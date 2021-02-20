Газета.RuСтоимость биткоина впервые превысила $57 тысячСтоимость биткоина вновь обновила исторический максимум, свидетельствуют данные Coindesk. По состоянию на 15.32 мск криптовалюта выросла до $57 123.В источникеВидеоФотоИнтересное видеоВести.RuГазета.RuТК ЗвездаEurosport.ruМой БрянскВести.RuДума ТВEurosport.ruРЕН ТВРЕН ТВМИР 24МИР 24Москва 24РЕН ТВПодробнее о событииЧто означает фантастический рост биткоинаВзгляд.рувчера в 13:48Очередной рекорд биткоина: криптовалюта пробила отметку в $57 тысячLife.ruвчера в 07:20Цена биткоина обновила исторический максимумРИА Новостивчера в 07:41Стоимость биткоина превысила $57 тысячПРАЙМвчера в 07:40Стоимость биткоина впервые превысила $57 тысячRT на русскомвчера в 07:51Стоимость биткойна превысила $57 тысТАССвчера в 07:41Стоимость биткоина в ходе торговой сессии обновила исторический максимумЭхо Москвывчера в 09:33Показать ещёОценить91КомментироватьПоделиться