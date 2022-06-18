Будьте в Плюсе

Курс биткоина обвалился до $19 тыс. впервые с декабря 2020 года

Утром 18 июня курс биткоина упал до $19 тыс. впервые с 15 декабря 2020 года.
РБК
С тех пор стоимость биткоина снизилась на 39%.
РБК
На утро 18 июня стоимость самой популярной криптовалюты в мире опускалась
 до $18 780, тем самым снизившись по сравнению с предыдущим днем более чем на 8%.
News.ru
Аналитики Goldman Sachs ранее спрогнозировали, что стоимость биткойна может вырасти до $100 000, если криптовалюта отнимет рыночную долю у золота и станет более популярной среди институциональных инвесторов.
Ведомости

Подробнее о событии

Стоимость биткойна опустилась ниже $19 тыс. впервые с ноября 2020 года
ТАСС04:25
Курс биткоина опустился ниже $20 тыс. — впервые с декабря 2020 года
3DNews04:40
Биткоин опустился до отметки в 20 тысяч долларов
JustMedia15 июня в 07:39
Цена биткоина опустилась ниже $20 тысяч впервые с декабря 2020 года
RT на русском03:19
Биткоин упал ниже 20 тысяч долларов впервые с 16 декабря 2020 года
РИА Новости03:10
Биткойн стал стоить менее 21 тыс. долларов впервые за последние полтора года
Советский спорт15 июня в 16:40
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