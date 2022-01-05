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Курс биткоина снижается на фоне протестов в Казахстане

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Биткойн в ходе торговой сессии в среду снижался до $44,337 тыс. (-4,66%).
ТАСС
Ка пишет агентство, снижение стоимости биткоина происходит на фоне протестов в Казахстане.
Национальная служба новостей
Согласно статистическим данным, опубликованным в октябре экспертами из бизнес-школы Кембриджского университета, Казахстан занимает второе место в мире по добыче биткойна с долей 18,1%.
ТАСС
По всей стране до 19 января введен режим чрезвычайного положения.
Национальная служба новостей

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Биткойн снижается более чем на 4% на фоне протестов в Казахстане
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