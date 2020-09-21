Экономика
РБККурс биткоина снизился вслед за фондовым рынком
Биткоин показывал тесную взаимосвязь с фондовым рынком этой весной, в начале кризиса. Курс BTC на протяжении нескольких месяцев повторял колебания индекса S&P 500, в связи с чем в марте снижался до $3800.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7416 источников, обновлено в 10:11, Ашберн
Общество
Сбербанк откажется от слова «банк» в логотипе
Логотип официально представят 24 сентября. Заявку на этот логотип Сбербанк подал еще в мае 2019 года, следует из данных Роспатента.
Коммерсантъ 08:49
Футбол
«Лидс» не смог купить де Пауля, которым интересовался «Зенит»
Как информирует The Telegraph, клуб хотел купить Родриго де Пауля из «Удинезе», которым ранее интересовался питерский «Зенит», но не смог согласовать плату за игрока.
ProstoProSport 00:33
Шоу-бизнес
Лолита Милявская восхитила подписчиков новым концертным комбинезоном
Неделю назад 56-летняя певица Лолита Милявская произвела фурор, опубликовав фото, сделанной на вечеринке в честь дня рождения гендиректора «Муз-тв» Армана Давлетярова.
RuNews24.ru 09:35
Экономика
Опубликованы данные финразведки о счетах граждан РФ в банках США
Как стало известно представителям СМИ, пять крупнейших американских банков JPMorgan, HSBC, Standard Chartered Bank, Deutsche Bank и Bank of New York Mellon продолжали получать прибыль от людей и организаций, оказавшихся под санкциями Соединенных Штатов.
RuNews24.ru вчера в 19:52
Общество
Попова оценила ситуацию с распространением коронавируса в России
В ближайшее время в России не планируют вводить новые ограничения из-за распространения коронавирусной инфекции, сообщила журналистам глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 07:25
Политика
Германия купит за 1 млрд евро возможность достроить «Северный поток-2»
Ситуация вокруг российского газопровода в очередной раз обострилась после того, как канцлер Ангела Меркель заявила, что Алексея Навального отравили ядом типа "Новичок", считает oilcapital.ru.
Новая Хакасия.Online 18 сентября в 08:14
Политика
Верховный суд ликвидировал партию «Россия будущего»
Верховный суд РФ ликвидировал партию «Россия будущего», основателем которой является блогер Алексей Навальный.
Известия 08:58
Политика
В ФРГ высказались по поводу второго запроса России по Навальному
Представитель МИД ФРГ Мария Адебар прокомментировала ситуацию со вторым запросом российской стороны о правовой помощи по инциденту с Алексеем Навальным.
RT на русском 09:14
Политика
Разработчик «Новичка» Мирзаянов извинился перед Алексеем Навальным
Химик Мирзаянов с 95-го года проживает в Штатах. По его словам, последние годы он посвятил борьбе с использованием военных ядов.
Evo-rus.com 09:02
Армия и оружие
Американцы испытали прототип истребителя шестого поколения
Полноразмерный прототип американского истребителя шестого поколения испытали в США.
Экономика сегодня 10:00
Общество
Онищенко назвал главную опасность введения четырехдневки в России
Депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко рассказал об опасности введения в стране четырехдневной рабочей недели.
РИА Новости 02:26
Экономика
TUI Group потребовался 1 млрд евро для выживания
Крупнейший туроператор Европы, германская TUI Group запланировала продажу акций, чтобы привлечь до 1 млрд евро.
Интерфакс 06:51
Общество
Навальный поделился первыми ощущениями после выхода из комы
Оппозиционер Алексей Навальный опубликовал в «Инстаграме» пост, в котором рассказал о первых ощущениях после выхода из комы.
БИЗНЕС Online 09:32
Футбол
Московский ЦСКА на выезде обыграл «Уфу» и приблизился к «Зениту»
ИА Красная Весна вчера в 08:59
Политика
Замглавы МИД ответил на ультиматум США по договору по СНВ
Ранее спецпосланник президента США Маршалл Биллингсли заявил в интервью газете "Коммерсант", что если Вашингтон и Москва не подготовят президентский меморандум по вооружениям к февралю, то действие Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений не продлят.
РИА Новости 07:26
Здоровье
В Саратовской области из-за коронавируса остаются закрыты 5 школ
В Саратовской области полностью перешли на дистанционное обучение из-за коронавируса 5 образовательных учреждений, в 20 на изоляцию отправили несколько классов.
Регион 64 08:48
Кино
Умер актер Владимир Чуприков, сыгравший в фильме «Возвращение Мухтара»
Владимир Чуприков родился в 1964 году в Москве. Умер актер в минувшую субботу, 19 сентября 2020 года.
Evo-rus.com 05:00
Политика
Видеообращение Путина направили в Генассамблею ООН в Нью-Йорк
Видеообращение президента России Владимира Путина для Генассамблеи ООН уже направлено в Нью-Йорк, штаб-квартиру организации.
Известия 05:36
Происшествия
Иномарка после ДТП сбила трех пешеходов на тротуаре в центре Москвы
Водитель автомобиля на большой скорости сбил трех пешеходов, которые находились на тротуаре на улице Остоженке в центре Москвы, два человека находятся в тяжелом состоянии.
ТАСС 09:57
Происшествия
Гендиректор краснодарского винзавода заподозрен в афере на 50 млн руб
Компании была выделена субсидия в размере 49,5 млн рублей.
SM News Краснодар 08:59
Общество
Разработчик препарата от COVID-19 объяснил его высокую стоимость
Высокая цена препарата от коронавируса «Арепливир» обусловлена его эффективностью, сказал в эфире Первого канала председатель совета директоров фармкомпании-разработчика «Промомед» Петр Белый.
РБК 09:57
Политика
ВОЗ поблагодарила Россию за вакцину от коронавируса
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) поблагодарила Россию за вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V». С таким заявлением выступил директор Европейского регионального бюро организации Ханс Клюге, его цитирует ТАСС.
Lenta.ru 05:55
Экономика
Минфин объяснил, почему повышаются акцизы на табак, а не на алкоголь
Повышение ставки акциза на табачную продукцию, а не на алкоголь соответствует антитабачной политике России, заявил заместитель министра финансов Алексей Сазанов на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.
Коммерсантъ 09:43
Футбол
Павлюченко заявил, что в свои 38 лет ощущает себя на уровне РПЛ
Бывший нападающий московского "Спартака" и сборной России Роман Павлюченко, играющий в настоящее время за "Знамя" из Ногинска заявил, что в свои 38 лет ощущает себя на уровне Российской премьер-лиги (РПЛ).
Газета.Ru 06:01
Политика
Росреестр внес в правительство проект закона о «гаражной амнистии»
Законопроект о "гаражной амнистии" может быть принят до конца текущего года, заявил руководитель Росреестра Олег Скуфинский.
Интерфакс 07:41
Авто
Субкомпакт GAC GS3 немного обновился
Субкомпактный GAC GS3 поменял облик и технические параметры. Теперь GAC GS3 станет похож на своих старших братьев GS4/GS5.
Car.ru 07:01
Происшествия
Под Иркутском пять человек погибли в ДТП, пытаясь скрыться от полиции
В Иркутской области организована доследственная проверка по факту ДТП, в результате которого 21 сентября погибли пять человек.
Российская газета 09:20
Кино
Как «Мулан» добил кинопрокат
События первых дней осени 2020 года свидетельствуют о том, что тяжелые времена мирового кинопроката вовсе не закончатся с завершением пандемии коронавируса.
KinoNews.ru 05:10