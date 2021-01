Epic Games показала работу STALKER 2 и других будущих игр на движке Unreal Engine

Epic Games опубликовала видео с графикой STALKER 2 и других будущих игр, которые работают на движке Unreal Engine 5. Помимо STALKER 2, в ролике можно увидеть кадры из Pro Evolution Soccer 2022, Hogwarts Legacy, The Lord of the Rings: Gollum, Senua’s Saga: Hellblade 2 и несколько других игр.