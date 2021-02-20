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Газета.Ru
Газета.Ru

Стоимость биткоина впервые превысила $57 тысяч

Стоимость биткоина вновь обновила исторический максимум, свидетельствуют данные Coindesk. По состоянию на 15.32 мск криптовалюта выросла до $57 123.В источнике
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Что означает фантастический рост биткоина

Взгляд.рувчера в 13:48

Очередной рекорд биткоина: криптовалюта пробила отметку в $57 тысяч

Life.ruвчера в 07:20

Цена биткоина обновила исторический максимум

РИА Новостивчера в 07:41

Стоимость биткоина превысила $57 тысяч

ПРАЙМвчера в 07:40

Стоимость биткоина впервые превысила $57 тысяч

RT на русскомвчера в 07:51

Стоимость биткойна превысила $57 тыс

ТАССвчера в 07:41

Стоимость биткоина в ходе торговой сессии обновила исторический максимум

Эхо Москвывчера в 09:33
Интересное

Экс-президент Янукович обвинил лидеров Евромайдана в расколе украинского общества

По словам экс-лидера страны, виновниками произошедшего являются бывшие лидеры «майдана» – экс-президент Украины Петр Порошенко, экс-премьер-министр страны Арсений Яценюк и политик Александр Турчинов.
Evo-rus.com18 февраля в 05:31