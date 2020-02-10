Шоу-бизнес

Газета.RuГазета.RuКурникова и Иглесиас стали родителями в третий раз

Брат испанского певца Энрике Иглесиаса Хулио Иглесиас-младший заявил, что у музыкального исполнителя и бывшей теннисистки Анны Курниковой родился третий ребенок, передает Daily Mail со ссылкой на чилийскую радиостанцию ADN. Иглесиас-младший не стал называть пол ребенка, заявил, что это секрет.
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«Он очень счастлив»: Энрике Иглесиас обзавелся третьим ребенком от Курниковой

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Энрике Иглесиас
Испанский певец
Испанский певец, автор песен, продюсер и актёр. Иглесиас начинал свою карьеру под псевдонимом «Энрике Мартинес» и работал на неприметный мексиканский лейбл «FonoMusic». Сейчас Энрике Иглесиас - самый известный из представителей латиноамериканской музыки в мире, а в его коллекции много статуэток «Грэмми» и «American Music Awards». За свою карьеру Энрике выпустил более 40 синглов и 10 студийных альбомов, которые 116 раз становились платиновыми, 227 золотыми, а общий объём продаж составляет 100 млн пластинок.
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