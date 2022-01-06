РБККурс биткоина обновил месячный минимум на фоне событий в КазахстанеСтоимость первой в мире криптовалюты рухнула до 42,5 тысячи долларов.Экономика сегодняРезкое снижение стоимости биткоина произошло в то время, как в Казахстане начались массовые протесты.РБКВ августе Казахстан вышел на второе место по майнингу биткоина в мире.РБКМассовые протесты в Казахстане начались в воскресенье, 2 января, на фоне резкого повышения цен на сжиженный газ.Smotrim.ruЧитать далееСвернутьРБКРБКiXBT.comПодробнее о событии«События в Казахстане обвалили биткоин»: Цена на криптовалюту опустилась до $42,5 тысячBanki Loans05:24Курс биткоина рухнул на фоне событий в КазахстанеSmotrim.ru04:51Курс биткоина обновил месячный минимум на фоне событий в КазахстанеРБК01:13Bitcoin рухнул на фоне событий в Казахстане. Майнеры могут начать покидать страну, в которую полгода тому назад массово переезжали из КитаяiXBT.com18:05Показать ещёОценить6Поделиться