Коронавирус

ФАНФАНКурортный сезон вряд ли состоится в Крыму из-за коронавируса

«Понимание, что курортный сезон вряд ли, честно говорим, состоится», — сообщил Аксенов Он добавил, что в данный момент рассматриваются вопросы оказания поддержки отельерам и предпринимателям курортной сферы, чье открытие напрямую зависит от благоприятного развития ситуации с распространением коронавируса, передает «Вечерняя Москва».
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Сергей Аксёнов
Российский политический деятель. Глава Республики Крым с 9 октября 2014. Член Бюро Высшего совета партии «Единая Россия». Председатель Совета министров Республики Крым с 17 марта 2014 по 20 сентября 2019.
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