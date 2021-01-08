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Эхо Москвы
Эхо Москвы

Курс биткоина накануне пробил отметку в 40 тысяч долларов

За день торгов криптовалюта выросла в стоимости на 10%. Сегодня биткоин торгуется примерно на уровне 38,5 тысяч долларов, - передает «Интерфакс».В источнике
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Коммерсантъ

Курс биткойна впервые превысил $41 тыс

Коммерсантъвчера в 06:43
Эхо Москвы

Биткоин пробил отметку в 41 тысячу долларов

Эхо Москвывчера в 06:20
ТК Звезда

Биткоин превысил психологическую отметку в 40 тысяч долларов

ТК Звезда7 января в 13:13
Телеканал 360°

Биткоин подорожал до 40 тысяч долларов

Телеканал 360°7 января в 13:45
Life.ru

Рекорды продолжаются. Стоимость биткоина преодолела отметку в $40 тысяч

Life.ru7 января в 13:32
Дождь

Курс биткоина превысил 40 тысяч долларов

Дождь7 января в 13:25
Интерфакс

Биткойн накануне впервые преодолел отметку в $40 тыс

Интерфаксвчера в 02:39

Японцы признают успехи России в ракетостроении и освоении космоса

Космонавт-исследователь Валерий Поляков Минобороны России Не преминул японский журнал рассказать и об успехах своего космонавта Коити Ваката, который из японских космонавтов дольше всех находился в космосе, совершив на российских и американских космических кораблях четыре длительных орбитальных полета.
REGNUM12:32

7 января в российском прокате выйдут три долгожданных фильма

«Полет над Россией» - это документальное кино, которое будет интересно любому жителю страны, так как в нем немецкий режиссер Петр Хефер покажет свой взгляд на просторы России: от Калининграда до Камчатки.
RuNews24.ru6 января в 04:38