Bloomberg узнал, что авиасообщение с Турцией возобновится не раньше 15 июня

Высокопоставленным турецким чиновникам во время визита в Москву не удалось уговорить российские власти возобновить авиасообщение между странами в полном объеме 2 июня, но запрет на выполнение рейсов может быть снят 15 июня, сообщает Bloomberg со ссылкой на членов турецкой делегации.