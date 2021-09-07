Экс-депутат Рады Мураев: Зеленский будет вынужден согласиться на встречу с Путиным в Крыму

Президент Украины Владимир Зеленский будет вынужден согласиться на встречу со своим российским коллегой Владимиром Путиным в Крыму или в Москве из-за важности саммита для Киева, заявил в эфире телеканала "НАШ" экс-депутат Рады Евгений Мураев.