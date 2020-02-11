Шоу-бизнес
ИзвестияКурникова и Иглесиас в третий раз стали родителями
В семье испанского певца Энрике Иглесиаса и бывшей российской теннисистки и фотомодели Анны Курниковой родился третий ребенок. Об этом сообщил брат исполнителя Хулио Иглесиас–младший, передает Daily Mail. Родственник певца не назвал пол ребенка, заявив, что это секрет.
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«Он очень счастлив»: Энрике Иглесиас обзавелся третьим ребенком от Курниковой
Телепрограммавчера в 16:30
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Экономика
Правительство планирует выкупить акции Сбербанка у ЦБ
В Минфине заявили, что правительство планирует выкупить долю Центробанка в Сбербанке. Об этом сообщает РИА "Новости".
Политика
Геннадий Зюганов поддержал бога в Конституции
Лидер КПРФ депутат Госдумы Геннадий Зюганов заявил, что не возражает против внесения поправки в Конституцию — об упоминании бога, передает корреспондент ИА REGNUM 11 февраля.
Общество
Бывший вице-премьер Ольга Голодец станет зампредом Сбербанка
Наблюдательный совет Сбербанка утвердил кандидатуру бывшего вице-премьера Ольги Голодец на должность заместителя председателя правления кредитной организации.
Культура
BBC снимет сериал о Грете Тунберг
BBC Studios снимет документальный сериал об экоактивистке Грете Тунберг, пишет The Guardian со ссылкой на пресс-службу британской вещательной корпорации.
Происшествия
ФСБ допросила замминистра транспорта Подмосковья по делу о хищении земель
Кротова проходит свидетелем по делу о хищении земель, находящихся в федеральной собственности, ее допрос прошел в конце января, уточнил один из источников РБК.
Культура
Российская певица Анна Бутурлина выступила на премии «Оскар»
Армия и оружие
Лукашевич обратил внимание миссии ОБСЕ на дискриминацию УПЦ на Украине
Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ (СММ) на Украине необходимо обращать пристальное внимание на дискриминацию русскоязычных граждан Украины и национальных меньшинств, преследования канонической Украинской православной церкви и попытки установить цензуру в СМИ, заявил РИА Новости постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.
Общество
Мария Шарапова посетила вечеринку «Оскара» в полупрозрачном платье
Российская теннисистка Мария Шарапова появилась в Лос-Анджелесе на вечеринке, устроенной по случаю церемонии вручения "Оскар".
Общество
Юрий Дудь выпустил фильм о проблеме распространения ВИЧ в России
Журналист Юрий Дудь выпустил новый почти двухчасовой документальный фильм ВИЧ в России - эпидемия, про которую не говорят .
Экономика
Губернатор Кузбасса назвал причину снижения добычи угля в регионе
Изменение направления угольного рынка с Европы на Азию, к которому не смогли вовремя подготовиться кузбасские предприятия, привело к снижению добычи угля в Кемеровской области в текущем году.
Общество
В России разрешили выращивать коноплю и мак
Помимо мака документ разрешает культивировать коноплю.
Здоровье
Нарколог назвал соотношение пьющих россиян и россиянок
На одну любительницу алкоголя в России приходится четыре таких же мужчины, этот показатель является для страны стабильным, заявил главный нарколог Минздрава Евгений Брюн в передаче «Поздняков» на телеканале НТВ.
Шоу-бизнес
Анастасия Макеева восстанавливается после операции
Анастасия Макеева перенесла операцию.
Политика
Кремль объявит дополнительный выходной для голосования по Конституции
В Кремле планируют провести голосование по поправкам в Конституцию в будний день.
Политика
Глава МИД Японии планирует встретиться с Лавровым в Мюнхене
Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги в конце этой недели планирует провести переговоры со своим российским коллегой Сергеем Лавровым в Мюнхене на международной конференции по безопасности.
Шоу-бизнес
Дочь Иосифа Пригожина пожаловалась, что ее семья осталась без жилья
Дочь Иосифа Пригожина Даная призналась, что ее семья практически осталась без жилья.
Общество
Мошенники придумали новый способ кражи денег с банковских счетов
Ранее эксперты назвали основные способы кражи денег с банковских счетов россиян.
Гаджеты
Несколько старых смартфонов Huawei и Honor обновили до Android 10
Смартфоны Honor 10, Honor View 10 и Huawei P20 Pro начали получать обновление фирменной оболочки EMUI 10, базирующейся на десятой версии Android, за пределами Китая.
Происшествия
Петербурженка сбежала из коронавирусного карантина
Жительница Санкт-Петербурга сбежала из коронавирусного карантина в Боткинской больнице.
Армия и оружие
Счетная палата проверит проект производства ракетоносцев Ту-160
На протяжении этого года Счетная палата России проведет проверку программы сборки стратегического ракетоносца Ту-160 «Белый лебедь» и его моделей.
Общество
Для солдат-срочников установят постоянный оклад
Госдума приняла во втором чтении законопроект об установлении для солдат-срочников постоянного оклада в размере двух тысяч рублей в месяц.
Космос
Со спутника «Электро-Л» №3 получены первые снимки Земли
Метеорологический спутник «Электро-Л» №3 передал в наземный центр первые снимки с геостационарной орбиты, 7 февраля сообщает пресс-служба Роскосмоса.
Общество
Мишустин возглавит правкомиссию по развитию малого предпринимательства
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что лично возглавит правительственную комиссию по развитию малого и среднего предпринимательства.
Общество
Airbus представила модель самолета со смешанным крылом
Компания Airbus продемонстрировала двухметровый прототип самолета Maveric со смешанным крылом.
Футбол
«Ливерпуль» не вернет Джеррарда, чтобы он получил медаль чемпиона АПЛ
Исполнительный директор «Ливерпуля» Питер Мур заявил, что клуб не будет возвращать Стивена Джеррарда в качестве игрока, чтобы легенда красных мог стать чемпионом Англии.