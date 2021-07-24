Участники «антиковидного бунта» во Владикавказе получили от пяти лет колонии

Признавшие вину подсудимые Гасиев и Царитов получили по пять лет лишения свободы, по пять лет и три месяца дали Давиду Окруашвили и Артуру Бугулову, пять с половиной лет — Магомеду Кадырову.