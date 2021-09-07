Hyundai представил концепт Prophecy. Он показывает каким будет новый Ioniq 6

Например, пиксельные передние и задние фонари являются характерными чертами Ioniq 5, также они украсят и Ioniq 7 — большой электрический кроссовер, который будет выпущен вслед за Ioniq 6. Данный концепт разработан с упором на технологии автоматического вождения, в связи с чем в нем отсутствуют стандартные элементы управления, а также имеется большое внутреннее пространство.