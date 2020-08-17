Курс биткоина достиг максимума с августа 2019 года
Смотрите также
Германия опровергла информацию о звонке Меркель Лукашенко
Заплатил 70 тысяч: муж уговорил Легкоступову на пластическую операцию
В Совфеде назвали условие новых выплат на детей до 16 лет
Трамп назвал Владимира Путина «шахматистом мирового класса»
Лукашенко заявил о едином с Путиным мнении о беспорядках
Назначивший два пенальти «Спартаку» судья Казарцев отстранен от работы
С группы Little Big через суд требуют 12 миллионов рублей за плагиат
В семи регионах России иммунитет к коронавирусу есть у 20% жителей
В новом учебном году учителей российских школ обяжут носить маски
Эндокринолог назвал опасность яблок
Ефремов прибыл в Пресненский суд
Поддержавший протестующих посол Белоруссии в Словакии подал в отставку
В Нью-Йорке мужчина угрожал дипломатам генконсульства России
Глава Минэнерго РФ Александр Новак заразился коронавирусом
Белорусский рабочий показал Соловьеву гениталии в прямом эфире
Россиянам разрешили в день рождения уходить с работы раньше
Глава Минэнерго РФ Александр Новак заразился коронавирусом
В Совфеде назвали условие новых выплат на детей до 16 лет
В семи регионах России иммунитет к коронавирусу есть у 20% жителей
Лукашенко заявил, что предлагал оппозиции пересчет голосов
Верховный суд запретил в России деятельность движения АУЕ
Трамп назвал Владимира Путина «шахматистом мирового класса»
Илон Маск поднялся на четвертую строчку в списке богатейших людей мира
Ефремов прибыл в Пресненский суд
В Нью-Йорке мужчина угрожал дипломатам генконсульства России
В Белоруссии оппозиция представила состав координационного совета
В российских автосалонах почти закончились машины на продажу
По состоянию на сегодняшний вечер курс криптовалюты вырос на 4,14% и достиг отметки 12 331 доллар за единицу. В последний раз биткоин стоил дороже 12,3 тысяч долларов в августе 2019 года. Ее стоимость продолжает расти с июля нынешнего года.В источнике
Подробнее о событии
Курс биткойна превысил 12,3 тыс. долларов, впервые с августа 2019 года
Комсомольская правдавчера в 13:01