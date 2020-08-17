Курс биткоина достиг максимума с августа 2019 года

По состоянию на сегодняшний вечер курс криптовалюты вырос на 4,14% и достиг отметки 12 331 доллар за единицу. В последний раз биткоин стоил дороже 12,3 тысяч долларов в августе 2019 года. Ее стоимость продолжает расти с июля нынешнего года.