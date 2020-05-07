Коронавирус
ФАНКурортный сезон вряд ли состоится в Крыму из-за коронавируса
«Понимание, что курортный сезон вряд ли, честно говорим, состоится», — сообщил Аксенов Он добавил, что в данный момент рассматриваются вопросы оказания поддержки отельерам и предпринимателям курортной сферы, чье открытие напрямую зависит от благоприятного развития ситуации с распространением коронавируса, передает «Вечерняя Москва».
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В Кирове пациенты инфекционного госпиталя объявили голодовку
Пациенты подчёркивают, что просто хотят выяснить, почему их держат в больнице, и если на это нет оснований, желают быть отпущенными домой.
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Министр иностранных дел Германии Хайко Маас и немецкий историк Андрес Виршинг совместно написали колонку, опубликованную в четверг в журнале Der Spiegel.
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Режим повышенной готовности, установленный постановлением губернатора Пензенской области от 16 марта, продлен до 17 мая включительно.
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Выяснилось это после показанных видеокадров в Stories, на которых видно, что звёздная пара находится на одной даче.
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КС Молдавии признал неконституционным соглашение о кредите от России
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Никаких официальных подтверждений, что судно идет достраивать "Северный поток-2" не было, хотя в конце прошлого года глава Минэнерго Александр Новак не исключил возможность достройки газопровода "Академиком Черским".
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Настоящий тропический ливень обрушился на Нижний Новгород. Соцсети заполнили фото подтопленных улиц и плавающих автомобилей.
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Более 13 тыс. нарушений самоизоляции выявили в Подмосковье
В Московской области выявили более 13 тысяч нарушений режима самоизоляции, сообщили в пресс-службе Главного управления региональной безопасности.
Правительство Московской области 11:49
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В период с 7 апреля по 12 мая ежедневный объем продажи иностранной валюты составлял в эквиваленте лишь 3,5 млрд руб.
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Лев Гудков: «Русского терпения» хватит еще максимум на два месяца
О трендах рассказал глава «Левада-центра» Лев Гудков в интервью «Бизнес-онлайн».
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Арендаторам хотят разрешить в одностороннем порядке разрывать договор
В Госдуму внесен законопроект, который разрешает арендаторам разрывать в одностороннем порядке договоры найма недвижимости в условиях режима повышенной готовности.
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«Спартак» поздравил Илона Маска с рождением сына и опубликовал фото именной футболки ребенка
«Спартак» на своей официальной странице в «Твиттере» поздравил главу SpaceX и Tesla Илона Маска с рождением сына.
Bookmaker-ratings.ru 12:51
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РФС может провести отдельный турнир за места в РПЛ
Команды сыграют между собой по одной или две игры и лучшие четыре команды получат место в следующем сезоне РПЛ.Сообщается, что в РФС рассматривают и другие форматы проведения турнира.
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Более 370 пациентов лечатся в больнице в Коммунарке
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Песков ответил на вопрос о подписании указа о выходе из самоизоляции
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, подпишет ли президент Владимир Путин указ о поэтапном выходе из самоизоляции, отметил, что до окончания введённого ранее срока ещё есть время.
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В Екатеринбурге задержали подозреваемого в убийстве адвоката
Полиция в Екатеринбурге задержала мужчину, подозреваемого в убийстве известного уральского адвоката Константина Янышева, сообщил журналистам в пятницу начальник пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Валерий Горелых.
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Музыканты группы Little Big выпустили новый клип
Санкт-Петербург, 8 мая 2020, 12:35 — REGNUM Новый клип «Hypnodancer» в стиле танцевальных хитов из 90-х выпустила российская панк-рейв группа Little Big.
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ЕСПЧ обязал Россию обеспечить лечение шестимесячной девочке со СМА
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В правительстве назвали возможный срок выхода из режима ограничений
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Попова заявила о сохранении некоторых ограничений до создания вакцины
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Си Цзиньпин провел телефонные переговоры с Путиным
Председатель КНР Си Цзиньпин провел телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным.
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Сбербанк понизил ставки по рублевым вкладам
Сбербанк снизил ставки по основной линейке рублевых вкладов, следует из информации на сайте банка.
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США могут не продлить ДНСВ, если к переговорам не подключится Китай
США вряд ли согласны на продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДНСВ), пока к переговорам не подключится Китай, пишет The Washington Times со ссылкой на слова спецпредставителя США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли.
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Один военный погиб при жесткой посадке Ми-35 в Крыму
Газета.Ru вчера в 10:58