Рынок акций РФ на старте торгов во вторник продолжил подъем на фоне сохраняющегося оптимизма на внешних фондовых площадках и подорожавшей нефти (Brent превысила $72,5 за баррель), индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов прибавили 0,1-0,2%, при этом продолжили ралли не входящие в расчет индексов бумаги "Мечела".
Например, пиксельные передние и задние фонари являются характерными чертами Ioniq 5, также они украсят и Ioniq 7 — большой электрический кроссовер, который будет выпущен вслед за Ioniq 6. Данный концепт разработан с упором на технологии автоматического вождения, в связи с чем в нем отсутствуют стандартные элементы управления, а также имеется большое внутреннее пространство.
Телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что США помогли Киеву деньгами и советами в операции 2020 года украинских спецслужб, которые пытались заманить к себе через Белоруссию 33 бойцов ЧВК Вагнера, подозреваемых в причастности к конфликту в Донбассе.