с чего всё началось

В семье испанского певца Энрике Иглесиаса и бывшей российской теннисистки и фотомодели Анны Курниковой родился третий ребенок. Об этом сообщил брат исполнителя Хулио Иглесиас–младший, передает Daily Mail. Родственник певца не назвал пол ребенка, заявив, что это секрет.

Курникова и Иглесиас в третий раз стали родителями

Здоровье В Челябинской области откроют информационный центр по коронавирусу Важно обеспечить наблюдение за гражданами КНР, имеющими вид на жительство и прибывшими на территорию Челябинской области, – встретить и поместить здоровых людей на 14 дней в карантинный пункт, – подчеркнул Алексей Текслер, открывая совещание.

Общество В Госдуму внесли поправки о расширении маткапитала Фракция «Единая Россия» в понедельник, 10 февраля, внесла в нижнюю палату парламента поправки в законопроект о материнском капитале, которые продлевают действие программы до конца 2026 года с ежегодной индексацией.

Энергетика В Белоруссии раскрыли стоимость поставок нефти из России Белоруссия настаивает, чтобы цена на российскую нефть формировалась на одинаковых принципах для Минска и западных потребителей, заявил первый вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой агентству Белта.

Здоровье Медики назвали продукты, которые помогают предотвратить инфаркт Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на специалистов издания FoodEatSafe, магний не только оказывает положительное влияние на здоровье сердца, но и способствует восстановлению мышечных и нервных функций организма, а также налаживает работу иммунитета и принимает участие в регулировании уровня глюкозы в крови.

Финансы Центробанк понизил ключевую ставку Банк России снизил ключевую ставку на 0,25 процентных пункта – до 6% годовых, сообщает "Лента".

Общество Украинская волонтерка рассказала о мародерстве ВСУ в Донбассе Солдаты 56-й бригады ВСУ перед своей отправкой домой занимались мародерством в селе Пески на линии соприкосновения в пригороде Донецка.

Общество Суд вынес приговор семерым фигурантам дела «Сети» В понедельник, 10 февраля, Приволжский окружной военный суд приговорил семерых фигурантов дела «Сети»* к лишению свободы на сроки от шести до 18 лет, передаёт ТАСС.

Общество Число зараженных коронавирусом на лайнере в Японии выросло до 64 Информационное агентство ТАСС сообщает о том, что общее число зараженных коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess, который с 3 февраля стоит на карантине у японского порта Йокогама, составляет 64 человека.

Происшествия Пять человек погибли при взрыве в Кабуле В результате взрыва у здания университета в столице Афганистана Кабуле погибли пятеро человек, передает телеканал 1TV.

Кино «Хищные птицы» возглавили российский прокат В российском прокате новый лидер – в первую неделю на экранах России фильму «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Куинн» удалось взобраться на первую строчку.

Кино Стали известны победители кинопремии «Оскар-2020» Лучшим фильмом признали "Паразиты". В Лос-Анджелесе состоялась 92-я церемония вручения кинопремии "Оскар". НАША рассказывает об ее итогах.