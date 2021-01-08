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Эхо Москвы
Эхо Москвы

Курс биткоина накануне пробил отметку в 40 тысяч долларов

За день торгов криптовалюта выросла в стоимости на 10%. Сегодня биткоин торгуется примерно на уровне 38,5 тысяч долларов, - передает «Интерфакс».В источнике
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Хороший день для криптоинвестора. Bitcoin уже дороже 41 000 долларов, Etherium — 1250 долларов

iXBT.comвчера в 09:40
Forbes

Цена биткоина впервые в истории поднялась выше $41 000

Forbesвчера в 07:09
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Курс биткоина превысил 40 тысяч долларов

Дождь7 января в 13:25
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Биткоин пробил отметку в 41 тысячу долларов

Эхо Москвывчера в 06:20
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Всё выше и выше: Биткоин протестировал отметку в 40 тысяч долларов

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Биткойн накануне впервые преодолел отметку в $40 тыс

Интерфаксвчера в 02:39
Радио Sputnik

Второй рекорд за день: курс биткоина снова устремился вверх

Радио Sputnikвчера в 06:48

В Сети появился новый трейлер сериала «ВандаВижн» от Marvel

Завязка сериала, которая на первый взгляд может показаться плоской и лишенной каких-либо сюжетных шероховатостей, на самом деле подводит зрителя к самому интересному — Ванда и Вижн, каким-то чудом воскресший после смерти от рук Таноса, начинают замечать некие странности вокруг себя.
ФАН7 января в 03:26

Какие меры поддержки полагаются семьям с детьми в 2021 году

Январское пособие на детей от трех до семи лет поступит на счета родителей не позднее 26 января 2021 года, а выплаты на детей до трех лет за январь 2021 года были начислены еще в декабре 2020 года, сообщили в Минтруде.
Российская газета01:00

Россияне, уехавшие в лагеря клубов НХЛ. Кто начнёт сезон в основе, а кого отправят в фарм?

31 декабря тренировочные лагеря открыли сразу семь клубов НХЛ, не попавших в летний плей-офф в прошлом сезоне, а уже 3 января тренировочный процесс запустили все остальные.
Чемпионат7 января в 05:45