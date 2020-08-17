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Газета.Ru
Газета.Ru

Курс биткоина достиг максимума с августа 2019 года

Средний обменный курс биткоина за сутки вырос более чем на 4% и достиг максимума с августа 2019 года - $12 337, свидетельствуют данные портала Coinmarketcap. Таким образом, капитализация этой криптовалюты по данным на 20.50 по мск превысила $27 млрд.В источнике
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Газета.Ru

Курс биткоина достиг максимума с августа 2019 года

Газета.Ru14:00
Эхо Москвы

Курс биткоина обновил годовой максимум

Эхо Москвы13:33
ТАСС

Курс биткойна превысил $12,3 тыс. и достиг максимума с августа 2019 года

ТАСС12:28
Life.ru

Стоимость биткоина взлетела до $12,3 тысячи

Life.ru13:11
Комсомольская правда

Курс биткойна превысил 12,3 тыс. долларов, впервые с августа 2019 года

Комсомольская правда13:01
BFM.ru

Курс биткоина обновил годовой максимум

BFM.ru13:19
Долг.рф

Стоимость биткоина достигла 12 тысяч долларов

Долг.рф15 августа в 14:47

Хлопковая одежда защитит кожу от контакта с коронавирусом

Что касается масок, эксперты сообщают, что хлопковая ткань в виде многослойной маски защищает от вируса, хотя и несколько хуже, чем медицинская, но успешно задерживает респираторные капли, за счет которых распространяется SARS-Cov-2.
Хлопковая одежда защитит кожу от контакта с коронавирусом
Известия18:15
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Арбитры матча «Спартака» с «Сочи» отстранены от судейства

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев заявил, что рефери Василий Казарцев и Алексей Еськов, работавшие на скандальном матче первого тура Премьер-лиги между "Спартаком" и "Сочи" (2:2), отстранены от судейства.
Российская газета12:20

Интер — Шахтер 1:0 (1-й тайм)

Сегодня в 22:00 по московскому времени состоится полуфинальный поединок Лиги Европы, в котором «Интер» встретится с «Шахтером».
Vprognoze.ru11:50

Модель украла 22 миллиона из сейфа депутата и получила четыре года

Согласно оглашенному в суде обвинительному заключению, Синтюрева вместе с сообщником Ибрагимом Дудаевым зашла в апартаменты ЖК "Звезды Арбата", где жил Жигарев, и похитила из сейфа 20 миллионов рублей и 35 тысяч долларов.
РИА Новости12:19
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Сбербанк вновь снизил ставки по рублевым вкладам

Ранее, со 2 июля по 16 августа, самая высокая ставка среди основных рублевых вкладов Сбербанка была по вкладу «Сохраняй» – 3,5% при условии открытия депозита на 6–12 месяцев и внесения на него суммы не менее 400 000 руб.
Ведомости05:50
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Ирландию обеспокоили российские подлодки у ее западного побережья

Как сообщает The Times, в командовании Сил обороны Ирландии убеждены, что у западного побережья страны в рамках «расширения Москвой своего присутствия в Атлантике» проводят операции российские субмарины, передает RT.
Взгляд.ру14:22