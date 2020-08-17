Курс биткоина достиг максимума с августа 2019 года

Средний обменный курс биткоина за сутки вырос более чем на 4% и достиг максимума с августа 2019 года - $12 337, свидетельствуют данные портала Coinmarketcap. Таким образом, капитализация этой криптовалюты по данным на 20.50 по мск превысила $27 млрд.