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Курс биткоина превысил $52 тыс. после признания валютой Сальвадора

Во вторник в Сальвадоре вступил в силу закон, объявляющий биткойн официальным платежным средством - наряду с долларом США.
ТАСС
Власти Сальвадора сделали биткоин национальной валютой.
Российская газета
Жители Сальвадора смогут использовать цифровую валюту для оплаты товаров и услуг при помощи специального электронного кошелька Chivo ("Чиво").
Газета.Ru
По $30 в биткоинах (по текущему курсу примерно 0,00058 биткоина) получит каждый житель Сальвадора при активации своего криптовалютного кошелька Chiva, созданного в рамках госпрограммы.
РБК

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