В семье испанского певца Энрике Иглесиаса и бывшей российской теннисистки и фотомодели Анны Курниковой родился третий ребенок. Об этом сообщил брат исполнителя Хулио Иглесиас–младший, передает Daily Mail. Родственник певца не назвал пол ребенка, заявив, что это секрет.

Курникова и Иглесиас в третий раз стали родителями

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