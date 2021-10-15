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Курс биткоина превысил отметку в $60 тыс. впервые с апреля

15 октября стоимость биткоина превысила отметку в 60 тысяч долларов, следует из данных криптовалютной биржи Coindesk.
Компания
С начала месяца биткоин подорожал уже на 37%, с 43,82 тысячи долларов.
РИА Новости
Аналитическая компания B2C2 объясняет подорожание биткоина в начале октября высоким спросом на криптовалюту со стороны институциональных инвесторов — банков, инвестиционных компаний и других организаций.
Lenta.ru
В апреле был достигнут исторический рекорд в 64,85 тысячи долларов.
РИА Новости

Подробнее о событии

Биткоин уверенно перешагнул рубеж в 60 000 долларов
Финтолквчера в 02:40
Курс биткоина превысил $60 тыс. впервые с середины апреля
РБК15 октября в 02:48
Стоимость биткоина превысила отметку в 60 тысяч долларов впервые с апреля
РИА Новости15 октября в 10:12
Стоимость биткоина впервые с апреля превысила 60 тысяч долларов
Говорит Москва15 октября в 10:19
Стоимость биткоина превысила $60 тысяч, впервые с апреля
ПРАЙМ15 октября в 10:11
Цена биткоина превысила 60 тысяч долларов впервые с середины апреля
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