Аналитики Goldman Sachs ранее спрогнозировали, что стоимость биткойна может вырасти до $100 000, если криптовалюта отнимет рыночную долю у золота и станет более популярной среди институциональных инвесторов.
Как чиновников пытались приобщить к российскому автопрому Министр финансов России Антон Силуанов на сессии ПМЭФ-2022 напомнил о давней идее пересадить государственных работников на российские автомобили.
«Информируем наших читателей и партнеров, что магазин „Молодая Гвардия“ решил не ждать, когда сверху спустят указ/приказ/наказ убрать с полок книги так некогда любимого ими Б. Акунина, и, проявив недюжинную волю, сам принял это смелое во всех смыслах решение», — сказано в сообщении издательства.