Экономика
Свободная ПрессаКурс Мишустина - Медведева: Брать с бедных и не трогать богатых
Правительство Михаила Мишустина продолжает «радовать» россиян все новыми фискальными экспериментами. Не успели граждане отойти от предложения чиновников ужесточить контроль над их личными расходами, как Белый дом сделал новый «реверанс». Подчиненные Мишустина обсуждают возможность повысить НДС.
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