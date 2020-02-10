Шоу-бизнес

ИзвестияИзвестияКурникова и Иглесиас в третий раз стали родителями

В семье испанского певца Энрике Иглесиаса и бывшей российской теннисистки и фотомодели Анны Курниковой родился третий ребенок. Об этом сообщил брат исполнителя Хулио Иглесиас–младший, передает Daily Mail. Родственник певца не назвал пол ребенка, заявив, что это секрет.
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Брат испанского певца Энрике Иглесиаса Хулио Иглесиас-младший заявил, что у музыкального исполнителя и бывшей теннисистки Анны Курниковой родился третий ребенок, передает Daily Mail
 со ссылкой на чилийскую радиостанцию ADN.
Газета.Ruвчера в 15:42

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У Энрике Иглесиаса и Анны Курниковой родился третий ребенок

StarHit.ruвчера в 14:40

Курникова и Иглесиас стали родителями в третий раз

Газета.Ruвчера в 15:42

У Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса родился третий ребенок

Super.ruвчера в 15:22

Официально: Анна Курникова родила Энрике Иглесиасу третьего ребёнка

7Дней.рувчера в 15:00

«Он очень счастлив»: Энрике Иглесиас обзавелся третьим ребенком от Курниковой

Телепрограммавчера в 16:30

Анна Курникова родила Энрике Иглесиасу третьего ребенка

Комсомольская правдавчера в 14:37

У Курниковой и Иглесиаса родился третий ребенок

Спорт-Экспрессвчера в 15:29
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