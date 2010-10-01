Правительство Михаила Мишустина продолжает «радовать» россиян все новыми фискальными экспериментами. Не успели граждане отойти от предложения чиновников ужесточить контроль над их личными расходами, как Белый дом сделал новый «реверанс». Подчиненные Мишустина обсуждают возможность повысить НДС.

Курс Мишустина - Медведева: Брать с бедных и не трогать богатых

Биатлон Мартен Фуркад вступил в словесную перепалку с Анфисой Резцовой За несколько часов до начала чемпионата мира по биатлону разгорелся конфликт между лидером французской сборной Мартеном Фуркадом и прославленной советской биатлонисткой, трехкратной олимпийской чемпионкой Анфисой Резцовой.

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