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Вести.Ru
Вести.Ru

Курс биткоина обновил исторический максимум, превысив $41 тысячу

Биткоин 8 января установил новый рекорд – первая криптовалюта уже в который раз обновила исторический максимум, превысив уровень в 41 тысячу долларов. Портал CoinMarketCap, который высчитывает среднюю стоимость более чем по 20 мировым биржам, сообщает, что Биткоин подорожал на 9,79% до $40 612.В источнике
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С чего всё началось
После того, как сторонники президента США ворвались в здание конгресса, криптовалюта сначала обновила исторический максимум, преодолев отметку в $36 000 за биткоин, а позже цена превысила и $37 000, свидетельствуют
 данные торгов.
Forbes6 января в 23:01
Подробнее о событии
Центральная Служба Новостей

Стоимость биткоина обновила значение своей рекордной отметки в $41 тыс

Центральная Служба Новостейвчера в 13:09
REGNUM

В сети обсудили рекордный курс биткоина

REGNUMвчера в 10:04
РБК

Биткоин обновил исторический максимум стоимости

РБК7 января в 11:05
Газета.Ru

Стоимость биткойна достигла $41 тыс

Газета.Ruвчера в 05:55
Комсомольская правда

Стоимость биткойна вновь обновила исторический максимум

Комсомольская правдавчера в 06:09
Life.ru

Биткоин установил очередной исторический рекорд. Теперь — выше 41 тыс. долларов

Life.ruвчера в 06:14
ФАН

Курс биткоина достиг 38 тысяч долларов

ФАН7 января в 07:51
КП - Беларусь

Курс биткоина побил еще один рекорд

КП - Беларусьвчера в 01:00

На Кубани число заболевших коронавирусом превысило 29 тыс. человек

В Краснодарском крае за последние сутки зарегистрировали 185 новых случаев коронавирусной инфекции, общее число заболевших с начала пандемии превысило 29 тыс. человек, сообщает оперативный штаб региона.
На Кубани число заболевших коронавирусом превысило 29 тыс. человек
Деловая газета. Юг7 января в 04:07

Audi откажется от двигателей внутреннего сгорания через 10-15 лет

Audi - производитель автомобилей премиум-класса Volkswagen, намерен отказаться от двигателей внутреннего сгорания и предлагать покупателям только электромобили не позднее, чем через 10-15 лет, сообщает немецкий еженедельник WirtschaftsWoche без каких-либо источников.
ГлобалМСК.рувчера в 07:30