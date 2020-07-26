Экономика

BitCryptoNewsBitCryptoNewsКурс биткоина поднялся выше $10200 впервые с февраля

Цена биткоина достигла пятимесячного максимума, преодолев срезу несколько уровней сопротивления после успешного закрытия прошлой недели. За последние 24 часа курс ВТС поднялся на 5,28% и на момент публикации торгуется по $10210.
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Биткоин впервые с июня превысил отметку в $10 тыс

Известиявчера в 17:37

Биткоин перешагнул психологическую отметку в $10 тысяч

News.ruвчера в 16:25

Биткоин вырос выше $10 тысяч впервые с начала июня

Говорит Москвавчера в 16:36

Стоимость биткоина преодолела психологическую отметку в $10 000

Московский Комсомолецвчера в 16:38

Стоимость биткоина впервые с июня превысила 10 тысяч долларов

РЕН ТВвчера в 16:09

Биткоин поднялся выше $10 тысяч впервые с начала июня

Газета.Ruвчера в 16:06

Стоимость биткоина превысила психологическую отметку в $10 тысяч

РИА Новостивчера в 15:57
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 04:31, Ашберн
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Уволившиеся журналисты «Ведомостей» объявили о создании нового СМИ

Журналисты «Ведомостей», уволившиеся в знак протеста против назначения нового руководства, объявили о создании собственного СМИ — VTimes.
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В ВЭБе оценили влияние антикризисных мер на экономику и доходы россиян

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Происшествия

Жители Перми спасли утопающую женщину, создав живую цепь

В Перми местные жители спасли женщину, тонувшую в реке Каме. По сообщениям очевидцев, ей на помощь бросился один из прохожих.
RT на русском вчера в 09:00
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Происшествия

В Петербурге задержали подозреваемого в расчленении жены топором

Как сообщил РИА Новости источник в силовых структурах, подозреваемый убил супругу, потому что она хотела забрать ребенка после развода.
РИА Новости 03:41
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Здоровье

На Кубани за сутки выявили 96 новых случаев коронавируса

Всего в России за сутки выявлено 5635 новых случаев заражения коронавирусом. Число заболевших в стране превысило 818 тыс. человек.
Краснодарские известия 03:57
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Футбол

«Динамо» объявило об уходе Нойштедтера и ещё шестерых футболистов

Московский футбольный клуб «Динамо» объявил об уходе из команды семерых футболистов.
RT на русском 03:14
Здоровье

В России возросла выявляемость случаев сахарного диабета

В России в прошлом году число впервые выявленных случаев сахарного диабета увеличилось на 27% по сравнению с показателями 2010 года, сообщает RT со ссылкой на данные Минздрава.
Москва 24 01:43
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Общество

Дегтярев анонсировал приезд Шнурова в Хабаровск

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев анонсировал приезд музыканта Сергея Шнурова в Хабаровск.
Lenta.ru вчера в 19:44
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Авто

Серийный Lada Largus FL показали на первых фото

Фото серийного варианта Lada Largus FL разместило сообщество «AvtoVAZ News» в социальной сети Вконтакте.
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Муж Полины Гагариной устроил фотосессию своей теще

Пока еще супруг Полины Гагариной опубликовал в Instagram серию снимков своей тещи. instagram.com/isxakov Подписывая свои работы, фотограф признался, что ему сильно повезло с тещей, а напоследок открылась еще одна сторона ее таланта: "Она чудесная модель для съёмок" – пишет Дмитрий.
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Голливудская актриса Оливия де Хэвилленд умерла на 105-м году жизни

Дама Оливия де Хэвилленд родилась в семье британцев Токио, где ее отец вел адвокатскую практику. Карьеру актрисы она начала в 1930-е годы.
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Гаджеты

Опубликованы «живые» фотографии Samsung Galaxy Note20 Ultra

В Сети появились «живые» изображения самой дорогой модели в серии Samsung Galaxy Note20 – Samsung Galaxy Note20 Ultra.
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Шипулин заразился коронавирусом

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В Роскачестве рассказали, хлеб с какой плесенью наиболее опасен

Как поясняют эксперты Роскачества, самыми ядовитыми считаются желтая плесень (Aspergillus flavus) и черная гниль (Aspergillus fumigatus).
Российская газета 01:29
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Политика

США усилили давление на европейских подрядчиков «Северного потока-2»

Соединённые Штаты Америки усиливают давление на европейских подрядчиков, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток-2».
Общественная служба новостей вчера в 00:08
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Политика

Флаг США над генконсульством в Чэнду снят с флагштока

Американский флаг был снят с флагштока генерального консульства США в китайском городе Чэнду, сообщает CGTN.
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Общество

Вильфанд сообщил о наступлении в РФ самой жаркой пятидневки года

Последние пять дней июля климатически являются самым теплым периодом года для континентальной России, рассказал 27 июля научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
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Шоу-бизнес

Избранница Рыжего из «Иванушек» оказалась на 30 лет моложе артиста

Новая избранница солиста российской поп-группы «Иванушки International» Андрея Григорьева-Апполонова оказалась младше музыканта на 30 лет.
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Футбол

Криштиану Роналду впервые в сезоне не реализовал пенальти в Серии А

В матче 36-го тура чемпионата Италии с «Сампдорией» (2:0) португалец подошёл к точке в 13-й раз за сезон, и впервые его попытка не увенчалась успехом.
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В Рубцовске идет набор сотрудников для работы с больными COVID-19

Медицинские организации Алтайского края ведут набор сотрудников для работы в инфекционных госпиталях, оказывающих медицинскую помощь больным новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
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Общество

На карты россиянам придет новое пособие до 6 тыс. рублей до 31 августа

Как сообщает PRIMPRESS, пособие смогут получить все родители несовершеннолетних детей, которые остались без работы во время пандемии коронавируса.
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Авто

Hyundai представила спортивную версию кроссовера Hyundai Santa Fe

Внешне Hyundai Santa Fe N Performance можно узнать по новым бамперам со спортивным дизайном, особым 21-дюймовым колесам, шинам Michelin Pilot Sport, крупным патрубкам выхлопной системы и сдвоенным спойлером на пятой двери.
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Костромской школьник набрал 400 баллов на ЕГЭ

Российская газета 25 июля в 12:38
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Происшествия

Следователи проверяют причастность Фургала еще к двум преступлениям

Следственный комитет России проверяет причастность экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к еще одному убийству и покушению на предпринимателей, пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Газета.Ru 03:41
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Экономика

Обзор рынков акций на неделю с 20 по 24 июля 2020 года. Интерес к золоту поддерживается напряжённостью между США и КНР, а также программами стимулирования

Американский индекс широкого рынка S&P 500 снизился с 3224,73 п. до 3215,63 п. Тема COVID-19 остаётся с рынками, но к ней добавился рост напряжённости в отношениях США и Китая.
Глас Народа 02:20
Политика

Лукашенко подчеркнул важность уборочной кампании в Белоруссии

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Общество

Россия заняла 20-е место в Европе по доступности бензина

Первое место занял Люксембург, Россия оказалась на 20-й позиции, между Чехией и Грецией.
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Футбол

Адиев продлил контракт с «Чайкой» до 2023 года

Пресс-служба «Чайки» объявила о продлении контракта с главным тренером Магомедом Адиевым до 2023 года.
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Благодаря пяти продуктам Полина Гагарина похудела на 30 килограммов

Певица советует тем, кто желает избавиться от лишних килограммов, пить воду без газа перед каждым приемом пищи.
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В Крыму установлена причина смерти найденного трехлетнего мальчика

Причиной смерти трехлетнего мальчика Мусы в симферопольской Строгановке стало утопление.
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