Финансы

Экономика сегодняЭкономика сегодняКурс биткоина подскочил до 10,26 тысячи долларов

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Стоимость биткоина выросла за последние сутки увеличилась более чем на 5,5% и составляет свыше 10 тысяч долларов. Об этом свидетельствуют данные криптовалютных бирж. Согласно данным на 10:40 по московскому времени, курс биткоина составляет 10 236 долларов, в пике он достигал 10 300 долларов.
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Футбол

«Зенит» объявил о переходе футболиста «Ливерпуля» Ловрена

RT на русском 08:16
Общество

Мишустин освободил Голомолзина от должности замглавы ФАС

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил Анатолия Голомолзина от должности заместителя главы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ по его просьбе, следует из распоряжения правительства.
ТАСС 07:28
7
Футбол

Рамос пригласил Макгрегора на тренировку «Реала»

Советский спорт 01:25
Происшествия

Семье убитого 16-летнего актера из «Ералаша» начали поступать угрозы

Lenta.ru 07:02
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Общество

Сергей Шнуров снимет фильм про протесты в Хабаровске

Газета.Ru 06:55
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Происшествия

При падении автомобиля в канал под Волгоградом погибли восемь человек

RT на русском 07:10
37
Общество

В Свердловской области продлили «режим повышенной готовности»

Екатеринбург, 27 июля 2020, 15:37 — REGNUM Свердловский губернатор Евгений Куйвашев продлил по 3 августа 2020 года действие мер, связанных с противодействием COVID-19.
REGNUM 08:37
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Финансы

Евро впервые с апреля подорожал до 84 рублей

24 июля сообщалось, что курс евро поднялся выше 83 рублей впервые с 4 мая.
Известия 08:37
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Общество

Глава Минпросвещения назвал формат школьного обучения с 1 сентября

РБК 07:47
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Авто

Единственная в мире. В Подмосковье сфотографировали уникальную «Волгу»

В подмосковных Мытищах сфотографировали уникальный автомобиль - универсал ГАЗ - 31105.
Российская газета 02:20
5
Происшествия

Экс-замминистра науки Лукашевич обвинили в особо крупном мошенничестве

"Было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере", - сообщил собеседник агентства.
РИА Новости 07:57
2
Общество

Вспышка COVID-19 во Вьетнаме вызвана новым типом вируса

В правительстве Вьетнама заявили, что вспышка COVID-19 в городе Дананге и ближайших провинциях, где зарегистрированы четыре случая заражения от неизвестных носителей инфекции за последние пять дней, вызвана новым типом вируса, ранее не встречавшимся в стране, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:24
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Происшествия

Суд арестовал трех участников драки между армянами и азербайджанцами

РБК 25 июля в 13:55
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Киберспорт

Rockstar анонсировала крупнейшее в истории обновление для GTA Online

Никакой другой подробной информации разработчик не стал раскрывать. Насчет даты выхода патча также ничего не сообщается.
Evo-rus.com 25 июля в 11:15
4
Происшествия

Подозреваемый в расчленении жены топором в Петербурге признал вину

Мужчина, подозреваемый в убийстве и расчленении супруги в Петербурге, признал вину, следует из распространенного видео СК РФ.
РИА Новости 08:28
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Происшествия

ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Москве

Другие предотвращенные теракты Ранее в ФСБ сообщили, что силовики в Москве, Новосибирске и Красноярском кране задержали 22 участников ячейки запрещенной террористической организации "Исламское движение Узбекистана" *.
РИА Новости 08:47
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Гаджеты

Huawei Maimang 9 получил 64-Мп камеру и поддержку 5G

Компания Huawei пополнила ассортимент смартфонов моделью Maimang 9, которая может похвастаться поддержкой мобильных сетей пятого поколения.
Megaobzor.com 05:07
2
Политика

Кремль ответил на выступления против участия России в G7

Россия не стремится вернуться в переговоры «Большой семерки» (G7), заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ответ на заявление главы МИД Германии Хайко Мааса.
Lenta.ru 07:18
76
Политика

Строительство «Северного потока-2» приостановлено из-за нереста трески

Строительство «Северного потока-2» не ведется из-за нереста трески, сообщили немецкие СМИ.
Коммерсантъ 25 июля в 14:09
987
Общество

Исследование показало разницу зарплат в Москве и регионах

Врачи, учителя, продавцы, охранники и водители могут зарабатывать в Москве на 40-50% больше, чем в регионах, показало июльское исследование сервиса "Работа.ру".
РИА Новости вчера в 20:11
354
Происшествия

Публицист Понасенков опроверг обвинение в травле историка Соколова

Российская газета 07:41
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Шоу-бизнес

Муж Полины Гагариной устроил фотосессию своей теще

Пока еще супруг Полины Гагариной опубликовал в Instagram серию снимков своей тещи. instagram.com/isxakov Подписывая свои работы, фотограф признался, что ему сильно повезло с тещей, а напоследок открылась еще одна сторона ее таланта: "Она чудесная модель для съёмок" – пишет Дмитрий.
SM News 04:21
2
Футбол

АЕК продлил контракт с Чигринским

Защитник футбольного клуба АЕК Дмитрий Чигринский продлил трудовой контракт до лета 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба команды.
Советский спорт 05:37
Происшествия

Фургала проверят на причастность к убийству и покушению

Арестованный экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал будет проверен на причастность к убийству и покушению на убийство.
Вести.Ru 04:52
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Здоровье

Мясников указал на четыре ключевых показателя здоровья человека

Телеведущий, доктор Александр Мясников перечислил четыре ключевых показателя здоровья человека в эфире телеканала «Россия 1». Превышение стандартных показателей опасно по четырем критериям: артериальному давлению, уровню холестерина в крови, показателю сахара, обхвату талии.
Национальная служба новостей вчера в 11:00
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Футбол

РПЛ представила новый мяч на сезон-2020/21

Российская премьер-лига (РПЛ) показала мяч, которым команды будут играть в сезоне-2020/21.
RT на русском 08:26
Авто

«АвтоВАЗ» представил новый универсал Lada Largus Cross Quest

Российские дилеры начали принимать обновленные версии универсала Lada Largus Cross, который будет представлен в специальной версии Quest.
Деловое.ТВ 06:22
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Гаджеты

Опубликованы «живые» фотографии Samsung Galaxy Note20 Ultra

В Сети появились «живые» изображения самой дорогой модели в серии Samsung Galaxy Note20 – Samsung Galaxy Note20 Ultra.
UfaTime.ru 02:31
Общество

На карты россиянам придет новое пособие до 6 тыс. рублей до 31 августа

Согласно указу председателя российского правительства, минимальный размер выплат увеличен с 1,5 тыс. до 4,5 тыс. рублей.
Evo-rus.com 07:03
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Политика

В Великобритании признали мощь российского флота

Парадом Военно-морского флота Россия показала мощь своего флота, пишет издание Daily Mail.
Газета.Ru 03:16
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