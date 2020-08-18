Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
РБК
РБК

Курс биткоина достигал максимума с июля 2019 года

Вечером 17 августа курс биткоина начал резко подниматься, он преодолел отметку в $12 000 и на пике достигал максимума с июля 2019 г. в $12 400. За последние 5 месяцев первая криптовалюта подорожала на 226%.В источнике
Подробнее о событии
Газета.Ru

Курс биткоина достиг максимума с августа 2019 года

Газета.Ruвчера в 14:00
Эхо Москвы

Курс биткоина обновил годовой максимум

Эхо Москвывчера в 13:33
Комсомольская правда

Курс биткойна превысил 12,3 тыс. долларов, впервые с августа 2019 года

Комсомольская правдавчера в 13:01
Life.ru

Стоимость биткоина взлетела до $12,3 тысячи

Life.ruвчера в 13:11
REGNUM

Биткоин достиг максимума за 13 месяцев

REGNUMвчера в 13:07
BFM.ru

Курс биткоина обновил годовой максимум

BFM.ruвчера в 13:19
ТАСС

Курс биткойна превысил $12,3 тыс. и достиг максимума с августа 2019 года

ТАССвчера в 12:28

Минтруд объяснил невозможность сделать 31 декабря выходным днем

Минтруд не поддержал инициативу о переносе рабочего дня с 31 декабря 2020 года на один из предшествующих выходных, поскольку это будет являться нарушением Трудового кодекса, однако намерен рассмотреть это пожелание при переносе выходных дней в 2021 году.
Известия20:40
873

На Алтае суд вынес приговор подросткам, жестоко избившим ребенка

Трое из четверых подростков, которые жестоко избили ребенка в Камне-на-Оби и сняли процесс на видео, понесут наказание, родителей двоих из них лишили родительских прав, рассказала журналистам уполномоченный по правам ребенка в Алтайском крае Ольга Казанцева.
РИА Новости04:55
4

Российские банки сократили в июле выдачу потребкредитов на 30,7%

Российские банки выдали в июле 2020 года на покупку потребительских товаров 1,19 млн кредитов, что на 30,7% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, говорится в сообщении пресс-службы Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
ТАСС04:33
15

Школам в РФ рекомендовали быть готовыми вернуться к «дистанционке»

Как ранее сообщалось, в частности, в школах в новом учебном году будет усилен дезинфекционный режим, а перед входом будет организован "утренний фильтр": у всех входящих в здание проверят температуру и наличие симптомов простудного заболевания.
Интерфаксвчера в 08:58
36

Представитель Тихановской допустила суд над Лукашенко

Ольга Ковалькова, представитель кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, заявила в эфире радиостанции "Эхо Москвы", что после смены власти нынешний президент Александр Лукашенко может подвергнуться уголовному преследованию.
Московский Комсомолец04:26
4