Аналитическая компания B2C2 объясняет подорожание биткоина в начале октября высоким спросом на криптовалюту со стороны институциональных инвесторов — банков, инвестиционных компаний и других организаций.
По поручению прокуратуры Москвы прокуратура Московского метрополитена проверит обоснованность составления в отношении женщины, находившей 12 октября 2021 года в вагоне метро в момент конфликта, протокола об административном правонарушении по части 1 статьи 20.1 КоАП («Мелкое хулиганство»).
Польская компания разработчиков компьютерных игр CD Projekt RED разместила на своем сайте более 60 вакансий для работ, связанных с продуктом компании Cyberpunk 2077, что говорит о заинтересованности компании в проекте, пишет Пол Тасси 16 октября для издания Forbes.
Саркисян считает, что действия Азербайджана являются также знаком Минской группе ОБСЕ, поскольку она выступала с довольно жесткими заявлениями и настаивала на том, что вопрос статуса Карабаха еще не решен и требует обсуждения.