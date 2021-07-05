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Курорт Красная Поляна из-за ограничений по COVID-19 потерял более 100 млн рублей

Курорт Красная Поляна фиксирует убытки из-за массовой отмены бронирований в отелях на фоне введенных властями Краснодарского края правил предъявлять при заселении с 1 августа сертификат о вакцинации от COVID-19.
Известия
Гости, которые отказываются от отдыха, с пониманием относятся к необходимости предоставить отрицательный ПЦР-тест, но не хотят вакцинироваться в обязательном порядке.
РИА Новости
Новые бронирования на август практически остановились, курорт фиксирует убытки, добавили в пресс-службе.
ТАСС
В рамках исполнения требований постановления об ограничениях, на курорте запланировано вакцинировать 1700 сотрудников, чтобы обеспечить не менее 60% привитого персонала.
KrasnodarMedia

С чего всё началось

Курорт «Красная Поляна» из-за ограничений потерял 100 миллионов рублей

Курорт "Красная Поляна" только за неделю уже потерял более 100 миллионов рублей. Это произошло из-за ограничений, введенных на фоне пандемии коронавируса в Краснодарском крае, и последовавшей за этим отмены бронирований с июля по сентябрь, сообщает пресс-служба.
РИА Новостивчера в 09:30

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Курорт «Красная Поляна» лишился более 100 млн рублей из-за ограничений

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