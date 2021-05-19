Модель предсказывает, что защита от инфекции SARS-CoV-2 в значительной мере снизится, особенно у вакцин с начальной эффективностью менее 90%, однако защита от тяжелого заболевания в значительной степени сохранится.
В рамках первой личной встречи в Рейкьявике глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен обсудили вопросы функционирования российской дипломатической миссии в Соединённых Штатах и американской — в России.
О вероятности взлома микрофона и камеры домашнего телевизора россиян рассказала Анна Михайлова из Angara в разговоре с изданием "Прайм", предупредив о рисках для любого гаджета Большинство телевизоров с современными технологиями могут быть взломаны злоумышленниками.
Высокопоставленным турецким чиновникам во время визита в Москву не удалось уговорить российские власти возобновить авиасообщение между странами в полном объеме 2 июня, но запрет на выполнение рейсов может быть снят 15 июня, сообщает Bloomberg со ссылкой на членов турецкой делегации.