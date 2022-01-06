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Курс биткоина обновил месячный минимум на фоне событий в Казахстане

Стоимость первой в мире криптовалюты рухнула до 42,5 тысячи долларов.
Экономика сегодня
Резкое снижение стоимости биткоина произошло в то время, как в Казахстане начались массовые протесты.
РБК
В августе Казахстан вышел на второе место по майнингу биткоина в мире.
РБК
Массовые протесты в Казахстане начались в воскресенье, 2 января, на фоне резкого повышения цен на сжиженный газ.
Smotrim.ru

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«События в Казахстане обвалили биткоин»: Цена на криптовалюту опустилась до $42,5 тысяч
Banki Loans05:24
Курс биткоина рухнул на фоне событий в Казахстане
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Курс биткоина обновил месячный минимум на фоне событий в Казахстане
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Bitcoin рухнул на фоне событий в Казахстане. Майнеры могут начать покидать страну, в которую полгода тому назад массово переезжали из Китая
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