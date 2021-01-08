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Вести.Ru
Вести.Ru

Курс биткоина обновил исторический максимум, превысив $41 тысячу

Биткоин 8 января установил новый рекорд – первая криптовалюта уже в который раз обновила исторический максимум, превысив уровень в 41 тысячу долларов. Портал CoinMarketCap, который высчитывает среднюю стоимость более чем по 20 мировым биржам, сообщает, что Биткоин подорожал на 9,79% до $40 612.В источнике
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Стоимость биткоина обновила значение своей рекордной отметки в $41 тыс

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Курс биткоина достиг 38 тысяч долларов

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Курс биткоина обновил исторический максимум, превысив $41 тысячу

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Газета.Ruвчера в 05:55
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Названа дата дебюта новых Chevrolet Equinox и Traverse

Первоначально планировалось, что Chevrolet Equinox 2021 года и Chevrolet Traverse 2021 года поступят в продажу осенью 2020 года; однако обновление моделей вскоре было перенесено на 2022 модельный год.
SpeedMeвчера в 03:11