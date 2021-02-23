Напомним, 21 февраля стоимость криптовалюты биткоин в ходе торгов превысила $58 тысяч. 20 февраля доцент базовой кафедры инфраструктуры финансовых рынков НИУ ВШЭ Сергей Володин заявил корреспонденту ИА REGNUM, что биткоин выглядит более перспективной валютой, чем бумажные деньги.

С чего всё началось Стоимость криптовалюты биткоин резко упала до отметки в 46 тысяч долларов в ходе торгов 23 февраля, свидетельствуют данные торговой площадки Coindesk Российская газета 08:04