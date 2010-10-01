Правительство Михаила Мишустина продолжает «радовать» россиян все новыми фискальными экспериментами. Не успели граждане отойти от предложения чиновников ужесточить контроль над их личными расходами, как Белый дом сделал новый «реверанс». Подчиненные Мишустина обсуждают возможность повысить НДС.

Курс Мишустина - Медведева: Брать с бедных и не трогать богатых

Общество В России могут запретить шуметь днём В России могут ввести запрет на шум в многоквартирных домах в отдельные дневные часы и в выходные дни.

Авто Второй шоурум Aurus откроют в Москве в 2021 году Второй автосалон российской марки Aurus планируется открыть в 2021 году в районе бывшего завода ЗИЛ на юге Москвы, сообщает Autonews.ru.

Культура В Москве открылась выставка о Юрии Анненкове Как пояснила куратор выставки Анастасия Винокурова, в качестве ее названия был выбран российский перевод "Повести о пустяках", написанной Юрием Анненковым на французском и опубликованной в Берлине в 1934 году.

Политика Мишустин поручил внести предложения по оптимизации штата ведомств Премьер-министр России Михаил Мишустин попросил руководителей министерств, ведомств, федеральных органов исполнительной власти проанализировать штат и внести предложения по оптимизации его предельной численности до 1 апреля.

Хоккей «Сибирь» впервые за четыре года вышла в плей-офф КХЛ "Сибирь" в шестой раз вышла в плей-офф КХЛ, в последний раз клуб из Новосибирска участвовал в матчах на вылет в сезоне-2015/16, уступив тогда в полуфинале Восточной конференции будущему обладателю Кубка Гагарина магнитогорскому "Металлургу" (1-4 в серии).