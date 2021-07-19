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Экономика

Курс биткоина упал ниже $31 тыс. впервые с 26 июня

Падение котировок цифровой монеты произошло после того, как цена биткоина упала ниже психологической отметки в $30 тыс.
РБК
Снижение происходит на фоне недавней волатильности на фондовых и сырьевых рынках.
Finam.Ru
В понедельник индекс Dow Jones Industrial Average показал худший день с октября прошлого года.
TV BRICS
Народный банк КНР приказал крупным финансовым институтам страны перестать проводить операции с криптовалютой.
Lenta.ru

Подробнее о событии

Почему курс биткоина упал вслед за нефтью и фондовыми биржами

RT на русском12:24

Биткоин упал ниже $30 000: что будет дальше с криптовалютой

Forbes12:10

Курс биткоина упал ниже 31 тысячи долларов впервые с 26 июня

Говорит Москвавчера в 10:45

Биткоину грозит быстрое падение

Инвест-Форсайт05:45

Биткоин торгуется ниже 30 тысяч долларов за монету

ФАН04:42

Цена биткоина опустилась ниже 30 тысяч долларов

ПРАЙМ00:44

Цена Ethereum опускалась до $1,7 тыс. впервые за четыре недели

РБК09:05
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