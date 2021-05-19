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Цена биткоина упала ниже $35 тысяч впервые со 2 февраля

Цена биткоина в среду упала ниже 35 тысяч долларов впервые со 2 февраля, свидетельствуют данные торгов.В источнике

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Курс биткоина упал до отметки в 30 тысяч долларов

Компаниявчера в 09:54

Курс биткоина упал почти на 20%

Ведомостивчера в 10:08

Биткоин упал более чем вдвое с исторического максимума

РИА Новостивчера в 09:30

Биткойн упал более чем вдвое с апрельского исторического максимума

Москва 24вчера в 09:14

Биткоин рухнул на 25,4% менее чем за сутки

Аргументы и Фактывчера в 11:05

Биткоин упал более чем вдвое с апрельского исторического максимума

ПРАЙМвчера в 09:20

Цена биткойна за сутки уменьшилась на 14%

Фонтанка.Рувчера в 01:49
Интересное

Москвича приговорили к девяти годам колонии за убийство стюардессы в отеле в Новой Москве

Щербинский суд Москвы приговорил к девяти годам колонии строгого режима жителя Москвы Никиту Енина, признавшего вину в убийстве 23-летней стюардессы в отеле в Новой Москве в 2019 году.
ТАССвчера в 09:38

Предложена новая модель для оценки защитного иммунитета против коронавируса

Модель предсказывает, что защита от инфекции SARS-CoV-2 в значительной мере снизится, особенно у вакцин с начальной эффективностью менее 90%, однако защита от тяжелого заболевания в значительной степени сохранится.
PCR.news18 мая в 06:42

Лавров на встрече с Блинкеном призвал улучшить работу дипмиссий России и США

В рамках первой личной встречи в Рейкьявике глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен обсудили вопросы функционирования российской дипломатической миссии в Соединённых Штатах и американской — в России.
RT на русском17:52

Граждан России предупредили о слежке за ними через современные телевизоры Smart TV

О вероятности взлома микрофона и камеры домашнего телевизора россиян рассказала Анна Михайлова из Angara в разговоре с изданием "Прайм", предупредив о рисках для любого гаджета Большинство телевизоров с современными технологиями могут быть взломаны злоумышленниками.
Регион online18 мая в 04:40

Bloomberg узнал, что авиасообщение с Турцией возобновится не раньше 15 июня

Высокопоставленным турецким чиновникам во время визита в Москву не удалось уговорить российские власти возобновить авиасообщение между странами в полном объеме 2 июня, но запрет на выполнение рейсов может быть снят 15 июня, сообщает Bloomberg со ссылкой на членов турецкой делегации.
Интерфаксвчера в 07:27