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Вести.Ru
Вести.Ru

Курс биткоина обновил исторический максимум, превысив $41 тысячу

Биткоин 8 января установил новый рекорд – первая криптовалюта уже в который раз обновила исторический максимум, превысив уровень в 41 тысячу долларов. Портал CoinMarketCap, который высчитывает среднюю стоимость более чем по 20 мировым биржам, сообщает, что Биткоин подорожал на 9,79% до $40 612.В источнике
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Центральная Служба Новостей

Стоимость биткоина обновила значение своей рекордной отметки в $41 тыс

Центральная Служба Новостейвчера в 13:09
ПРАЙМ

Биткоин пробил отметку в $41 тысячу

ПРАЙМвчера в 06:11
Вести.Ru

Курс биткоина обновил исторический максимум, превысив $41 тысячу

Вести.Ruвчера в 07:44
Национальная служба новостей

Стоимость биткойна установила новый рекорд

Национальная служба новостейвчера в 07:23
Life.ru

Биткоин установил очередной исторический рекорд. Теперь — выше 41 тыс. долларов

Life.ruвчера в 06:14
RT на русском

Стоимость биткоина превысила $41 тысячу

RT на русскомвчера в 05:57
Эхо Москвы

Биткоин пробил отметку в 41 тысячу долларов

Эхо Москвывчера в 06:20
КП - Беларусь

Курс биткоина побил еще один рекорд

КП - Беларусьвчера в 01:00

Навредить России могут поставки азербайджанского газа в Европу

Азербайджанский проект сможет поставлять в страны Европы свыше 10 миллиардов кубометров газа ежегодно в течение следующих 25 лет, причем 8 миллиардов кубометров из них экспортируют в Италию, а 2 миллиарда — в Грецию и Болгарию.
Live24вчера в 11:20

«Ювентус» победил «Милан» в матче Чемпионата Италии

В среду, 6 января состоялись очередные матчи в рамках 16 тура итальянской футбольной Серии А. Одним из завершившихся противостояний стала встреча между туринским "Ювентусом" и футбольным клубом "Милан" из одноимённого города.
Честный рейтинг букмекеров7 января в 01:24

Искусственный интеллект научили создавать рисунок по текстовому описанию

Программное обеспечение DALL E способно создавать изображения на основе короткого текстового описания, сообщает пресс-служба американской компании OpenAI 5 января на официальном сайте.
ИА Красная Веснавчера в 12:52