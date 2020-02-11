Шоу-бизнес

ИзвестияИзвестияКурникова и Иглесиас в третий раз стали родителями

В семье испанского певца Энрике Иглесиаса и бывшей российской теннисистки и фотомодели Анны Курниковой родился третий ребенок. Об этом сообщил брат исполнителя Хулио Иглесиас–младший, передает Daily Mail. Родственник певца не назвал пол ребенка, заявив, что это секрет.
Читать в источнике
Комментировать96

Подробнее о событии

Официально: Анна Курникова родила Энрике Иглесиасу третьего ребёнка

7Дней.рувчера в 15:00

У Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса родился третий ребенок

Газета.Ru06:08

Анна Курникова родила третьего ребенка от Энрике Иглесиаса

Пятый канал03:20

«Он очень счастлив»: Энрике Иглесиас обзавелся третьим ребенком от Курниковой

Телепрограммавчера в 16:30

Третий не лишний. Анна Курникова стала многодетной мамой?

Чемпионат07:15

У Энрике Иглесиаса и Анны Курниковой родился третий ребенок

StarHit.ruвчера в 14:40

Анна Курникова родила Энрике Иглесиасу третьего ребенка

Комсомольская правдавчера в 14:37
Показать все источники
Автоматически обработано 7060 источников, обновлено в 09:27, Ашберн
Экономика

Правительство планирует выкупить акции Сбербанка у ЦБ

В Минфине заявили, что правительство планирует выкупить долю Центробанка в Сбербанке. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:48
Политика

Геннадий Зюганов поддержал бога в Конституции

Лидер КПРФ депутат Госдумы Геннадий Зюганов заявил, что не возражает против внесения поправки в Конституцию — об упоминании бога, передает корреспондент ИА REGNUM 11 февраля.
REGNUM 08:19
Общество

Бывший вице-премьер Ольга Голодец станет зампредом Сбербанка

Наблюдательный совет Сбербанка утвердил кандидатуру бывшего вице-премьера Ольги Голодец на должность заместителя председателя правления кредитной организации.
RT на русском 07:41
Культура

BBC снимет сериал о Грете Тунберг

BBC Studios снимет документальный сериал об экоактивистке Грете Тунберг, пишет The Guardian со ссылкой на пресс-службу британской вещательной корпорации.
Ведомости 04:31
Происшествия

ФСБ допросила замминистра транспорта Подмосковья по делу о хищении земель

Кротова проходит свидетелем по делу о хищении земель, находящихся в федеральной собственности, ее допрос прошел в конце января, уточнил один из источников РБК.
РБК 09:13
Культура

Российская певица Анна Бутурлина выступила на премии «Оскар»

Известия 09 февраля в 22:17
Происшествия

В Польше избили граждан РФ, Белоруссии и Украины

REGNUM 07:19
Армия и оружие

В Сирии сбили вертолет Ми-17 правительственной армии

Газета.Ru 08:59
Армия и оружие

Лукашевич обратил внимание миссии ОБСЕ на дискриминацию УПЦ на Украине

Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ (СММ) на Украине необходимо обращать пристальное внимание на дискриминацию русскоязычных граждан Украины и национальных меньшинств, преследования канонической Украинской православной церкви и попытки установить цензуру в СМИ, заявил РИА Новости постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.
РИА Новости 08:05
Общество

Мария Шарапова посетила вечеринку «Оскара» в полупрозрачном платье

Российская теннисистка Мария Шарапова появилась в Лос-Анджелесе на вечеринке, устроенной по случаю церемонии вручения "Оскар".
Discover24 04:25
Общество

Юрий Дудь выпустил фильм о проблеме распространения ВИЧ в России

Журналист Юрий Дудь выпустил новый почти двухчасовой документальный фильм ВИЧ в России - эпидемия, про которую не говорят .
Znak.com 06:12
Экономика

Губернатор Кузбасса назвал причину снижения добычи угля в регионе

Изменение направления угольного рынка с Европы на Азию, к которому не смогли вовремя подготовиться кузбасские предприятия, привело к снижению добычи угля в Кемеровской области в текущем году.
REGNUM вчера в 23:11
Общество

В России разрешили выращивать коноплю и мак

Помимо мака документ разрешает культивировать коноплю.
Компания вчера в 05:38
Здоровье

Нарколог назвал соотношение пьющих россиян и россиянок

На одну любительницу алкоголя в России приходится четыре таких же мужчины, этот показатель является для страны стабильным, заявил главный нарколог Минздрава Евгений Брюн в передаче «Поздняков» на телеканале НТВ.
Городовой вчера в 10:34
Шоу-бизнес

Анастасия Макеева восстанавливается после операции

Анастасия Макеева перенесла операцию.
ИА InterMedia 03:43
Политика

Кремль объявит дополнительный выходной для голосования по Конституции

В Кремле планируют провести голосование по поправкам в Конституцию в будний день.
РБК 03:50
Политика

Глава МИД Японии планирует встретиться с Лавровым в Мюнхене

Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги в конце этой недели планирует провести переговоры со своим российским коллегой Сергеем Лавровым в Мюнхене на международной конференции по безопасности.
Российская газета вчера в 01:15
Шоу-бизнес

Дочь Иосифа Пригожина пожаловалась, что ее семья осталась без жилья

Дочь Иосифа Пригожина Даная призналась, что ее семья практически осталась без жилья.
Актуальные Новости 00:28
Происшествия

В московском отеле задержали серийного насильника

Вести.Ru 07:54
Общество

Мошенники придумали новый способ кражи денег с банковских счетов

Ранее эксперты назвали основные способы кражи денег с банковских счетов россиян.
Кубанские новости вчера в 00:05
Гаджеты

Несколько старых смартфонов Huawei и Honor обновили до Android 10

Смартфоны Honor 10, Honor View 10 и Huawei P20 Pro начали получать обновление фирменной оболочки EMUI 10, базирующейся на десятой версии Android, за пределами Китая.
Российская газета вчера в 05:59
Происшествия

Петербурженка сбежала из коронавирусного карантина

Жительница Санкт-Петербурга сбежала из коронавирусного карантина в Боткинской больнице.
Газета.Ru 08:59
Армия и оружие

Счетная палата проверит проект производства ракетоносцев Ту-160

На протяжении этого года Счетная палата России проведет проверку программы сборки стратегического ракетоносца Ту-160 «Белый лебедь» и его моделей.
Актуальные Новости 09:04
Общество

Для солдат-срочников установят постоянный оклад

Госдума приняла во втором чтении законопроект об установлении для солдат-срочников постоянного оклада в размере двух тысяч рублей в месяц.
Ридус 08:10
Космос

Со спутника «Электро-Л» №3 получены первые снимки Земли

Метеорологический спутник «Электро-Л» №3 передал в наземный центр первые снимки с геостационарной орбиты, 7 февраля сообщает пресс-служба Роскосмоса.
REGNUM 07 февраля в 23:26
Происшествия

Убийцу полицейского в московском метро приговорили к 18 годам колонии

Lenta.ru 05:33
Общество

Мишустин возглавит правкомиссию по развитию малого предпринимательства

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что лично возглавит правительственную комиссию по развитию малого и среднего предпринимательства.
REGNUM 06:28
Общество

Airbus представила модель самолета со смешанным крылом

Компания Airbus продемонстрировала двухметровый прототип самолета Maveric со смешанным крылом.
Коммерсантъ 08:58
Футбол

«Ливерпуль» не вернет Джеррарда, чтобы он получил медаль чемпиона АПЛ

Исполнительный директор «Ливерпуля» Питер Мур заявил, что клуб не будет возвращать Стивена Джеррарда в качестве игрока, чтобы легенда красных мог стать чемпионом Англии.
Sport24.ru 05:42
Происшествия

Под Саратовом экс-полицейских осудили за избиение мужчины до смерти

РИА Новости 07:33
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Анна Курникова
Российская модель
Российская теннисистка и фотомодель, бывшая первая ракетка мира в парном разряде, также гражданка США. Двукратная победительница Открытого чемпионата Австралии в парном разряде.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Энрике Иглесиас
Испанский певец
Испанский певец, автор песен, продюсер и актёр. Иглесиас начинал свою карьеру под псевдонимом «Энрике Мартинес» и работал на неприметный мексиканский лейбл «FonoMusic». Сейчас Энрике Иглесиас - самый известный из представителей латиноамериканской музыки в мире, а в его коллекции много статуэток «Грэмми» и «American Music Awards». За свою карьеру Энрике выпустил более 40 синглов и 10 студийных альбомов, которые 116 раз становились платиновыми, 227 золотыми, а общий объём продаж составляет 100 млн пластинок.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное