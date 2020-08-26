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Новые Известия
Новые Известия

Курс белорусского рубля рухнул на фоне политического кризиса в стране

С прошлой недели в обменных пунктах белорусской столицы наблюдался ажиотаж. По признанию посетителей, на фоне политической нестабильности в стране люди, покупая валюту, стремились сохранить свои сбережения от девальвации. Однако из-за резкого повышения спроса в обменниках отмечают нехватку валюты.В источнике
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Росбалт

Белорусский рубль падает, а к евро — рекордно

Росбалтвчера в 09:34
Цензуры.Нет

Рухнул курс белорусского рубля из-за политического кризиса

Цензуры.Нетвчера в 08:59
Новые Известия

Курс белорусского рубля рухнул на фоне политического кризиса в стране

Новые Известия26 августа в 09:52
Lenta.ru

Курс белорусского рубля рекордно рухнул

Lenta.ruвчера в 06:58
Народные новости

Курс белорусского рубля упал до рекордно низкой отметки

Народные новости26 августа в 07:17

Будогосский высказался о проваленной проверке Еськова на детекторе лжи

Бывший глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Андрей Будогосский прокомментировал информацию о том, что арбитр Алексей Еськов не прошел проверку на детекторе лжи после матча первого тура чемпионата России между московским "Спартаком" и "Сочи".
Газета.Ruвчера в 13:17

Путин оценил позицию России по ситуации в Белоруссии

Россия ведет себя более сдержанно и нейтрально по отношению к ситуации в Белоруссии, чем европейские страны и США, заявил президент России Владимир Путин в интервью Сергею Брилеву в эфире телеканала «Россия 24».
Ведомости27 августа в 07:37
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В России продажи авто в августе вырастут на 2-3%

В текущем месяце рост продаж должен составить только 2-3%, рассказали аналитики, учитывая, что в текущем месяце еще действует отложенный спрос, который наблюдается в России после окончания режима самоизоляции.
Car.ruвчера в 04:12

Тихановская допустила посредничество России в разрешении кризиса в Белоруссии

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская допустила, что Россия может стать посредником, если политический кризис в республике не удастся разрешить без международной помощи.
Lenta.ru18:49
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