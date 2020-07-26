Экономика
BitCryptoNewsКурс биткоина поднялся выше $10200 впервые с февраля
Цена биткоина достигла пятимесячного максимума, преодолев срезу несколько уровней сопротивления после успешного закрытия прошлой недели. За последние 24 часа курс ВТС поднялся на 5,28% и на момент публикации торгуется по $10210.
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Общество
Уволившиеся журналисты «Ведомостей» объявили о создании нового СМИ
Журналисты «Ведомостей», уволившиеся в знак протеста против назначения нового руководства, объявили о создании собственного СМИ — VTimes.
Lenta.ru 04:07
Экономика
В ВЭБе оценили влияние антикризисных мер на экономику и доходы россиян
Благодаря антикризисным мерам правительства, которые Институт ВЭБ.РФ оценивает суммарно в 3,4–3,5% ВВП, спад экономики в 2020 году будет меньше, чем если бы правительство ничего не делало: минус 4,5% против минус 6,3%. Стимул в 1,8 п.п. будет обеспечен в основном за счет поддержки доходов бизнеса и во вторую очередь — населения.
РБК вчера в 22:33
Происшествия
Жители Перми спасли утопающую женщину, создав живую цепь
В Перми местные жители спасли женщину, тонувшую в реке Каме. По сообщениям очевидцев, ей на помощь бросился один из прохожих.
RT на русском вчера в 09:00
Происшествия
В Петербурге задержали подозреваемого в расчленении жены топором
Как сообщил РИА Новости источник в силовых структурах, подозреваемый убил супругу, потому что она хотела забрать ребенка после развода.
РИА Новости 03:41
Здоровье
На Кубани за сутки выявили 96 новых случаев коронавируса
Всего в России за сутки выявлено 5635 новых случаев заражения коронавирусом. Число заболевших в стране превысило 818 тыс. человек.
Краснодарские известия 03:57
Футбол
«Динамо» объявило об уходе Нойштедтера и ещё шестерых футболистов
Московский футбольный клуб «Динамо» объявил об уходе из команды семерых футболистов.
RT на русском 03:14
Здоровье
В России возросла выявляемость случаев сахарного диабета
В России в прошлом году число впервые выявленных случаев сахарного диабета увеличилось на 27% по сравнению с показателями 2010 года, сообщает RT со ссылкой на данные Минздрава.
Москва 24 01:43
Общество
Дегтярев анонсировал приезд Шнурова в Хабаровск
Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев анонсировал приезд музыканта Сергея Шнурова в Хабаровск.
Lenta.ru вчера в 19:44
Авто
Серийный Lada Largus FL показали на первых фото
Фото серийного варианта Lada Largus FL разместило сообщество «AvtoVAZ News» в социальной сети Вконтакте.
Тарантас Ньюс 03:06
Шоу-бизнес
Муж Полины Гагариной устроил фотосессию своей теще
Пока еще супруг Полины Гагариной опубликовал в Instagram серию снимков своей тещи. instagram.com/isxakov Подписывая свои работы, фотограф признался, что ему сильно повезло с тещей, а напоследок открылась еще одна сторона ее таланта: "Она чудесная модель для съёмок" – пишет Дмитрий.
SM News 04:21
Кино
Голливудская актриса Оливия де Хэвилленд умерла на 105-м году жизни
Дама Оливия де Хэвилленд родилась в семье британцев Токио, где ее отец вел адвокатскую практику. Карьеру актрисы она начала в 1930-е годы.
Интерфакс вчера в 12:26
Гаджеты
Опубликованы «живые» фотографии Samsung Galaxy Note20 Ultra
В Сети появились «живые» изображения самой дорогой модели в серии Samsung Galaxy Note20 – Samsung Galaxy Note20 Ultra.
UfaTime.ru 02:31
Общество
Шипулин заразился коронавирусом
Lenta.ru 04:06
Общество
В Роскачестве рассказали, хлеб с какой плесенью наиболее опасен
Как поясняют эксперты Роскачества, самыми ядовитыми считаются желтая плесень (Aspergillus flavus) и черная гниль (Aspergillus fumigatus).
Российская газета 01:29
Политика
США усилили давление на европейских подрядчиков «Северного потока-2»
Соединённые Штаты Америки усиливают давление на европейских подрядчиков, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток-2».
Общественная служба новостей вчера в 00:08
Политика
Флаг США над генконсульством в Чэнду снят с флагштока
Американский флаг был снят с флагштока генерального консульства США в китайском городе Чэнду, сообщает CGTN.
RT на русском вчера в 23:20
Общество
Вильфанд сообщил о наступлении в РФ самой жаркой пятидневки года
Последние пять дней июля климатически являются самым теплым периодом года для континентальной России, рассказал 27 июля научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Известия вчера в 18:57
Шоу-бизнес
Избранница Рыжего из «Иванушек» оказалась на 30 лет моложе артиста
Новая избранница солиста российской поп-группы «Иванушки International» Андрея Григорьева-Апполонова оказалась младше музыканта на 30 лет.
Известия вчера в 21:22
Футбол
Криштиану Роналду впервые в сезоне не реализовал пенальти в Серии А
В матче 36-го тура чемпионата Италии с «Сампдорией» (2:0) португалец подошёл к точке в 13-й раз за сезон, и впервые его попытка не увенчалась успехом.
Чемпионат вчера в 19:00
Здоровье
В Рубцовске идет набор сотрудников для работы с больными COVID-19
Медицинские организации Алтайского края ведут набор сотрудников для работы в инфекционных госпиталях, оказывающих медицинскую помощь больным новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
vRubcovske.ru 04:05
Общество
На карты россиянам придет новое пособие до 6 тыс. рублей до 31 августа
Как сообщает PRIMPRESS, пособие смогут получить все родители несовершеннолетних детей, которые остались без работы во время пандемии коронавируса.
Live24 02:41
Авто
Hyundai представила спортивную версию кроссовера Hyundai Santa Fe
Внешне Hyundai Santa Fe N Performance можно узнать по новым бамперам со спортивным дизайном, особым 21-дюймовым колесам, шинам Michelin Pilot Sport, крупным патрубкам выхлопной системы и сдвоенным спойлером на пятой двери.
Автоновости дня 03:16
Общество
Костромской школьник набрал 400 баллов на ЕГЭ
Российская газета 25 июля в 12:38
Происшествия
Следователи проверяют причастность Фургала еще к двум преступлениям
Следственный комитет России проверяет причастность экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к еще одному убийству и покушению на предпринимателей, пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Газета.Ru 03:41
Экономика
Обзор рынков акций на неделю с 20 по 24 июля 2020 года. Интерес к золоту поддерживается напряжённостью между США и КНР, а также программами стимулирования
Американский индекс широкого рынка S&P 500 снизился с 3224,73 п. до 3215,63 п. Тема COVID-19 остаётся с рынками, но к ней добавился рост напряжённости в отношениях США и Китая.
Глас Народа 02:20
Политика
Лукашенко подчеркнул важность уборочной кампании в Белоруссии
РИА Новости 04:10
Общество
Россия заняла 20-е место в Европе по доступности бензина
Первое место занял Люксембург, Россия оказалась на 20-й позиции, между Чехией и Грецией.
Коммерсантъ вчера в 23:41
Футбол
Адиев продлил контракт с «Чайкой» до 2023 года
Пресс-служба «Чайки» объявила о продлении контракта с главным тренером Магомедом Адиевым до 2023 года.
Metaratings 03:10
Шоу-бизнес
Благодаря пяти продуктам Полина Гагарина похудела на 30 килограммов
Певица советует тем, кто желает избавиться от лишних килограммов, пить воду без газа перед каждым приемом пищи.
Evo-rus.com вчера в 23:24
Происшествия
В Крыму установлена причина смерти найденного трехлетнего мальчика
Причиной смерти трехлетнего мальчика Мусы в симферопольской Строгановке стало утопление.
Российская газета вчера в 12:22