Курорт "Красная Поляна" только за неделю уже потерял более 100 миллионов рублей. Это произошло из-за ограничений, введенных на фоне пандемии коронавируса в Краснодарском крае, и последовавшей за этим отмены бронирований с июля по сентябрь, сообщает пресс-служба.

РИА Новости вчера в 09:30