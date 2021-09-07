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Курс биткоина превысил $52 тыс. после признания валютой Сальвадора

Сальвадор – стал первым государством в мире, признавшим биткоин официальным платёжным средством.
Smotrim.ru
По $30 в биткоинах (по текущему курсу примерно 0,00058 биткоина) получит каждый житель Сальвадора при активации своего криптовалютного кошелька Chiva, созданного в рамках госпрограммы.
РБК
Власти Сальвадора уверены: использование биткоина даст мощный толчок развитию экономики, поможет привлечь иностранные инвестиции и избавит жителей от комиссий за денежные переводы из-за рубежа.
ТВ Центр
По мнению Найиба Букеле, бесплатная раздача цифровых активов должна сделать использование криптовалюты более привлекательным.
ТАСС

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