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Газета.Ru
Газета.Ru

Курс биткоина достиг максимума с августа 2019 года

Средний обменный курс биткоина за сутки вырос более чем на 4% и достиг максимума с августа 2019 года - $12 337, свидетельствуют данные портала Coinmarketcap. Таким образом, капитализация этой криптовалюты по данным на 20.50 по мск превысила $27 млрд.В источнике
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Газета.Ru

Курс биткоина достиг максимума с августа 2019 года

Газета.Ru14:00
Эхо Москвы

Курс биткоина обновил годовой максимум

Эхо Москвы13:33
ТАСС

Курс биткойна превысил $12,3 тыс. и достиг максимума с августа 2019 года

ТАСС12:28
Life.ru

Стоимость биткоина взлетела до $12,3 тысячи

Life.ru13:11
Комсомольская правда

Курс биткойна превысил 12,3 тыс. долларов, впервые с августа 2019 года

Комсомольская правда13:01
BFM.ru

Курс биткоина обновил годовой максимум

BFM.ru13:19
Долг.рф

Стоимость биткоина достигла 12 тысяч долларов

Долг.рф15 августа в 14:47

В МИД России оценили соглашение об увеличении контингента США в Польше

Наращивание военного присутствия США в Польше будет способствовать эскалации напряженности у западных границ России, заявила в понедельник, 17 августа, официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) РФ Мария Захарова.
Известия13:58
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Сбербанк вновь снизил ставки по рублевым вкладам

Ранее, со 2 июля по 16 августа, самая высокая ставка среди основных рублевых вкладов Сбербанка была по вкладу «Сохраняй» – 3,5% при условии открытия депозита на 6–12 месяцев и внесения на него суммы не менее 400 000 руб.
Ведомости05:50
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«Полюс» консолидирует активы «Лензолото»

Акционеры "Лензолота", которые примут решение об отчуждении принадлежащих им акций "Лензолота", будут иметь право выбрать получение или (1) обыкновенных акций "Полюса", или (2) денежных средств из расчета 19 567 рублей за одну обыкновенную акцию "Лензолота" и 3 607 рублей за одну привилегированную, или (3) как обыкновенных акций "Полюса", так и денежных средств.
Finam.Ru03:57

В Минобороны РФ рассказали, кто обстрелял блокпост в Сирии

Дамаск, 17 августа 2020, 22:25 — REGNUM Американские ВВС обстреляли сирийский блокпост в районе населённого пункта Телль-Дахаб (провинция Хасеке, Сирия), сообщили 17 августа в Центре по примирению враждующих сторон в Сирии.
REGNUM15:25

Кедми указал, что Запад своими действиями подталкивает Минск к Москве

Поведение белорусского лидера Александра Лукашенко вызвало у представителей Запада ощущение слабости главы страны, поэтому они решили повторить украинский сценарий в Минске, заявил израильский военный эксперт Яков Кедми.
Народные новости15 августа в 05:20
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У журналистов пресс-пула Мишустина выявлены новые случаи коронавируса

У журналистов правительственного пресс-пула, которые сопровождают премьера России Михаила Мишустина в поездке по Дальнему Востоку, в ходе регулярного тестирования выявлены новые положительные тесты на коронавирус.
Вести.Ru11:28
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