhay
Армия и оружие
Турция сбила на севере Сирии вертолёт Ми-24
Несколько часов назад, в небе над провинцией Алеппо, турецкие войска сбили ударный вертолёт Ми-24, который осуществлял нанесение ударов по позициям джихадистов на территории данного региона.
Хоккей
Дубль Кучерова помог «Тампе» победить «Коламбус»
Основное время матча завершилось со счётом: 1:1. Победную для гостей шайбу снова забросил россиянин Никита Кучеров, которая позволила «Тампе» одержать седьмую победу подряд.
Кино
«Холоп» первым из российских фильмов собрал в прокате ₽3 млрд
Здоровье
В 37 российских регионах превышен эпидпорог гриппа и ОРВИ
В Роспотребнадзоре зафиксировали рост недельных эпидемических порогов гриппа и ОРВИ на территории России.