РБККурс биткоина превысил $52 тыс. после признания валютой СальвадораВо вторник в Сальвадоре вступил в силу закон, объявляющий биткойн официальным платежным средством - наряду с долларом США.ТАССВласти Сальвадора сделали биткоин национальной валютой.Российская газетаЖители Сальвадора смогут использовать цифровую валюту для оплаты товаров и услуг при помощи специального электронного кошелька Chivo ("Чиво").Газета.RuПо $30 в биткоинах (по текущему курсу примерно 0,00058 биткоина) получит каждый житель Сальвадора при активации своего криптовалютного кошелька Chiva, созданного в рамках госпрограммы.РБКЧитать далееСвернутьТВ ЦентрТВ ЦентрSmotrim.ruТелеканал Санкт-ПетербургРБКПласРусская ПланетаПрофильRuposters.ruГазета.RuМИР 24ИА Красная Весна3DNewsПодробнее о событииПриравняли к деньгам. Как и зачем власти Сальвадора используют биткойнТАССвчера в 07:00В Сальвадоре биткоин станет законным платежным средствомПлас6 сентября в 05:55Курс биткоина превысил $52 тыс. после признания валютой СальвадораРБКвчера в 04:33Сальвадор стал первой страной в мире, где биткоин признан официальным платежным средствомЭхо Москвывчера в 07:40В Сальвадоре вступил в силу закон, признающий биткойн официальной валютойГазета.Ruвчера в 02:14В Сальвадоре вступил в силу закон, признающий биткойн официальной валютойМИР 24вчера в 05:07Напряженность растет в Сальвадоре из-за биткойн-игрыБлокчейн245 сентября в 23:06Показать ещёОценить2Поделиться