Курс биткоина достиг максимума с августа 2019 года
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По состоянию на сегодняшний вечер курс криптовалюты вырос на 4,14% и достиг отметки 12 331 доллар за единицу. В последний раз биткоин стоил дороже 12,3 тысяч долларов в августе 2019 года. Ее стоимость продолжает расти с июля нынешнего года.В источнике
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Курс биткойна превысил 12,3 тыс. долларов, впервые с августа 2019 года
Комсомольская правдавчера в 13:01