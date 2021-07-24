По данным 47news, к 9 утра, 27 июля оперативники экономической полиции ГУ МВД пришли с обыском в здание Администрации муниципального образования "Бугровское сельское поселение" Всеволожского района (поселок Бугры, Шоссейная улица,12).
Компания "Лента", один из крупнейших российских ритейлеров, в первом полугодии 2021 года сократила чистую прибыль по МСФО на 42,7% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года — до 5,105 миллиарда рублей (по стандарту МСФО 16), говорится в сообщении компании.
Полицейские задержали жителя Красносельского района Санкт-Петербурга, который обстрелял из пневматического оружия подростков из окна своей квартиры, в результате чего они были госпитализированы, сообщили журналистам в главке МВД по городу и Ленинградской области.