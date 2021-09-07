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Курс биткоина превысил $52 тыс. после признания валютой Сальвадора

Сальвадор, который стал первой в мире страной, признавшей биткоин в качестве законного платежного средства, начал закупать криптовалюту.
Lenta.ru
Расплачиваться криптовалютой жители смогут с помощью электронного кошелька "Чиво".
Smotrim.ru
Власти намерены потратить более 200 миллионов долларов на продвижение биткоина.
Эхо Москвы
По $30 в биткоинах (по текущему курсу примерно 0,00058 биткоина) получит каждый житель Сальвадора при активации своего криптовалютного кошелька Chiva, созданного в рамках госпрограммы.
РБК

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