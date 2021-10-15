Своими действиями Баку бросает перчатку миротворцам, ОБСЕ и Ирану — эксперт

Саркисян считает, что действия Азербайджана являются также знаком Минской группе ОБСЕ, поскольку она выступала с довольно жесткими заявлениями и настаивала на том, что вопрос статуса Карабаха еще не решен и требует обсуждения.