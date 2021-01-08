Космонавт-исследователь Валерий Поляков Минобороны России Не преминул японский журнал рассказать и об успехах своего космонавта Коити Ваката, который из японских космонавтов дольше всех находился в космосе, совершив на российских и американских космических кораблях четыре длительных орбитальных полета.
«Полет над Россией» - это документальное кино, которое будет интересно любому жителю страны, так как в нем немецкий режиссер Петр Хефер покажет свой взгляд на просторы России: от Калининграда до Камчатки.