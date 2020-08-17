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Деловое.ТВ

Курс биткоина достиг максимума с августа 2019 года

По состоянию на сегодняшний вечер курс криптовалюты вырос на 4,14% и достиг отметки 12 331 доллар за единицу. В последний раз биткоин стоил дороже 12,3 тысяч долларов в августе 2019 года. Ее стоимость продолжает расти с июля нынешнего года.В источнике
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Газета.Ru

Курс биткоина достиг максимума с августа 2019 года

Газета.Ruвчера в 14:00
Долг.рф

Стоимость биткоина достигла 12 тысяч долларов

Долг.рф15 августа в 14:47
Life.ru

Стоимость биткоина взлетела до $12,3 тысячи

Life.ruвчера в 13:11
Комсомольская правда

Курс биткойна превысил 12,3 тыс. долларов, впервые с августа 2019 года

Комсомольская правдавчера в 13:01
News.ru

Курс биткоина превысил $12,3 тысячи

News.ruвчера в 12:43
ТАСС

Курс биткойна превысил $12,3 тыс. и достиг максимума с августа 2019 года

ТАССвчера в 12:28
Эхо Москвы

Курс биткоина обновил годовой максимум

Эхо Москвывчера в 13:33

Верховный суд запретил в России деятельность движения АУЕ

17 августа Верховный суд РФ признал экстремистской организацией «международное общественное движение «Арестантское уголовное единство» (АУЕ, известное также как «Арестантский уклад един», А.У.Е.)» и запретил его деятельность на территории страны.
Верховный суд запретил в России деятельность движения АУЕ
RT на русскомвчера в 11:45
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Счетная палата выявила в СФУ неконкурентные закупки на 4,4 млрд рублей

Общая стоимость заключенных по результатам проверенных Счетной палатой закупок составила 8,75 млрд рублей, а экономия средств, осуществленная университетом, составила 4,6%. Кроме того, Счетная палата выявила и другие нарушения.
ТАСС17:26

ФК «Интер» вышел в финал Лиги Европы

Миланский футбольный клуб "Интер" разгромил донецкий "Шахтер" со счетом 5:0 и вышел в финал Лиги Европы УЕФА Встреча состоялась в понедельник, 17 августа, на стадионе "Эсприт-Арена" в немецком городе Дюссельдорф.
Известия18:07

«Мы вас ожидали»: появился тизер новой игры про Бэтмена от WB Montreal

В Twitter студии WB Montreal появился свежий тизер новой игры про Бэтмена, в котором снова мелькают намёки на Суд Сов. В нём показывают своеобразный прицел, в центре которого мелькают разные знаки.
Игромания.рувчера в 11:31
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Правозащитники сообщили об аресте 30 протестующих в районе Куштау

Ишимбайский городской суд арестовал около 30 задержанных во время протестов на шихане Куштау в Башкирии, сообщила РИА Новости секретарь совета по правам человека при главе региона Зульфия Гайсина.
РИА Новостивчера в 10:49
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