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62инфо
62инфо

Курс Евро впервые с февраля 2016 года превысил 91 рубль

Евро превысил 91 рубль впервые за три с половиной года — с 11 февраля 2016 года.В источнике
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RT на русском

Курс евро превысил 91 рубль впервые с февраля 2016 года

RT на русскомвчера в 10:08
Вести.Ru

Евро превысил 91 рубль, доллар – выше 78 рублей

Вести.Ruвчера в 10:37
ТАСС

Курс евро на Мосбирже превысил 91 рубль

ТАССвчера в 09:50
РИА Новости

Курс евро превысил 91 рубль впервые с 2016 года

РИА Новостивчера в 10:24
Известия

Курс евро превысил 91 рубль впервые с февраля 2016 года

Известия20:25
РБК

Курс евро впервые с 2016 года поднялся выше 91 руб

РБКвчера в 10:04
Evo-rus.com

Курс евро превысил 90 рублей впервые с начала сентября

Evo-rus.com24 сентября в 08:59

Фигурки советских солдат-мародеров начали выпускать в Польше

Специализирующаяся на производстве игрушечных солдатиков компания D-Day Miniature Studio, хостинг которой зарегистрирован в Польше, представила новую серию Red Storm over Europe («Красная буря над Европой»).
Телеканал 360°вчера в 15:35
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Спасатели сообщили о 22 погибших в авиакатастрофе под Харьковом

В результате катастрофы самолета Ан-26 под городом Чугуевом (Харьковская область Украины) погибли 22 человека, еще два человека получили тяжелые травмы, сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
Интерфаксвчера в 15:24

Плавучий рефрижератор протаранил корабль Балтфлота в проливе Эресунн

Сообщается, что в условиях густого тумана в морских водах Скандинавии гражданское торговое судно Ice Rose врезалось в российских фрегат Балтийского флота ВМФ РФ, который направлялся в порт Гётеборг Швеции.
Evo-rus.comвчера в 07:03
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МИД Франции начал расследование утечки переговоров Макрона и Путина

Сегодня стало известно, что представитель МИД Франции сообщил информацию о том, что начато внутреннее расследование по поводу инцидента с публикацией переговоров между президентами Путиным и Макроном, в частности и о деле оппозиционера Алексея Навального.
KDPConsulting.ruвчера в 03:18
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Ученые обнаружили мерцающую тень сверхмассивной черной дыры

Ученые из института имени Планка изучили архивные данные астрономических наблюдений за сверхмассивной черной дырой М87*, которая находится в центре эллиптической галактики М87 в созвездии Девы, и выяснили, что ее тень меняется со временем и мерцает, пишет Astrophysical Journal.
Аргументы и Факты23 сентября в 11:34
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В СНБО Украины пообещали поставить на учёт пользователей «ВКонтакте»

Киев, 25 сентября 2020, 12:14 — REGNUM На Украине будут вести учёт жителей страны, пользующихся социальной сетью «ВКонтакте», пообещал глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов 25 сентября во время представления Глобального центра взаимодействия в киберпространстве.
REGNUMвчера в 05:14
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Абэ рассказал, что помешало заключить мирный договор с Россией

Япония и Россия были очень близки к заключению мирного договора осенью 2018 года, однако этому помешало усиление противостояния Вашингтона и Москвы, заявил экс-премьер-министр Японии Синдзо Абэ в интервью газете "Никкэй".
РИА Новости22:26
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