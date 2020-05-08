Экономика
RT на русскомСтоимость биткоина впервые с февраля превысила $10 тысяч
Стоимость биткоина в ходе торгов превысила отметку $10 тысяч впервые с 19 февраля, сообщает РИА Новости. Цена биткоина достигала отметки в $10,067.
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Автоматически обработаны 7174 источника, обновлено в 22:41, Ашберн
Общество
Андрей Бочаров перед Днём Победы обратился к волгоградцам
Перед священной для всех датой – Днём Победы – Андрей Бочаров обратился ко всем жителям региона.
ИА Городские вести. Волгоград 05:14
Здоровье
Доктор Мясников назвал симптомы для вызова скорой помощи
Мясников пояснил, что все эти критерии могут указывать на наличие коронавируса.
Газета.Ru вчера в 11:14
Происшествия
Задержан экс-депутат Заксобрания Красноярского края Анатолий Быков
Бывший депутат Заксобрания Красноярского края, бизнесмен Анатолий Быков задержан по подозрению в организации заказных убийств.
BFM.ru 01:57
Кино
В производстве Disney Plus находится сериал «Сокровище нации»
Информацию подтвердил известный продюсер Джерри Брукхаймер, он сообщил, что компания не только занимается производством фильма «Сокровище нации 3», но и работает над созданием сериала на основе этой франшизы.
REGNUM 16:40
Политика
МИД: Чехия примет меры по усилению безопасности своих дипломатов в РФ
Чехия планирует усилить безопасность своих дипломатов в России после того, как перед зданиями ее диппредставительств прошли акции протеста против сноса памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу в Праге.
Российская газета 03:10
Армия и оружие
Шойгу приказал провести салюты в День Победы
Глава Минобороны России Сергей Шойгу отдал приказ о проведении салютов 9 мая.
Коммерсантъ 21:33
Армия и оружие
США показали корабли НАТО около российской границы
Шестой флот США опубликовал снимки группировки кораблей НАТО у границ России в Баренцевом море.
РИА Новости 11:06
Общество
Власти разъяснили изменения ограничений в Москве после 12 мая
Московские власти разъяснили изменения ограничений в столице, которые начнутся с 12 мая.
Lenta.ru 10:05
Общество
Двойников Ким Чен Ына засняли на видео
Lenta.ru 20:11
Здоровье
17 новых случаев коронавируса выявили в Алтайском крае за сутки
За минувшие сутки в Алтайском крае подтвердилось 17 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Алтайская правда 03:34
Политика
Саакашвили назначили главой комитета реформ Украины
В июне 2019 года Зеленский отмечал, что на тот момент не рассматривал возможность назначить Саакашвили на государственный пост.
BFM.ru 13:27
Общество
Дуров назвал США не лучшим местом для эмиграции
Создатель социальной сети "ВКонтакте" и мессенджера Telegram Павел Дуров перечислил семь причин не переезжать в США.
Газета.Ru 14:38
Политика
Песков ответил на вопрос о подписании указа о выходе из самоизоляции
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, подпишет ли президент Владимир Путин указ о поэтапном выходе из самоизоляции, отметил, что до окончания введённого ранее срока ещё есть время.
RT на русском 15:44
Общество
В Москве вводится обязательное ношение масок и перчаток с 12 мая
В Подмосковье масочный режим станет обязательным также с 12 мая.
Говорит Москва 05:29
Экономика
СМИ предупредили о возможной продаже Пекином части госдолга США
В качестве ответа на обвинения в распространении COVID-19 Китай может продать часть госдолга США и тем самым обвалить курс доллара, предупреждает издание South China Morning Post (SCMP).
Известия 20:41
Общество
Режим самоизоляции в Подмосковье продлен до 31 мая
В Московской области режим самоизоляции, введенный из-за эпидемии коронавируса, продлен до 31 мая включительно, говорится в постановлении губернатора Московской области Андрея Воробьева, опубликованном на сайте регионального правительства.
Интерфакс 17:42
Экономика
S&P спрогнозировало рекордно высокий дефицит бюджетов регионов России
Рецессия российской экономики, вызванная пандемией коронавируса и обвалом цен на нефть, приведет к значительному снижению налоговых доходов, из-за чего российские регионы могут продемонстрировать самые высокие с 2000 года показатели дефицита бюджетов, следует из отчета S&P Global Ratings (есть у РБК).
РБК 15:46
Здоровье
В Приморье выявили 36 новых случаев коронавируса за сутки
Число случаев коронавируса в Приморье достигло 763, за сутки заболевание выявили еще у 36 человек, сообщило правительство региона.
РИА Новости 22:33
Авто
Названы авто, которые пришли и ушли из России в апреле 2020 года
Ушли или потеряли комплектации: Кроссовер Haval H6 вскоре покинет российский рынок — представительство бренда уже снизило цены на эту модель и, по сути, начало ее финальную распродажу.
Тарантас Ньюс 05 мая в 07:33
Технологии
Изменение климата может разбудить в Индийском океане Эль-Ниньо
Planet Today вчера в 17:21
Гаджеты
Sony представила новые беспроводные наушники WF-SP800N
Сегодня, 7 мая, Sony представила свои последние действительно беспроводные (TWS) наушники WF-SP800N.
NewInform 12:52
Футбол
В Голландии болельщиков не будут пускать на стадионы до появления вакцины от коронавируса
Министр здравоохранения Голландии Уго Де Йонг заявил, что в стране будут запрещены массовые мероприятия, пока не будет изобретена вакцина от коронавирусной инфекции.
Sport24.ru 08:15
Шоу-бизнес
Джигурда вызвал на бой Александра Емельяненко
Напомним, инициатором поединка с 56-летним телеведущим был снова эпатажный 59-летний шоумен. Однако журналист не принял вызов на бой.
Вестник 09:57
Технологии
На фоне эпидемии COVID-19 в России выросли продажи холодильников
Во время первой стадии эпидемии COVID-19 в России увеличился спрос на холодильники и морозильные камеры.
РБК 22:00
Энергетика
Saudi Aramco повысила июньские цены на нефть
Крупнейшая в мире нефтяная компания Saudi Aramco сформировала ценовой график для покупателей нефти в июне.
ТАСС 06:39
Культура
Дэниел Рэдклифф озвучил первую книгу о Гарри Поттере
Дэниел Рэдклифф озвучил первую главу из книги "Гарри Поттер и философский камень".
Piter.tv вчера в 04:33
Фигурное катание
Тарасова отреагировала на уход Трусовой от Тутберидзе к Плющенко
Татьяна Тарасова прокомментировала уход Александры Трусовой от своего тренера Этери Тутберидзе и переход к Евгению Плющенко.
Sport.ru вчера в 07:56
Энергетика
В Китае нашли крупное месторождение газа
В провинции Сычуань на юго-западе Китая обнаружено крупное месторождение природного газа с запасом более триллиона кубометров.
РИА Новости 09:52