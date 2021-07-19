РБККурс биткоина упал ниже $31 тыс. впервые с 26 июняПадение котировок цифровой монеты произошло после того, как цена биткоина упала ниже психологической отметки в $30 тыс.РБКСнижение происходит на фоне недавней волатильности на фондовых и сырьевых рынках.Finam.RuВ понедельник индекс Dow Jones Industrial Average показал худший день с октября прошлого года.TV BRICSНародный банк КНР приказал крупным финансовым институтам страны перестать проводить операции с криптовалютой.Lenta.ruЧитать далееСвернутьДума ТВДума ТВРБКГазета.RuИнвест-ФорсайтПепелац НьюсНовые ИзвестияTurkmenportalЭкономика сегодняПолитРоссияЦентральная Служба НовостейKadara.ruРЕН ТВПолитическая ЭкспертизаФАНОбщественная служба новостейИнфо24ИзвестияПодробнее о событииПочему курс биткоина упал вслед за нефтью и фондовыми биржамиRT на русском12:24Биткоин упал ниже $30 000: что будет дальше с криптовалютойForbes12:10Курс биткоина упал ниже 31 тысячи долларов впервые с 26 июняГоворит Москвавчера в 10:45Биткоину грозит быстрое падениеИнвест-Форсайт05:45Биткоин торгуется ниже 30 тысяч долларов за монетуФАН04:42Цена биткоина опустилась ниже 30 тысяч долларовПРАЙМ00:44Цена Ethereum опускалась до $1,7 тыс. впервые за четыре неделиРБК09:05Показать ещёОценить153Поделиться