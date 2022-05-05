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Курс биткоина упал более чем на 10%

Стоимость самой распространенной криптовалюты Bitcoin (биткоин) в четверг 5 мая снизилась на 10,01%.
Московский Комсомолец
По данным на 22:33 мск, стоимость биткоина снизилась на 10,07%, до $35,840.
RT на русском
Депутат Госдумы Александр Якубовский, входящий в рабочую группу по вопросу законодательного регулирования криптовалют, ранее заявил, что в России могут создать собственные криптовалютные биржи.
RT на русском
Снижение стоимости криптовалюты связывают с общей экономической и политической нестабильностью в мире, уходом ряда криптовалютных бирж из России.
Московский Комсомолец

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Биткоин подешевел более чем на 10%
Национальная служба новостей18:02
Курс биткоина упал более чем на 10%
Московский Комсомолецвчера в 15:40
Цена биткоина упала более чем на 10%
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