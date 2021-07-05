Курорт Красная Поляна из-за ограничений по COVID-19 потерял более 100 млн рублей
С чего всё началось
Курорт «Красная Поляна» из-за ограничений потерял 100 миллионов рублей
Курорт "Красная Поляна" только за неделю уже потерял более 100 миллионов рублей. Это произошло из-за ограничений, введенных на фоне пандемии коронавируса в Краснодарском крае, и последовавшей за этим отмены бронирований с июля по сентябрь, сообщает пресс-служба.
РИА Новостивчера в 09:30
Курорт Красная Поляна потерял более 100 млн рублей после введения на Кубани ограничений
Интерфаксвчера в 08:01
Курорт «Красная Поляна» заявил о потерях из-за ужесточения условий заселения в отели
Коммерсантъ Краснодарвчера в 09:37
Курорт «Красная Поляна» потерял 100 млн рублей за неделю из-за коронавирусных ограничений
Общественное телевидение Россиивчера в 09:56
Шок от ущерба: Красная поляна в Сочи потеряла 100 млн руб.на фоне ковидных ограничений
KrasnodarMediaвчера в 07:45