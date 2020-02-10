Шоу-бизнес
ИзвестияКурникова и Иглесиас в третий раз стали родителями
В семье испанского певца Энрике Иглесиаса и бывшей российской теннисистки и фотомодели Анны Курниковой родился третий ребенок. Об этом сообщил брат исполнителя Хулио Иглесиас–младший, передает Daily Mail. Родственник певца не назвал пол ребенка, заявив, что это секрет.
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с чего всё началось
Брат испанского певца Энрике Иглесиаса Хулио Иглесиас-младший заявил, что у музыкального исполнителя и бывшей теннисистки Анны Курниковой родился третий ребенок, передает Daily Mail со ссылкой на чилийскую радиостанцию ADN.Газета.Ruвчера в 15:42
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«Он очень счастлив»: Энрике Иглесиас обзавелся третьим ребенком от Курниковой
Телепрограммавчера в 16:30
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