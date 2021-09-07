Рассматривая планеты-кандидаты для возможной внеземной жизни, астрономы в основном обращают внимание на экзопланеты, условия на которых напоминают земные — то есть их размеры, масса, температура на поверхности и состав атмосферы похожи на параметры Земли.
Специалисты «Агроэкспорта» подчеркивают, что сельское хозяйство является одной из важнейших отраслей экономики Беларуси, не только обеспечивающей потребности населения в продуктах питания, но и поставляющей продукцию более чем в 100 стран мира.
В самом начале пандемии коронавирусной инфекции медики не стали обращаться к традиционным методам противостояния вспышкам вирусных заболеваний, что является довольно странным, высказал мнение военный врач, доктор медицинских наук, профессор кафедры общей патологии Денис Иванов.