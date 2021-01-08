Завязка сериала, которая на первый взгляд может показаться плоской и лишенной каких-либо сюжетных шероховатостей, на самом деле подводит зрителя к самому интересному — Ванда и Вижн, каким-то чудом воскресший после смерти от рук Таноса, начинают замечать некие странности вокруг себя.
Январское пособие на детей от трех до семи лет поступит на счета родителей не позднее 26 января 2021 года, а выплаты на детей до трех лет за январь 2021 года были начислены еще в декабре 2020 года, сообщили в Минтруде.