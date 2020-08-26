Курс белорусского рубля рухнул на фоне политического кризиса в стране
С прошлой недели в обменных пунктах белорусской столицы наблюдался ажиотаж. По признанию посетителей, на фоне политической нестабильности в стране люди, покупая валюту, стремились сохранить свои сбережения от девальвации. Однако из-за резкого повышения спроса в обменниках отмечают нехватку валюты.В источнике
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Курс белорусского рубля рухнул на фоне политического кризиса в стране
Новые Известия26 августа в 09:52