Какие меры поддержки полагаются семьям с детьми в 2021 году

Январское пособие на детей от трех до семи лет поступит на счета родителей не позднее 26 января 2021 года, а выплаты на детей до трех лет за январь 2021 года были начислены еще в декабре 2020 года, сообщили в Минтруде.