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REGNUM
REGNUM

Курс биткоина опустился до $51,4 тыс

Напомним, 21 февраля стоимость криптовалюты биткоин в ходе торгов превысила $58 тысяч. 20 февраля доцент базовой кафедры инфраструктуры финансовых рынков НИУ ВШЭ Сергей Володин заявил корреспонденту ИА REGNUM, что биткоин выглядит более перспективной валютой, чем бумажные деньги.В источнике
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С чего всё началось
Стоимость криптовалюты биткоин резко упала до отметки в 46 тысяч долларов в ходе торгов 23 февраля, свидетельствуют данные торговой площадки Coindesk
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