Московский КомсомолецКурс биткоина упал более чем на 10%Стоимость самой распространенной криптовалюты Bitcoin (биткоин) в четверг 5 мая снизилась на 10,01%.Московский КомсомолецПо данным на 22:33 мск, стоимость биткоина снизилась на 10,07%, до $35,840.RT на русскомДепутат Госдумы Александр Якубовский, входящий в рабочую группу по вопросу законодательного регулирования криптовалют, ранее заявил, что в России могут создать собственные криптовалютные биржи.RT на русскомСнижение стоимости криптовалюты связывают с общей экономической и политической нестабильностью в мире, уходом ряда криптовалютных бирж из России.Московский КомсомолецЧитать далееСвернутьПодробнее о событииБиткоин подешевел более чем на 10%Национальная служба новостей18:02Курс биткоина упал более чем на 10%Московский Комсомолецвчера в 15:40Цена биткоина упала более чем на 10%RT на русскомвчера в 15:35Показать все источникиОценить6Поделиться