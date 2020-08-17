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Деловое.ТВ
Деловое.ТВ

Курс биткоина достиг максимума с августа 2019 года

По состоянию на сегодняшний вечер курс криптовалюты вырос на 4,14% и достиг отметки 12 331 доллар за единицу. В последний раз биткоин стоил дороже 12,3 тысяч долларов в августе 2019 года. Ее стоимость продолжает расти с июля нынешнего года.В источнике
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Газета.Ru

Курс биткоина достиг максимума с августа 2019 года

Газета.Ruвчера в 14:00
Эхо Москвы

Курс биткоина обновил годовой максимум

Эхо Москвывчера в 13:33
Долг.рф

Стоимость биткоина достигла 12 тысяч долларов

Долг.рф15 августа в 14:47
Life.ru

Стоимость биткоина взлетела до $12,3 тысячи

Life.ruвчера в 13:11
Комсомольская правда

Курс биткойна превысил 12,3 тыс. долларов, впервые с августа 2019 года

Комсомольская правдавчера в 13:01
ТАСС

Курс биткойна превысил $12,3 тыс. и достиг максимума с августа 2019 года

ТАССвчера в 12:28
BFM.ru

Курс биткоина обновил годовой максимум

BFM.ruвчера в 13:19

Петербуржца ударили ножом за замечание в адрес приезжих из Дагестана

Санкт-Петербург, 18 августа 2020, 09:02 — REGNUM Молодой петербуржец получил удар ножом в ногу после того, как сделал замечание двум пьяным приезжим из Дагестана, грубо пристававшим к прохожим на Дворцовой набережной.
Петербуржца ударили ножом за замечание в адрес приезжих из Дагестана
REGNUM02:02
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В Совфеде назвали условие новых выплат на детей до 16 лет

Решение о возможных августовских выплатах на детей до 16 лет будет зависеть от соглашения целого ряда инстанций, включая социальный блок правительства, заявил первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский.
РИА Новости18:39
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В семи регионах России иммунитет к коронавирусу есть у 20% жителей

Регионы с наибольшей долей жителей с иммунитетом к коронавирусу: Москва (занимает первое место по числу заражений), Московская область (второе место), Санкт-Петербург (третье место), Тюменская область (34-е место), Ленинградская область (45-е место), Татарстан (48-е место), Астраханская область (52-е место).
Коммерсантъ00:29
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Дело о покушении на главу МВД возбуждено в Южной Осетии

Генпрокуратура Южной Осетии возбудила уголовное дело о покушении на главу МВД Игоря Наниева, автомобиль которого был обстрелян неизвестными в ночь на вторник в Цхинвале, сообщил ТАСС заместитель генпрокурора Сергей Битиев.
ТАСС01:49
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В Татарстане намерены открыть 4 виртуальных концертных зала

На сегодня в Татарстане по региональному проекту «Цифровая культура» национального проекта «Культура» уже открыты 5 виртуальных концертных залов: в Арском, Мамадышском, Бавлинском и Елабужском – в 3 библиотеках, музее и детской школе искусств.
Казань2402:29
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Владислав Бомбизо покинул пост главного врача горбольницы №1 Барнаула

Как рассказали "Толку" в алтайском минздраве, с 17 августа обязанности главного врача краевой клинической больницы скорой медицинской помощи исполняет Дмитрий Устинов Владислав Бомбизо покинул пост главного врача краевой больницы скорой медицинской помощи ("первой горки", или БСМП).
Толк00:39