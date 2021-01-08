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Курс биткоина обновил исторический максимум, превысив $41 тысячу

Биткоин 8 января установил новый рекорд – первая криптовалюта уже в который раз обновила исторический максимум, превысив уровень в 41 тысячу долларов. Портал CoinMarketCap, который высчитывает среднюю стоимость более чем по 20 мировым биржам, сообщает, что Биткоин подорожал на 9,79% до $40 612.В источнике
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Стоимость биткойна достигла $41 тыс

Газета.Ruвчера в 05:55
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Биткоин превысил $41 тысячу

ГТРК Мурманвчера в 11:48
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Биткоин установил очередной исторический рекорд. Теперь — выше 41 тыс. долларов

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Стоимость биткоина обновила значение своей рекордной отметки в $41 тыс

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Эксперт назвал лучшую альтернативу банковским депозитам

Другим привлекательным инструментом для инвесторов, рассчитывающих на налоговые льготы, стал индивидуальный инвестиционный счет (ИИС): государство возвращает 13% от суммы, которую инвестор вносит в течение года, однако сумма вычета не превышает 52 тысяч рублей в год.
РИА Новости23:08