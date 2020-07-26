Экономика
BitCryptoNewsКурс биткоина поднялся выше $10200 впервые с февраля
Цена биткоина достигла пятимесячного максимума, преодолев срезу несколько уровней сопротивления после успешного закрытия прошлой недели. За последние 24 часа курс ВТС поднялся на 5,28% и на момент публикации торгуется по $10210.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 05:36, Ашберн
Общество
Шнуров снимет документальный фильм о митингах в Хабаровске
"Сопредседатель Партии роста Сергей Шнуров снимает в Хабаровске документальный фильм о массовых протестах населения", - говорится в сообщении.
РИА Новости 05:22
Автоспорт
Франц Тост: С Квятом надо быть осторожнее, а то поставит синяк
Руководитель AlphaTauri Франц Тост высоко оценил физическую подготовку Даниила Квята и в шутку признал, что с российским гонщиком лучше не шутить, а то можно получить синяк.
Autosport.com.ru вчера в 10:23
Авто
Обновленный Renault Kaptur получил новый силовой агрегат
Обновленный паркетник Renault Kaptur с новым силовым агрегатом протестировали автолюбители.
Picsnews.net 03:57
Футбол
Денис Глушаков хочет вернуться в «Спартак»
По информации РБК, Денис хотел бы вернуться в "Спартак". У Глушакова сохранились хорошие отношения с владельцем клуба Леонидом Федуном.
Вести.Ru 02:47
Общество
На карты россиянам придет новое пособие до 6 тыс. рублей до 31 августа
Как сообщает PRIMPRESS, пособие смогут получить все родители несовершеннолетних детей, которые остались без работы во время пандемии коронавируса.
Live24 02:41
Политика
Прекратило работу генконсульство США в китайском Чэнду
По словам главы внешнеполитического ведомства КНР Ван И в эфире Центрального китайского телевидения, некоторые сотрудники генконсульства США в Чэнду ведут деятельность, несовместимую с должностью дипломатов.
МонаВиста 03:48
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева стала новой ведущей реалити-шоу «Дом-2»
Продюсеры приняли решение закрыть кастинг и найти профессионального ведущего. Как раз тогда выбор и пал на 61-летнюю Ларису Гузееву.
Evo-rus.com вчера в 07:46
Политика
Глава МИД ФРГ выступил против возвращения России в G7
В Германии выступили против возвращения России в G7 и расширения формата в целом.
Российская газета 02:37
Футбол
Агент Адигезалов: предложил Шахина российским клубам, но везде получил отказ
Футбольный агент Рамил Адигезалов рассказал, как предлагал российским клубам подписать контракт с турецким полузащитником Нури Шахином.
Чемпионат 04:56
Экономика
Цена золота впервые с 2011 года обновила рекорд
В последний раз унция золота стоила выше 1910 долларов в сентябре 2011 года. Тогда за унцию давали 1923,7 доллара.
Российская газета 01:11
Происшествия
Экс-чиновник в Хакасии получил более 9 лет за мошенничество
Главный герой истории получил 9 лет и 6 месяцев лишения свободы, срок он будет отбывать в колонии строгого режима, кроме этого, выплатит и штраф — 4 миллиона рублей.
Юг Сибири 05:33
Спорт
Родченков призвал отстранить Россию от Олимпиады в Токио
Экс-глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков дал первое с 2019 года интервью.
Газета.Ru 04:11
Путешествия
«Интурист» открыл продажу туров в Стамбул, Анталью и Даламан
Про.Тонкости 04:39
Общество
Чемпион мира по биатлону Шипулин заразился коронавирусом
Коммерсантъ 04:39
Футбол
«Динамо» объявило об уходе Нойштедтера и ещё шестерых футболистов
RT на русском 03:14
Общество
Бывший начальник охраны Лукашенко приговорен к 12 годам тюрьмы
Суд признал виновным бывшего заместителя госсекретаря Совета безопасности Белоруссии, экс-главу службы безопасности президента Андрея Втюрина в получении взятки в $192 тыс. и приговорил его к 12 годам лишения свободы, пишет портал tut.by.
Газета.Ru 04:44
Общество
В России за сутки выявили 5 635 заразившихся коронавирусом
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в России увеличилось за сутки на 5 635, общее количество заразившихся достигло 818 120.
ТАСС 04:24
Футбол
Крыховяк опубликовал фото с отдыха на Камчатке
ProstoProSport 04:24
Общество
За нелегальный техосмотр в России введут уголовную ответственность
Техосмотр без аккредитации теперь попадает под статью УК РФ, если в результате нелегального ТО был нанесен ущерб гражданам или государству при крупном доходе - нарушитель получит штраф или арест на полгода.
Газета.Ru 04:51
Здоровье
За сутки в Ростовской области коронавирус выявлен у 135 человек
На 27 июля в Ростовской области у 12 405 человек выявлен коронавирус COVID-19. Показатель заболеваемости — 295,2 на 100 тысяч жителей.
Kursk.com 04:17
Общество
Стивен Сигал заявил о желании взять «дальневосточный гектар» в Бурятии
Аргументы и Факты - Бурятия вчера в 23:13
Шоу-бизнес
Избранница Рыжего из «Иванушек» оказалась на 30 лет моложе артиста
Новая избранница солиста российской поп-группы «Иванушки International» Андрея Григорьева-Апполонова оказалась младше музыканта на 30 лет.
Известия вчера в 21:22
Происшествия
Жители Перми спасли утопающую женщину, создав живую цепь
В Перми местные жители спасли женщину, тонувшую в реке Каме. По сообщениям очевидцев, ей на помощь бросился один из прохожих.
RT на русском вчера в 09:00
Общество
Уволившиеся журналисты «Ведомостей» объявили о создании нового СМИ
Журналисты «Ведомостей», уволившиеся в знак протеста против назначения нового руководства, объявили о создании собственного СМИ — VTimes.
Lenta.ru 04:07
Происшествия
Осужденного владельца «Тараса Бульбы» объявят в международный розыск
Новое уголовное дело возбудили против основателя и владельца сети ресторанов «Тарас Бульба» Юрия Белойвана.
Lenta.ru вчера в 22:49
Общество
Мишустин подписал постановление о трудоустройстве женщин с детьми
Председатель правительства уточнил, что этим категориям граждан после выхода на пенсию или из декретного отпуска зачастую необходимо пройти переобучение или повысить квалификацию, однако ранее региональные госслужбы занятости не могли самостоятельно заключать договоры и выделять субсидии организаторам подобных курсов.
РИА Новости 04:52
Армия и оружие
Контрактник ВС Армении погиб на границе с Азербайджаном
Коммерсантъ 04:29
Политика
Путин и Зеленский обменялись мнениями по ситуации в Донбассе
Президенты Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонные переговоры, сообщили в Кремле. Разговор состоялся по инициативе Киева.
РИА Новости вчера в 13:46