Курс биткоина достигал максимума с июля 2019 года
Смотрите также
Пострадавший в ДТП с Ефремовым Захаров умер от потери крови
С группы Little Big через суд требуют 12 миллионов рублей за плагиат
У фильма «Интерстеллар» появится сиквел
Поддержавший протестующих посол Белоруссии в Словакии подал в отставку
Минтруд объяснил невозможность сделать 31 декабря выходным днем
Радий Хабиров встретился с защитниками Куштау. Итоги
Белорусский рабочий показал Соловьеву гениталии в прямом эфире
Как Александр Лукашенко общался с бастующими сотрудниками завода
В России за сутки выявили 4 748 случаев заражения коронавирусом
В Совфеде назвали условия новых выплат на детей до 16 лет
Школам в РФ рекомендовали быть готовыми вернуться к «дистанционке»
Сторонники оппозиции собрались у Купаловского театра в Минске
Представитель Тихановской допустила суд над Лукашенко
Лукашенко наградил более 300 силовиков медалью «За безупречную службу»
США расширили санкции против Huawei
В МИД Белоруссии анонсировали ряд переговоров с участием Макея
Лукашенко наградил более 300 силовиков медалью «За безупречную службу»
В Совфеде назвали условия новых выплат на детей до 16 лет
Лукашенко заявил, что предлагал оппозиции пересчет голосов
Глава Минэнерго РФ Александр Новак заразился коронавирусом
В семи регионах России иммунитет к коронавирусу есть у 20% жителей
Верховный суд запретил в России деятельность движения АУЕ
Обвиняемого по делу о смертельном ДТП Ефремова доставили в суд
Трамп назвал Владимира Путина «шахматистом мирового класса»
Ирландия и Канада отказываются признать итоги выборов в Белоруссии
Режим ЧС введен в Благовещенске после дождя
Вечером 17 августа курс биткоина начал резко подниматься, он преодолел отметку в $12 000 и на пике достигал максимума с июля 2019 г. в $12 400. За последние 5 месяцев первая криптовалюта подорожала на 226%.В источнике
Подробнее о событии
Курс биткойна превысил 12,3 тыс. долларов, впервые с августа 2019 года
Комсомольская правдавчера в 13:01