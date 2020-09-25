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62инфо
62инфо

Курс Евро впервые с февраля 2016 года превысил 91 рубль

Евро превысил 91 рубль впервые за три с половиной года — с 11 февраля 2016 года.В источнике
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Вести Подмосковья

Сегодня курс евро поднимался выше 92 рублей

Вести Подмосковья11:01
Daily Moscow

Курс евро поднялся выше 92 рублей

Daily Moscow09:44
РИА Новости

Курс евро превысил 91 рубль впервые с 2016 года

РИА Новости25 сентября в 10:24
РЕН ТВ

Доллар вырос до 78 рублей впервые с апреля

РЕН ТВ25 сентября в 10:04
Интерфакс

Евро превысил 91 рубль впервые с февраля 2016 года

Интерфакс25 сентября в 10:02
РБК

Курс евро впервые с 2016 года поднялся выше 91 руб

РБК25 сентября в 10:04
Комсомольская правда

Доллар уже по 78: что же будет с рублем и с нами

Комсомольская правда25 сентября в 11:04

Эрдоган заявил о турецкой поддержке Азербайджана со «всей решимостью»

Эрдоган добавил, что Азербайджан, который длительное время ждал для разрешения территориальной проблемы, теперь действует самостоятельно, а Турция со "всей решимостью" поддержит Азербайджан в конфликте с Арменией.
Эрдоган заявил о турецкой поддержке Азербайджана со «всей решимостью»
Военное обозрение09:13
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Путин заявил, что борьба с коронавирусом в России еще не окончена

Москва, 28 сентября 2020, 19:40 — REGNUM Борьба с коронавирусом в России еще продолжается, гражданам необходимо соблюдать меры безопасности, заявил 28 сентября президент России Владимир Путин на заседании президиума Госсовета.
REGNUM12:40
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Роспотребнадзор сообщил об ослаблении коронавируса в России

Коронавирус в России ослабевает по мере распространения, также коек для инфекционных больных достаточно много, поэтому пессимистичного сценария уже не ожидается, считает директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.
Народные новости09:30
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Глава ФАС предложил создать сайт для продажи конфискованного имущества

Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев предложил создать единый сайт для продажи конфискованного и иного госимущества, президент России Владимир Путин эту идею поддержал.
РИА Новости11:59
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Суд в Петербурге продлил арест депутату Роману Ковалю до конца декабря

Приморский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении депутата Законодательного собрания Романа Коваля сроком до 29 декабря 2020 года.
Коммерсантъ Санкт-Петербург12:05

Лукашенко оценил требование Макрона уйти с поста президента

Президент Франции Эммануэль Макрон в воскресенье в рамках беседы с журналистами заявил, что, по его мнению, главе Белоруссии Александру Лукашенко следует добровольно покинуть пост лидера страны.
Аргументы неделивчера в 12:48
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