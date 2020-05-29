с чего всё началось

Уже с 1-го июня на территории Республики Крым будет разрешена подготовка к работе санаторно-курортного комплекса, который с 15 июня, в соответствии с требованиями Роспотребнадзора, сможет принимать на отдых крымчан.

Курортный сезон в Крыму начнется с 15 июня, пока отелям и гостиницам разрешат прием только местных жителей, объявил глава республики Сергей Аксенов на своей странице во «В контакте». По его словам, с 1 июня в регионе также смогут возобновить работу кафе на открытом воздухе.

Курортный сезон в Крыму начнется с 15 июня

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