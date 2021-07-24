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Экономика

Курс биткоина резко превысил $34 тыс

20 июля цена монеты падала до локального минимума в $29,2 тыс.
РБК
По состоянию на 22:21 по московскому времени курс биткоина составил 40,2 тысячи долларов.
Lenta.ru
На прошлой неделе, впервые за долгое время, стоимость биткоина упала ниже 30 тысяч долларов.
Компания
Наибольший рост стоимости за сутки из десяти наиболее популярных криптовалют помимо биткойна показывают Polkadot (+9,15%, до $14,48), Litecoin (+8,99%, до $135,38) и Bitcoin Cash (+8,66%, до $488,96).
Коммерсантъ

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Курс биткоина резко превысил 34 тысячи долларов

Lenta.ru25 июля в 12:02

Курс биткоина превысил $34 тысячи

Газета.Ru25 июля в 11:31

Курс биткоина резко смог превысить отметку в $34 тысячи

Центральная Служба Новостей25 июля в 02:58

Биткоин закрепился на отметке выше 34 тысяч долларов после резкого роста

ФАН25 июля в 10:13

Курс биткоина резко превысил $34 тыс

РБК24 июля в 12:46
Интересное

В администрации Бугров Всеволожского района проходит обыск

По данным 47news, к 9 утра, 27 июля оперативники экономической полиции ГУ МВД пришли с обыском в здание Администрации муниципального образования "Бугровское сельское поселение" Всеволожского района (поселок Бугры, Шоссейная улица,12).
47 новостей02:16

Участники «антиковидного бунта» во Владикавказе получили от пяти лет колонии

Признавшие вину подсудимые Гасиев и Царитов получили по пять лет лишения свободы, по пять лет и три месяца дали Давиду Окруашвили и Артуру Бугулову, пять с половиной лет — Магомеду Кадырову.
Коммерсантъвчера в 16:12

«Лента» в первом полугодии снизила чистую прибыль по МСФО на 43%, до 5,1 миллиарда рублей

Компания "Лента", один из крупнейших российских ритейлеров, в первом полугодии 2021 года сократила чистую прибыль по МСФО на 42,7% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года — до 5,105 миллиарда рублей (по стандарту МСФО 16), говорится в сообщении компании.
ПРАЙМвчера в 05:37

Жителя Петербурга задержали за стрельбу из окна квартиры по подросткам

Полицейские задержали жителя Красносельского района Санкт-Петербурга, который обстрелял из пневматического оружия подростков из окна своей квартиры, в результате чего они были госпитализированы, сообщили журналистам в главке МВД по городу и Ленинградской области.
ТАСС03:30